Intel Geliştiriciler Konferansı 2013: 14nm işlemciler, giyilebilir teknolojiler ve dahası....

Kısaca IDF olarak bilinen Intel Geliştiriciler Konferansı için San Francisco'dayız. Etkinliğin ilk gününde Intel, 14nm işlemciler, akıllı telefonlara yönelik yeni nesil 22nm işlemciler, Ivy Bridge tabanlı yeni nesil sunucu işlemcileri, giyilyebilir teknolojiler ve daha pek çok konuda önemli açıklamalar yaptı. Etkinliği yerinde izleyen haber müdürümüz Erdi Özüağ'ın izlenimleriyle işte Intel Geliştiriciler Konferansı'ının ilk gün özeti.

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