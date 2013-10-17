Intel Core i7-4960X Extreme Edition video inceleme "6 çekirdekli yeni işlemci testte"

Intel'in en yeni, en kaslı ve en pahalı masaüstü işlemci ünvanlarına sahip olan 6 çekirdekli Core i7-4960X Extreme Edition testte. Bakalım yeni işlemci neler vaad ediyor, Core i7-4770K'nın üzerine neler getiriyor. Tüm detaylar videomuzda.

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