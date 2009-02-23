Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Diğer ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Inno3D, GeForce GTX 260 Freezer X2 modelini duyurdu

10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
11,6b
1
9
Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık

Inno3D, GeForce GTX 260 Freezer X2 modelini duyurdu
Tam Boyutta Gör

Nvidia tabanlı ekran kartları hazırlayan Inno3D, ilk detayları bir süre önce gün ışığına çıkan yeni ekran kartı GeForce GTS 260 Freezer X2'yi duyurdu. Nvidia'nın 55nm üretim teknolojisiyle hazırlanan GT200b GPU'sunun güç verdiği ekran kartı, sahip olduğu çift fanlı özel soğutucusu ile Nvidia'nın referans tasarım GeForce GTX 260 modelinden ayrılıyor ve daha serin çalıştığı belirtiliyor.

GeForce GTX 260 Freezer X2 üzerinde kullanılan ve ısı iletim teknolojisini temel alan çift fanlı özel soğutucu, DHT teknolojisini kullanıyor yani soğutucu üzerindeki ısı aktarım boruları, grafik işlemci ile doğrudan temas kuruyor ve bu sayede ısı aktarımının çok daha hızlı ve efektif bir şekilde yapılabilmesi hedefleniyor.

Inno3D'nin çift slot tasarıma sahip olan GeForce GTX 269 Freezer X2 modeli, 448-bit bellek veri yolu desteğine ve 216x paralel işlem birimine sahip.896MB GDDR3 bellek ile donatılan ekran kartının grafik işlemcisi 576MHz'de, paralel işlem birimleri 1242MHz'de ve bellekleri de 2000MHz'de görev yapıyor. Çoklu ekran kartı kurulumları için SLI desteği sunan kart CUDA ve PhysX teknolojileriyle de uyumlu.

PureVideo HD teknolojisiyle yüksek tanımlı videolar için GPU tabanlı donanımsal hızlandırma yapabilen ve çift DVI konnektörü ile donatılan DirectX 10 destekli ekran kartının kısa süre içerisinde raflardaki yerini alması beklenirken fiyatı hakkında şimdilik net bir bilgi bulunmadığını da belirtelim.


Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
sinanozk 10 yıl
artic cooling tarzı bir soğutma sistemi olmuş ama dediğiniz gibi baya ses yapar bu:))
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
max975 10 yıl
bu çift fanda moda oldu
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
s3ma 10 yıl
aynen:):)
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
emre sönmez 10 yıl
bu ne ya :D ben de cidden çift GPU var sandım :D
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
yc#1 10 yıl
Overclocku kullancılara bırakmışlar anlaşılan.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
U_şen 10 yıl
Bundan 2 tane tak gürültüden odada durulmaz
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
alito 10 yıl
öyle bir isim koymuşki gören x2 kart sanır :)
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
cermen_555 10 yıl
bu ne ya hayvan gibi sogutucu kullanmıslar grafik işlemcisi 576 da bırakılmıs zotac amp bile 650 normaleri bile daha yüksek.. bu ne biçim lahana turşusu....:)
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 10 yıl Western Digital ile sabit disk dünyasını konuştuk 10 yıl Ekran kartları için Yazılımsal Voltaj Modifikasyonu Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Türkiye Espor Futbol Ligi Duyuruldu!
Bölüm Sonu Canavarı
Pedofili İçeren Kitap Tepki Yarattı
DH Forum
Conan Unconquered PC Sistem Gereksinimleri
Bölüm Sonu Canavarı
NASA, 'geceyle gündüzün buluştuğu'
DonanımHaber
Microsoft modern işletim sistemi vizyonunu
DonanımHaber
iOS 13’ten ilk görüntüler geldi
DonanımHaber
DreamHack Masters 2019'un İlk CS:GO
Bölüm Sonu Canavarı
★ Redmi Note 7★ SATIŞA ÇIKTI
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim