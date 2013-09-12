Intel Geliştiriciler Konferansı 2013: 14nm işlemciler, giyilebilir teknolojiler ve dahası....

İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Kısaca IDF olarak bilinen Intel Geliştiriciler Konferansı için San Francisco'dayız. Etkinliğin ilk gününde Intel, 14nm işlemciler, akıllı telefonlara yönelik yeni nesil 22nm işlemciler, Ivy Bridge tabanlı yeni nesil sunucu işlemcileri, giyilyebilir teknolojiler ve daha pek çok konuda önemli açıklamalar yaptı. Etkinliği yerinde izleyen haber müdürümüz Erdi Özüağ'ın izlenimleriyle işte Intel Geliştiriciler Konferansı'ının ilk gün özeti.
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intel ;
biz işlemciyi sizden iyi biliriz
işlemci yapmayı sizden öğrencek değiliz
MASTER documentary
Her zaman akıllı beyinleri bünyesine katan ve elinden kaçırmayan bir firma. Disiplin zaten bu tarz firmalarda her zaman olur. AMD'de de sanmayın disiplin yok. Onlarda INTEL kadar başarılıdır işletme olarak. Ama sorun şu ki, AMD elinde akıllı adamları tutamıyor!
AMD'de Athlon 64 bit serisini üreten ekip ile INTEL'in C2D serisini üreten ekibin aynı olduğunu biliyormuydunuz?
O ekibi AMD şu anda elinde tutabiliyor olsaydı, AMD şu andki INTEL konumundaydı... Veya INTEL'de gene iyi bir beyin avı yaparak onlara rakip bir ekip kurardı ve son kullanıcı şölenini güzelce izlerdik...
Firmalar iyi beyinleri yakayıp ellerinden bırakmamalı. Eğer bu beyinleri INTEL toplayıp olayı tekel'e dökerse sonucumuz bu günkü gibi olmaya devam edecek... Ben AMD olsaydım o ekibi elimden kaçırmamak için gerekirse ATI'yi satın almazdım ve o parayı o ekibe kullanır, yapabilirsem ömür boyu çalışma sözleşmesi imzalatırdım. Gönüllerini çalışma hayatları boyunca nasıl hoş tutmam gerekiyorsa yapardım... Sonuçta firmanızın geleceği bu çekirdek ekibe bağlı...
AMD ATI'yi alarak kötü birşey yaptı demiyorum. Aksine mantıklıydı ama işlemci alanında çekirdek ekibi elinden kesinlikle kaçırmamalıydı...