Inno3D, GeForce GTX 260 Freezer X2 modelini duyurdu

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Nvidia tabanlı ekran kartları hazırlayan Inno3D, ilk detayları bir süre önce gün ışığına çıkan yeni ekran kartı GeForce GTS 260 Freezer X2'yi duyurdu. Nvidia'nın 55nm üretim teknolojisiyle hazırlanan GT200b GPU'sunun güç verdiği ekran kartı, sahip olduğu çift fanlı özel soğutucusu ile Nvidia'nın referans tasarım GeForce GTX 260 modelinden ayrılıyor ve daha serin çalıştığı belirtiliyor.

GeForce GTX 260 Freezer X2 üzerinde kullanılan ve ısı iletim teknolojisini temel alan çift fanlı özel soğutucu, DHT teknolojisini kullanıyor yani soğutucu üzerindeki ısı aktarım boruları, grafik işlemci ile doğrudan temas kuruyor ve bu sayede ısı aktarımının çok daha hızlı ve efektif bir şekilde yapılabilmesi hedefleniyor.

Inno3D'nin çift slot tasarıma sahip olan GeForce GTX 269 Freezer X2 modeli, 448-bit bellek veri yolu desteğine ve 216x paralel işlem birimine sahip.896MB GDDR3 bellek ile donatılan ekran kartının grafik işlemcisi 576MHz'de, paralel işlem birimleri 1242MHz'de ve bellekleri de 2000MHz'de görev yapıyor. Çoklu ekran kartı kurulumları için SLI desteği sunan kart CUDA ve PhysX teknolojileriyle de uyumlu.

PureVideo HD teknolojisiyle yüksek tanımlı videolar için GPU tabanlı donanımsal hızlandırma yapabilen ve çift DVI konnektörü ile donatılan DirectX 10 destekli ekran kartının kısa süre içerisinde raflardaki yerini alması beklenirken fiyatı hakkında şimdilik net bir bilgi bulunmadığını da belirtelim.