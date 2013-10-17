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Intel Core i7-4960X Extreme Edition video inceleme "6 çekirdekli yeni işlemci testte"

5 yıl
18,8b
1
İşlemci
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Intel'in en yeni, en kaslı ve en pahalı masaüstü işlemci ünvanlarına sahip olan 6 çekirdekli Core i7-4960X Extreme Edition testte. Bakalım yeni işlemci neler vaad ediyor, Core i7-4770K'nın üzerine neler getiriyor. Tüm detaylar videomuzda.
 
 

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Whippoorwill 5 yıl en beğenilen
Bu işlemciyse biz ne kullanıyoruz.
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Git-Gel 5 yıl
Düşünsene 2500 veya 3500 liraya sistem kurmuşsun oyun oynamak için ama GTA V yok cinnet sebebi...
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şoray uzun yolda 5 yıl
güzel inceleme lakin dh daki üyelerin %0.01 ini ilgilendiriyor.



1 Yanıt Yanıtla +15
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black_flood 4 yıl
hani İ7 ler çok uçurum performans farkı sunuyordu aynı P4 dönemindeki gibi uçurum farklar düşe düşe yalan olmuş resmen. am fx 8350 500 tl 4770K ise 833 lira ve gerçekte o sentetik testlerdeki gibi fark mevcut değil neredeyse İNTEL yine tokat manyağı yapmış parasal rakam konusunda milleti.
1 Yanıt Yanıtla
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death44 4 yıl black_flood
black_flood
hani İ7 ler çok uçurum performans farkı sunuyordu aynı P4 dönemindeki gibi uçurum farklar düşe düşe yalan olmuş resmen. am fx 8350 500 tl 4770K ise 833 lira ve gerçekte o sentetik testlerdeki gibi fark mevcut değil neredeyse İNTEL yine tokat manyağı yapmış parasal rakam konusunda milleti.

Videodan 1 yıl 17 gün sonra mı farkettin ?
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grezimonk 5 yıl
µ mangal yükte 88 derece ne biçim değer testte hile var... intel fanboylarından inceleme böyle olur...
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hdfxf 5 yıl
ama genede belli olmaz tanımadığım amcam falan ölmüştür ve bana mirasını bırakmıştır
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cyberbandit 5 yıl
ddr 4 desteği olsa olmazmıydı .
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--roger-- 5 yıl
22:47 tırstım lan:D
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AMDR 5 yıl
nm düşüyor fakat ne güç tüketimi nede sıcaklıklarda değişim oluyor bu konuda bir yanlışlık var diğer test sitelerinde 3960x ile benzer performans verildiği yada %5 kadar fark oluştuğu görünüyordu.3960X almak daha mantıklı olacaktır.4.8Ghz güç tüketimi fena.
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kralsensin98 5 yıl
amd fx 9590 fiyat ve performans olarak daha iyi bir ürün bence.2000 tl civarı vereceğinize 800 tlye 9590 5.0 ghz 8 çekirdekli bir işlemci alınabilir ve ekran kartını daha yüksek seviyede alabilirsiniz.Bence.
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adam olun 5 yıl
inceleme güzel detaylı ancak işlemcilerin farkını göstermek için düşük çözünürlük ve ayarda ayarda oyunları test etmişsiniz keşke birde yanına 1080p ve high ayarlarındaki farkı koysaydınız
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King ov Hell 5 yıl
Bende her konu altında "telefon haberleri sıkmıştı" diyen yazarlardan bıktım.Bune böyle arkadaş adamlar sadece telefon haberleri paylaşmıyor ki donanım mı istiyorsun gir video kategorisine ordan donanımı seç.Ki burda olduğuna göre izliyorsundur.

Hem sen değil misin iPhone 5S'le GS4'ü karşılaştırıp sonra tartışma çıkaran ? hem bir şey bilmiyorsun hemde adamlar cihazları tanıtınca "brzda dnanm pylşsanız .s .s" diyorsun.

Ki böyle olması çok daha iyi; şimdi olayı bir tek DH.com olarak düşünmeyelim bir sürü yabancı site var ordanda donanımı okuyabilirsin veya izleyebilirsin (eğer meraklısıysan) ama DH'nin teknolojinin her alanında paylaşımlar yapması hatta daha önceden değinmediği konuları genişletmesi onun yararına olur ,lafım sadece her konu altında aynı yorumları atan trollere.

Saygılar.
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AC Kiriklar 5 yıl
İnceleme içi teşekkürler.
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WarSaw 5 yıl
Yıllarca biz fx lere oc yapılınca hayvan gibi watt tüketiyor diye boşuna laf saydırımşız ivy-e lerde cpu load durumunda 500w lara gelmiş dayanmış bile.
Fx serisi fena değil hakikaten
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rezes 5 yıl fx57
sandybridge-e veya şimdiki ivybridge-e te gerek 3930k gerekse 4930k gibi işlemciler ile PCI-E 3.0 ve 16x 16x şeklinde kullanmak için nvidia yı beklemeye gerek yok. force-enable-gen3 programını çalıştırarak aktif hale getirilmektedir.
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