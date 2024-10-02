Bakan Uraloğlu: Güvenli internet abone sayısı 46 milyonu aştı

Sistem, kullanıcı talep ve önerileri doğrultusunda geliştiriliyor
Uraloğlu, abone sayısının bu yılın nisan ayı sonunda 44 milyonu bulduğunu belirterek, "Güvenli internet hizmeti kullanıcılarının sayısı ağustos sonu itibarıyla 46,3 milyonu geçti. Abonelerin yüzde 99,5'i 'aile profili'ni tercih ederken, kalan yüzde 0,5'i de 'çocuk profili'ni kullanıyor." ifadelerini kullandı. Söz konusu hizmetin, internetin güvenli kullanımına ilişkin talepler doğrultusunda ortaya çıktığına dikkati çeken Uraloğlu, şunları kaydetti:
"Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumumuzun Bilgi İhbar Merkezi'ne bu hususta çok sayıda şikayet geldi. Biz de bunları dikkate aldık. Gerekli çalışmaları yaptık. Yaptığımız araştırmalar, özellikle ailelerin internet ortamındaki uygunsuz içeriklerle ilgili endişelerini ve çözüm arayışını gösterdi, söz konusu hizmet de bu ihtiyaca yanıt vermek için geliştirildi."
Uraloğlu, bu hizmetle aboneleri internetteki olumsuz içeriklerden korumayı amaçladıklarını, bu kapsamda öncelikle çocukların korunmasının önem taşıdığını söyledi. Uygulamayla, abonelerin, yasaklı madde, şiddet, ırkçılık ve nefret söylemi ile terör propagandası içeren, suç işlemeyi teşvik eden sitelerden ücretsiz korunacağını anlatan Uraloğlu, mevcut filtreleme seçeneklerinden faydalanamayan kullanıcıların bu hizmete kolayca erişebileceğini vurguladı.
Uraloğlu, uygulamanın, internetin sakıncalı içerikleriyle karşılaşmak istemeyen ve bu nedenle evine internet hizmeti almayan vatandaşlar için de alternatif olduğunu aktararak, "Güvenli internet hizmetiyle mevcut internet kullanıcıları tercihlerinde özgür bırakılırken, güvenli kullanım ihtiyacı olan kullanıcılara da kendi tercihleri doğrultusunda alternatif sunuluyor." ifadesini kullandı.
Hizmet kapsamında çocuk ve aile profillerden birini tercih eden kullanıcıların karşılaştığı sorunu hemen iletme ve tedbir alınmasını talep etme hakkına sahip olduğuna işaret eden Uraloğlu, kullanıcılardan gelen talep, öneri ve değerlendirmeler doğrultusunda söz konusu hizmetin sürekli geliştirildiğini ve etkinliğinin artırıldığını kaydetti.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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mars için birebir :)
Son derece farklı bir alet :D
çöp
türkiyede satılmıyor mu daha?
@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.