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    Bakan Uraloğlu: Türkiye, internet kullanımında dünya ortalamasını aştı

    Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, "Türkiye'de internet kullanım oranı dünya ortalaması olan yüzde 67'nin üzerine çıkarak yüzde 87,1'e ulaştı." dedi.
    Türkiye, internet kullanımında dünya ortalamasını aştı Tam Boyutta Gör
    Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, son 22 yılda Türkiye'nin ulaşım ve iletişim altyapısına 275 milyar dolarlık yatırım yaparak bu alanlarda önemli gelişmeler kat ettiğini belirterek, 2023 yılı itibarıyla ülkede internet kullanım oranının yüzde 67 olan dünya ortalamasının üzerine çıkarak yüzde 87'ye ulaştığını bildirdi.

    Elektronik haberleşme sektörü geçen yıl 224,6 milyar lira gelir sağladı

    Uraloğlu, yazılı açıklamasında, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumunun (BTK) 2023 yılına ilişkin elektronik haberleşme sektörü verilerini paylaştı. Türkiye'de mobil şebeke abone sayısının 92 milyon 900 bin 137'ye ulaştığını ifade eden Bakan Uraloğlu, sabit şebeke abone sayısının da 9 milyon 396 bin 107 olduğunu ifade etti.

    Geçen yıl itibarıyla Türkiye'de internet kullanım oranının yüzde 87,1'e ulaştığını vurgulayan Uraloğlu, "Nüfusumuzun internet kullanımı dünya ortalaması olan yüzde 67'nin oldukça üzerindedir. Haberleşme ve iletişim alanında yaptığımız yatırımlarla Türkiye'de iletişim altyapısını güçlendirmeye devam ediyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

    Uraloğlu, "Dünya genelinde yaklaşık 5 milyar insan internet teknolojilerini kullanıyor. Son 22 yılda ülkemizin ulaşım ve iletişim altyapısına yaptığımız 275 milyar dolar yatırım ile Türkiye bu alanda önemli gelişmeler kat etti.

    Sabit ve mobil genişbant internet abone sayımız 2023'te 93,3 milyona ulaştı. Bunların 73 milyon 715 bin 377’si mobil, 19 milyon 600 bin 230'u sabit abonedir. İnternet abone sayımız bu yılın ilk çeyreği itibarıyla ise 94,2 milyona yükseldi." dedi.

    Uraloğlu, genişbant abonelerinin çoğunluğunun mobil genişbant abonelerinden oluştuğuna işaret ederek, 2009'da başlayan 3G ve 2016'da başlayan 4,5G hizmetiyle mobil genişbant abone sayısının hızla arttığını ve 2023 yılı sonunda 73,7 milyon aboneye ulaştığını, bunun toplam genişbant abone sayısının yüzde 79'una karşılık geldiğini bildirdi.

    Türkiye ve Ekonomik Kalkınma ve İş Birliği Örgütü (OECD) ülkelerinde sabit genişbant yaygınlığındaki artışlar hakkında da bilgi veren Uraloğlu, "Türkiye OECD ülkeleri içinde 2022-2023 yılları arasındaki 1 yıllık süreçte sabit internet yaygınlığı en çok artan ülke oldu.

    Bu dönemde yıllık ortalama yaygınlık artışı yüzde 1,7 iken ülkemizde bu oran yüzde 2,2 olarak gerçekleşmiştir." bilgisini paylaştı. Uraloğlu, elektronik haberleşme gelirinin 2023'te bir önceki yıla göre yüzde 72, 2019'a göre ise 3,4 kat arttığını belirterek, geçen yıl söz konusu gelirin 224,6 milyar lira olarak hesaplandığını kaydetti.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    poopae2W 23 saat önce

    @ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...

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    limbesh 6 gün önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 1 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 1 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

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    Exadious 5 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

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    E_Y_B_H_P_T 5 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

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    emrahmt 6 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 7 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 8 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 8 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 10 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 10 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 10 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 11 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 12 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 12 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 1 yıl önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 1 yıl önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 1 yıl önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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