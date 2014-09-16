Intel Core M işlemci ailesi ile tablet bilgisayarlarda yeni dönem

İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Intel, 14nm Broadwell mimarisini ilk olarak tablet bilgisayarlar için geliştirdiği Core M serisi işlemciler ile pazara sunuyor. Dizüstü bilgisayarlardaki performansı, tabletlere getirme niyetinde olan Intel, aynı zamanda 2si1 arada formunda yeni nesil cihazların da önünü açmak istiyor. Detaylar videomuzda.
Paylaş Tweetle
Ad block gibi bir eklenti kullanın. Ad bloksuz dh ye girilmez. 20 küsur reklam çıkıyor. Yandakiler neysede video öncesi reklamlar çok gıcık.
rezil reklamlarınızdan bıktık,o nasıl bir sestir arkadaş.
3.sınıf internet sitesi olma yolunda tam gaz devam.
Allah gözünüzü doyursun.