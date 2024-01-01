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    Oyun bağımlılığı salgından sonra arttı

    Üsküdar Üniversitesi Kurucu Rektörü Prof. Dr. Nevzat Tarhan, "Oyun bağımlılığı salgın geçtikten sonra bunun yavaş yavaş normale dönmesi lazım ama normale dönmüyor"

    Oyun bağımlılığı salgından sonra arttı

    Üsküdar Üniversitesi Kurucu Rektörü, Psikiyatrist Prof. Dr. Nevzat Tarhan, oyun bağımlılığı konusunu değerlendirdi.

    Üniversiteden yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Tarhan, dijital oyun bağımlılığı popülerliğinin özellikle salgın döneminden sonra ciddi arttığına dikkati çekti.

    İnsanların içe kapandığını ve evde yalnız kaldığını aktaran Tarhan, 'Bir eğlence alanı olarak bir nevi ilgi alanı olarak oyunlara çok yöneldiler. Dünyada yapılan araştırmalarda, bağımlılık tanısı almada salgın döneminde yüzde 50 civarında artış var.' ifadelerini kullandı.

    Sadece kullanım artışı değil bağımlılık tanısını artıracak kadar kullanım artışı olduğunu vurgulan Tarhan, şunları kaydetti:

    'Salgın geçtikten sonra bunun yavaş yavaş normale dönmesi lazım ama normale dönmüyor. Bir bağımlılık türü olarak şu anda literatüre girdi. Çocuklarda, özellikle gençlerde daha çok ortaya çıkıyor. Oyun bağımlılığının artmasının sebebi kolay ulaşılıyor olması, elverişli olması. Özellikle evin rahat, konforlu ortamından gidip dışarıda top oynamak yerine enerji gerektirmeyen oyunlar oynuyorlar. Oyunların çoğu da tek kişilik oyunlar değil, çevrimiçi yani grup oyunları tarzında, strateji tarzında oyunlar oynanıyor.'

    Nevzat Tarhan, Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) yaptığı istatistiğe göre, 6-15 yaş çocuklar arasında yüzde 66 oranında artış olduğunu kaydetti.

    Tarhan, 'Önceki yıllara göre TÜİK'in literatürüne girmiş, istatistikle bilinen bir alarm. Kendi klinik tecrübemizle bunu görüyor muyuz? Çok görüyoruz. Özellikle çocuk psikiyatristi vakaları geldiği zaman ekran maruziyeti diyoruz. Ekran maruziyeti artık bizim rutin aradığımız, sorduğumuz bir madde oldu. 'Ne kadar zamanını ekranda geçiriyor çocuk' diye.' açıklamasında bulundu.

    Zamanını planlı kullanan çocuklarda bağımlılık olmadığını ifade eden Tarhan, süresiz, rastgele bir gün 3 saat, bir gün bir saat gününü böyle geçiren çocuklarda bağımlılığın olmadığını vurguladı.

    Prof. Dr. Nevzat Tarhan, yapılan araştırmalarda, oyun konsollarının varlıklı ailelerde tercih edildiğini görüldüğünü, orta ve düşük gelirli ailelerin daha çok akıllı telefonu tercih ettiklerini aktararak, oyun bağımlılarında kendilerinin gördüğü anne babalarıyla zaman geçirmeyen çocuklarda daha çok olduğu, hatta o çocukların öyle oyun bağımlısı olup da odasından çıkmadığını belirtti.

    Kore'de 27 saat oyun oynayıp kalp krizinden ölen vakaların var olduğunu hatırlatan Tarhan, 'Gerçekten oyun bağımlılığı, beyindeki ödül ceza sistemini bozuyor. Ne olacak, bir oyun dememek lazım. Birçok anne de aman evde gözümün önünde oyun oynuyor ne olacak ki deyip çok dikkate almıyor. Dikkate almadığında da çocuk bir müddet sonra artık başka şeyden haz almamaya başlıyor. Zaten şu anda bağımlılara 'Ödül yetmezliği sendromu' deniyor. Beyin ödüle doymuyor bu kişilerde.' değerlendirmesinde bulundu.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    wdwh8qgsr 2 saat önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

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    Rindaman 1 gün önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    H
    HopHopTV 1 hafta önce

    https://www.youtube.com/channel/UCM_RDG9NTcMoJcTxf4AqB1g

    D
    DH Misafiri 3 hafta önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 2 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 2 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 2 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 3 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 3 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 3 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 4 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 4 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 4 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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