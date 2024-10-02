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    Bakan Uraloğlu: Güvenli internet abone sayısı 46 milyonu aştı

    Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu,"Abonelerin yüzde 99,5'i 'aile profili'ni tercih ederken, kalan yüzde 0,5'i de 'çocuk profili'ni kullanıyor." dedi.
    Bakan Uraloğlu: Güvenli internet abone sayısı 46 milyonu aştı Tam Boyutta Gör
    Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu, güvenli internet hizmeti altyapısının erişim sağlayıcılar tarafından oluşturulan ücretsiz, talebe bağlı ve alternatif bir erişim hizmeti olduğunu anımsattı. Güvenli internet hizmeti abone sayısının artmaya devam ettiği ve 2011'de devreye alınan uygulama kapsamında çocuk ve aile olmak üzere iki profilin olduğu söylendi.

    Sistem, kullanıcı talep ve önerileri doğrultusunda geliştiriliyor

    Uraloğlu, abone sayısının bu yılın nisan ayı sonunda 44 milyonu bulduğunu belirterek, "Güvenli internet hizmeti kullanıcılarının sayısı ağustos sonu itibarıyla 46,3 milyonu geçti. Abonelerin yüzde 99,5'i 'aile profili'ni tercih ederken, kalan yüzde 0,5'i de 'çocuk profili'ni kullanıyor." ifadelerini kullandı. Söz konusu hizmetin, internetin güvenli kullanımına ilişkin talepler doğrultusunda ortaya çıktığına dikkati çeken Uraloğlu, şunları kaydetti:

    "Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumumuzun Bilgi İhbar Merkezi'ne bu hususta çok sayıda şikayet geldi. Biz de bunları dikkate aldık. Gerekli çalışmaları yaptık. Yaptığımız araştırmalar, özellikle ailelerin internet ortamındaki uygunsuz içeriklerle ilgili endişelerini ve çözüm arayışını gösterdi, söz konusu hizmet de bu ihtiyaca yanıt vermek için geliştirildi."

    Uraloğlu, bu hizmetle aboneleri internetteki olumsuz içeriklerden korumayı amaçladıklarını, bu kapsamda öncelikle çocukların korunmasının önem taşıdığını söyledi. Uygulamayla, abonelerin, yasaklı madde, şiddet, ırkçılık ve nefret söylemi ile terör propagandası içeren, suç işlemeyi teşvik eden sitelerden ücretsiz korunacağını anlatan Uraloğlu, mevcut filtreleme seçeneklerinden faydalanamayan kullanıcıların bu hizmete kolayca erişebileceğini vurguladı.

    Uraloğlu, uygulamanın, internetin sakıncalı içerikleriyle karşılaşmak istemeyen ve bu nedenle evine internet hizmeti almayan vatandaşlar için de alternatif olduğunu aktararak, "Güvenli internet hizmetiyle mevcut internet kullanıcıları tercihlerinde özgür bırakılırken, güvenli kullanım ihtiyacı olan kullanıcılara da kendi tercihleri doğrultusunda alternatif sunuluyor." ifadesini kullandı.

    Hizmet kapsamında çocuk ve aile profillerden birini tercih eden kullanıcıların karşılaştığı sorunu hemen iletme ve tedbir alınmasını talep etme hakkına sahip olduğuna işaret eden Uraloğlu, kullanıcılardan gelen talep, öneri ve değerlendirmeler doğrultusunda söz konusu hizmetin sürekli geliştirildiğini ve etkinliğinin artırıldığını kaydetti.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    filozof1281 1 hafta önce

    mars için birebir :)

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    34savas34 1 hafta önce

    Son derece farklı bir alet :D

    Profil resmi
    karagece25 3 hafta önce

    çöp

    Profil resmi
    onderweb 3 hafta önce

    türkiyede satılmıyor mu daha?

    G
    Guest-29720FFA4 1 ay önce

    @ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...

    Profil resmi
    limbesh 1 ay önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 2 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 2 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

    Profil resmi
    Exadious 6 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 6 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 7 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 8 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 9 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 10 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 11 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 11 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 11 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    rszx247 1 yıl önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 1 yıl önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 1 yıl önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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