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Intel Core M işlemci ailesi ile tablet bilgisayarlarda yeni dönem

4 yıl
61,2b
1
İşlemci
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Intel, 14nm Broadwell mimarisini ilk olarak tablet bilgisayarlar için geliştirdiği Core M serisi işlemciler ile pazara sunuyor. Dizüstü bilgisayarlardaki performansı, tabletlere getirme niyetinde olan Intel, aynı zamanda 2si1 arada formunda yeni nesil cihazların da önünü açmak istiyor. Detaylar videomuzda.
 

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DH Misafiri 4 yıl
az gelir gelenlerede 500 TL vergi koyarlar 2500 TL ye satarlar
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Gece772 4 yıl
Gereksiz ürün lego ya benziyor sök tak
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magicool 4 yıl
fiyat 300 dolar civari olursa direk airim hatta freans ile biraz oynar overclock dahi ederim merak etthigim dahili grafik birimi kac gflops nvidia tegra k1 den daha mi.guclu grafik birimi umarim 500 gflops ustundedirde tadindan yenmez hatta dx12 ile beraber oyun konsollarini ciddi sekilde zorlar
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PePo 4 yıl
Videolarınızı sevimsiz TTNet reklamları ve rahatsız edici ses seviyesi yüzünden artık izlemeyeceğim.
1 Yanıt Yanıtla
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psirik 4 yıl PePo
PePo
Videolarınızı sevimsiz TTNet reklamları ve rahatsız edici ses seviyesi yüzünden artık izlemeyeceğim.

Ad block gibi bir eklenti kullanın. Ad bloksuz dh ye girilmez. 20 küsur reklam çıkıyor. Yandakiler neysede video öncesi reklamlar çok gıcık.
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BLooregard Q.Kazoo 4 yıl
Sinir bozucu ttnet reklamları yüzünden siteyi takip etmeyi bırakıyorum.
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1BilimAdamı 4 yıl
Mobil işlemcilerden intel iyi ders almış 4,5watt dizüstü için çok iyi
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Lightr 4 yıl
Reklamlardan bıktık artık
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DH Misafiri 4 yıl
Çok Çirkin bir tasarım mı desem Yada Kullanışsız mı Desem Tasarım Beğenmedim
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RED LORD CHE 4 yıl
Donanım Haber ,pazarlama yada reklam işlerine bakan hangi departman ise yazıklar olsun size.
rezil reklamlarınızdan bıktık,o nasıl bir sestir arkadaş.
3.sınıf internet sitesi olma yolunda tam gaz devam.
Allah gözünüzü doyursun.
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