Tam Boyutta Gör Günümüzde evlerde Wi-Fi kullanan cihaz sayısının artması ve duvarların Wi-Fi sinyallerini engellemesi nedeniyle pek çok kullanıcı Wi-Fi bağlantı sorunu yaşıyor. TurkNet, kullanıcıların evin her köşesinden sorunsuz şekilde Wi-Fi’ye bağlanabilmesi için TurkNet SmartyFi hizmetini sunuyor.

İnternet tarifenizin hızı yüksek olsa da evde düşük internet hızı alıyor olabilirsiniz. Modemdeki Wi-Fi kanal çakışmaları, kalın duvarlar, kötü kanal yönetimi, modem ayarlarındaki bozukluklar veya çok sayıda cihazın bağlanmasıyla birlikte modemin ısınması gibi nedenler Wi-Fi kalitesini düşürebiliyor. Wi-Fi bağlantısı kötü olunca hayat da kötüye gidiyor. Tıpkı elektrik, su gibi internet de ihtiyaç haline geldi. Evimizin her köşesinde internete rahat bir şekilde bağlanabilmeyi istiyor.

TurkNet SmartyFi, yapay zekaya dayalı bir sistemde uzaktan yönetme kapasitesiyle, kullanıcılara kanal yönetimi deneyimi sunuyor. Evlerinde Wi-Fi'a bağlanmakta sorun yaşayan, internet hızlarıyla ilgili dalgalanma yaşayan kullanıcılara anında müdahale edip, evlerinin her noktasına ulaşan bağlantı hızı sunuyorlar. SmartyFi ile evdeki internet bağlantısının tüm odalara eşit şekilde dağıtılması sağlanıyor.

Ev halkı interneti yoğun şekilde kullansa da oyun oynarken pinginiz artmadan akıcı bir şekilde oynayabiliyorsunuz. Dizi/film izlerken donmalar olmadan akıcı bir şekilde seyredebiliyorsunuz. Zoom, Teams, Skype gibi görüntülü görüşme uygulamalarını kullanırken görüntünüzde ve sesinizde takılmalar olmadan akıcı bir görüşme gerçekleştirebiliyorsunuz.

SmartyFi hakkında daha fazla bilgi için: SmartyFi

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TurkNet SmartyFi nedir?

TurkNet SmartyFi, evinde Wi-Fi’a bağlanma sorunu yaşayan kullanıcılar için sunulan bir Wi-Fi hizmetidir. 4x4 antenli router cihazları ve yapay zeka temelli uzaktan yönetilebilir Wi-Fi yönetim sistemi ile Wi-Fi performansı artırılıyor. SmartyFi hizmetinden sadece GigaFiber aboneleri faydalanabiliyor.

Tam Boyutta Gör SmartyFi hizmetinde sunulan Wi-Fi gücünü artıran cihazlar sayesinde çok katlı veya büyük genişlikteki evlerde dahi Wi-Fi bağlantı sorunu çözülüyor. TurkNet ekipleri evin durumunu analiz ederek gerekli noktalara gerektiği kadar cihaz yerleştiriyor ve kurulumunu yapıyor. Evin her köşesinde yüksek hızlı Wi-Fi 6 bağlantısı sağlanıyor. Yapay zeka teknolojisi sayesinde arızalar ve bağlantı sorunları anında tespit edilip çözülebiliyor. Kesintisiz dolaşım özelliği sayesinde cihazlar arası geçişte bağlantı kopması yaşanmıyor.

TurkNet SmartyFi’nin diğer sistemlere göre artıları neler?

TurkNet SmartyFi, diğer mesh sistemlerine göre yapay zekaya dayalı arıza yönetim sistemi özelliğiyle dikkat çekiyor. Performans optimizasyonu, geniş kapsama alanı, kesintisiz dolaşım ve kolay kurulum özellikleriyle öne çıkıyor.

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