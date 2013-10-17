Intel Core i7-4960X Extreme Edition video inceleme "6 çekirdekli yeni işlemci testte"

black_flood hani İ7 ler çok uçurum performans farkı sunuyordu aynı P4 dönemindeki gibi uçurum farklar düşe düşe yalan olmuş resmen. am fx 8350 500 tl 4770K ise 833 lira ve gerçekte o sentetik testlerdeki gibi fark mevcut değil neredeyse İNTEL yine tokat manyağı yapmış parasal rakam konusunda milleti.
Videodan 1 yıl 17 gün sonra mı farkettin ?
Hem sen değil misin iPhone 5S'le GS4'ü karşılaştırıp sonra tartışma çıkaran ? hem bir şey bilmiyorsun hemde adamlar cihazları tanıtınca "brzda dnanm pylşsanız .s .s" diyorsun.
Ki böyle olması çok daha iyi; şimdi olayı bir tek DH.com olarak düşünmeyelim bir sürü yabancı site var ordanda donanımı okuyabilirsin veya izleyebilirsin (eğer meraklısıysan) ama DH'nin teknolojinin her alanında paylaşımlar yapması hatta daha önceden değinmediği konuları genişletmesi onun yararına olur ,lafım sadece her konu altında aynı yorumları atan trollere.
Saygılar.
Fx serisi fena değil hakikaten