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Intel Geliştiriciler Konferansı 2013: 14nm işlemciler, giyilebilir teknolojiler ve dahası....

5 yıl
4b
1
İşlemci
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Kısaca IDF olarak bilinen Intel Geliştiriciler Konferansı için San Francisco'dayız. Etkinliğin ilk gününde Intel, 14nm işlemciler, akıllı telefonlara yönelik yeni nesil 22nm işlemciler, Ivy Bridge tabanlı yeni nesil sunucu işlemcileri, giyilyebilir teknolojiler ve daha pek çok konuda önemli açıklamalar yaptı. Etkinliği yerinde izleyen haber müdürümüz Erdi Özüağ'ın izlenimleriyle işte Intel Geliştiriciler Konferansı'ının ilk gün özeti.
 

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cumfiçu 5 yıl en beğenilen
İntel bu fiyatlarda giydirilebilir teknolojilerde çok uzman
1 Yanıt Yanıtla +27
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dere.beyi 5 yıl
yıllaaarr sonraaa
intel ;
biz işlemciyi sizden iyi biliriz
işlemci yapmayı sizden öğrencek değiliz
MASTER documentary
Yanıtla +10
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Menow 5 yıl
SeriaLLorD
Her ne kadar fiyatlarını yüksek bulsamda intelin hızına yetişmek zor arkadaş.Her zaman ileriyi düşünen bir şirket

Her zaman akıllı beyinleri bünyesine katan ve elinden kaçırmayan bir firma. Disiplin zaten bu tarz firmalarda her zaman olur. AMD'de de sanmayın disiplin yok. Onlarda INTEL kadar başarılıdır işletme olarak. Ama sorun şu ki, AMD elinde akıllı adamları tutamıyor!
AMD'de Athlon 64 bit serisini üreten ekip ile INTEL'in C2D serisini üreten ekibin aynı olduğunu biliyormuydunuz?
O ekibi AMD şu anda elinde tutabiliyor olsaydı, AMD şu andki INTEL konumundaydı... Veya INTEL'de gene iyi bir beyin avı yaparak onlara rakip bir ekip kurardı ve son kullanıcı şölenini güzelce izlerdik...
Firmalar iyi beyinleri yakayıp ellerinden bırakmamalı. Eğer bu beyinleri INTEL toplayıp olayı tekel'e dökerse sonucumuz bu günkü gibi olmaya devam edecek... Ben AMD olsaydım o ekibi elimden kaçırmamak için gerekirse ATI'yi satın almazdım ve o parayı o ekibe kullanır, yapabilirsem ömür boyu çalışma sözleşmesi imzalatırdım. Gönüllerini çalışma hayatları boyunca nasıl hoş tutmam gerekiyorsa yapardım... Sonuçta firmanızın geleceği bu çekirdek ekibe bağlı...
AMD ATI'yi alarak kötü birşey yaptı demiyorum. Aksine mantıklıydı ama işlemci alanında çekirdek ekibi elinden kesinlikle kaçırmamalıydı...
SeriaLLorDHer ne kadar fiyatlarını yüksek bulsamda intelin hızına yetişmek zor arkadaş.Her zaman ileriyi düşünen bir şirket
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Yanıtla +8
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gokhangokhan33 5 yıl
vay be intel neler yapıyor biz hala ddr2 ram i 3 işlemcideyiz :D
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VoLVoXxX99 5 yıl
batkent
Siz IFAde vestel hakkında adam akıllı bir haber yapmadınız ya işte o yüzden hiçbir haberinizi izlemek gelmiyor artık içimden. İlk baş insan kendi ülkesindeki firmalara öncelik gösterir be.

Mesut Çevik ile Canlı'da bu konu açıklandı. İsterseniz izleyebilirsiniz.
1 Yanıt Yanıtla +1
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batkent 5 yıl VoLVoXxX99
goko953

batkent

Siz IFAde vestel hakkında adam akıllı bir haber yapmadınız ya işte o yüzden hiçbir haberinizi izlemek gelmiyor artık içimden. İlk baş insan kendi ülkesindeki firmalara öncelik gösterir be.


Mesut Çevik ile Canlı'da bu konu açıklandı. İsterseniz izleyebilirsiniz.

şimdi izliyorum videoyu
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xmasx 5 yıl
Merak ettim sizce intelin bu mobil islemcisi, snapdragon 800 ile kapışırsa nasıl bir sonuç çıkar?
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Mehmet.Akif 5 yıl
Bir de derler israil nasıl dünyaya hakim? Şakına derim ki, sen yatarken onlar çalışıyor.
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demo22 5 yıl
yeni xeon işlemciler 12 çekirdekli ve 100 de 50 fazla performans veriyormuş mükkemmel.
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serenissimo 5 yıl
konuda merak ettiğim ; intel bundan sonra son kullanıcılar için ürettiği işlemcileri tamamen yonga da sistem şeklinde mi üretecek ?
eğer böyle ise kullanıcıların upgrade yapma şansı kalmayacak gibi görünüyor , ve bu durum markalı üreticilerin oldukça hoşuna gidecek bir uygulama olacak demektir.
belli sistem kalıplarında seri üretim pc ler çıkacak , yeni sistem çıktığında eski atılmak zorunda kalacak ve son kullanıcının toplama ve kendi sistemini yapma özgürlüğü elinden mi alınacak ?
eğer durum böyle olacaksa bu büyük bir israf anlamına gelir.
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batkent 5 yıl
Siz IFA'de vestel hakkında adam akıllı bir haber yapmadınız ya işte o yüzden hiçbir haberinizi izlemek gelmiyor artık içimden.
İlk baş insan kendi ülkesindeki firmalara öncelik gösterir be.
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Tivale's 5 yıl
Hala i5- 3570K.
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mehmetgn123 5 yıl
bildiğin nm şov yapmış başkada bişey yok
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sonurakar 5 yıl
i7-720QM, ben ne yapam?

Videonun sonundaki demo ne işe yarayacakmış?
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CagdasyavasTR1 5 yıl
Hiç bişey anlamadım şimdi 4770k+ güzel z87 bir anakart alsam bugun oldugu gbi x79a çıkan extreme işlemciler ilerde z87yede çıkar mı güncelleme şansım olur mu ? yoksa gidip lga 2011 4930k mı alayım ?
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Marquis-de-Sade. 5 yıl
etyemez
batarya sorunu sadece telefonlarda değil batarya kullanan tüm herşeyde var. benim teorime göre batarya bazı kişiler veya güçler tarafından geliştirilmek istenmiyor. çünkü; batarayalar gelişen teknolojiyle paralel olarak gelişseydi. şu anda benzinle/mazotla çalışan araçlar olmazdı. bence petrol baronlarının (yada petrole hukmeden ulkelerın) bataryaları gelişmesini istemedikleri için bunca yıllardır bataryalarda olması gerekenin çok çok altında gelişmeler olmuştur. yani bataryaların gelişim süreçleri çok yavaş sanki göstermelik bir gelişmeler olmuştur. diğer sektörler çağ atlarken bataryalar gıdım gıdım gelişmekte devrim yaratacak bir gelişme sanki engellenmektedir. bataryalar ne zaman gelişir derseniz bence petrol bitince.... yada 3. dünya savaşı çıktığı zaman çünkü geçmişteki dünya savaşları zamanındaki teknolojik gelişmeler sayesinde bu günkü çoğu teknolojiyi kullanmaktayız...

Üstat katılmıyorum sana elektrik sıkıştırılabilir bir şey değil batarya boyutu ne kadar büyükse amper o kadar yüksektir. Nokia 6600'daki 4C batarya günümüzdeki Nokia C2'de bile hala kullanılmakta. Büyük devletler şu devirde petrolden çok mobil teknolojilerden kazanıyor kimse kendi kötülüğünü istemez. Telefonlar , bilgisayarlar , tabletler , giyilebilir cihazlar ve daha sayamadığım nice üründe batarya pil kullanılmakta geliştirilmesinin gerçekten zor olduğunu düşündüğüm bir yapı bataryalar.
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Fatih617 5 yıl Marquis-de-Sade.
SrhtCnr44
etyemez
batarya sorunu sadece telefonlarda değil batarya kullanan tüm herşeyde var. benim teorime göre batarya bazı kişiler veya güçler tarafından geliştirilmek istenmiyor. çünkü; batarayalar gelişen teknolojiyle paralel olarak gelişseydi. şu anda benzinle/mazotla çalışan araçlar olmazdı. bence petrol baronlarının (yada petrole hukmeden ulkelerın) bataryaları gelişmesini istemedikleri için bunca yıllardır bataryalarda olması gerekenin çok çok altında gelişmeler olmuştur. yani bataryaların gelişim süreçleri çok yavaş sanki göstermelik bir gelişmeler olmuştur. diğer sektörler çağ atlarken bataryalar gıdım gıdım gelişmekte devrim yaratacak bir gelişme sanki engellenmektedir. bataryalar ne zaman gelişir derseniz bence petrol bitince.... yada 3. dünya savaşı çıktığı zaman çünkü geçmişteki dünya savaşları zamanındaki teknolojik gelişmeler sayesinde bu günkü çoğu teknolojiyi kullanmaktayız...

Üstat katılmıyorum sana elektrik sıkıştırılabilir bir şey değil batarya boyutu ne kadar büyükse amper o kadar yüksektir. Nokia 6600'daki 4C batarya günümüzdeki Nokia C2'de bile hala kullanılmakta. Büyük devletler şu devirde petrolden çok mobil teknolojilerden kazanıyor kimse kendi kötülüğünü istemez. Telefonlar , bilgisayarlar , tabletler , giyilebilir cihazlar ve daha sayamadığım nice üründe batarya pil kullanılmakta geliştirilmesinin gerçekten zor olduğunu düşündüğüm bir yapı bataryalar.

Geliştirilmesine bile gerek yok. Boyutunu artırsınlar ona da razıyız. Sanki inadına yapıyorlarmış gibi hala incelik peşindeler. Bir motorola vardı droid maxx ile diğerlerine uymayan, ona da ne oldu henüz belli değil.
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