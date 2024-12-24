Bakan Uraloğlu: “Ortalama 80 megabit hızında internet verebiliriz ama istek 35 megabit"

80 megabit verebiliriz ama...
Türkiye’nin internet hızına değinen Bakan Uraloğlu, fiber altyapı hakkında “Fiber kabloları aşağı yukarı 580 bin kilometreye çıkardık, 600 bin kilometrelere çıkardık. Bir sokağın başına kadar getiriyoruz ya da caddenin başına kadar getiriyoruz. İki, bütün caddede dolaştırabiliyoruz. Üç, ev girişine kadar getirebiliyoruz.” ifadelerini kullandı. Bakan, eski binalardaki iç yapının neredeyse tamamının bakır olduğunu ve bundan dolayı binaya kadar fiber hat kurulmuş olsa bile internet hızının otomatik olarak düştüğünü aktardı.
Uraloğlu ayrıca “Bir de şu andaki bütün bu söylediklerimi dikkate aldığımızda yanlış hatırlamıyorsam 80 megabit kadar bir hıza ortalama hizmet edebilecek durumdayız ama abonelerin, abone şartları ve istekleri aşağı yukarı 35-40 megabit seviyesinde. Yani talep de bu noktada yeterli değil.” dedi. Açıklamalarına devam eden Bakan, internet “noktasında çok istediğimiz hızda değiliz” eleştirilerine katıldıklarını ama “gerçek durumunun bu olduğunu” söyledi.
Öte yandan Speedtest'in Kasım 2024 dönemine ait raporuna göre Türkiye, sabit internet hızında ortalama 48 Mbps, yükleme hızında ise 14,43 Mbps ile dünya genlinde 102'inci sırada. Mobil internette ise indirme hızı açısından 49,76 Mbps, yükleme hızı açısından ise 14,99 Mbps ile Türkiye, 61'inci sırada yer almakta.Kaynakça https://www.aa.com.tr/tr/ekonomi/ulastirma-ve-altyapi-bakani-uraloglu-ilk-etapta-sam-havalimanini-dhmi-eliyle-ayaga-kaldirmayla-ilgili-vaziyet-alacagiz/3433101 https://www.speedtest.net/global-index/turkey Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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