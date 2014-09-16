Intel Core M işlemci ailesi ile tablet bilgisayarlarda yeni dönem

Intel, 14nm Broadwell mimarisini ilk olarak tablet bilgisayarlar için geliştirdiği Core M serisi işlemciler ile pazara sunuyor. Dizüstü bilgisayarlardaki performansı, tabletlere getirme niyetinde olan Intel, aynı zamanda 2si1 arada formunda yeni nesil cihazların da önünü açmak istiyor. Detaylar videomuzda.

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