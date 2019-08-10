Intel Quartz Canyon NUC görüntülendi: 8 çekirdek işlemcili iş istasyonu

Intel’in mini bilgisayar konsepti NUC bir zamanlar basit ofis işlerine ve multimedya işlerine yönelik sistemler olarak karşımıza çıkmaktaydı. Son gelen haberlerdeki sızıntı NUC’ların daha yüksek işlem gücü isteyen alanlara yöneldiğini gösteriyor.

Intel Quartz Canyon

Quartz Canyon kod adını taşıyan yeni NUC Xeon E serisi işlemcilere ya da 9. nesil i7 yongalarına ev sahipliği yapabiliyor. 8 çekirdekli bu kaslı modelin yanında ise PCIe slotuna bağlayacağınız güçlü bir kartla sisteminizi desteklediğiniz takdirde -örneğin bir Quadro kartıyla- oldukça güzel bir iş istasyonu elde edileceğe benziyor. Tabi RTX 2070 gibi kartların mini modelleri de kullanılabilir. Intel Optane çözümleriyle kullanılabilen kaslı NUC bilgisayarı ayrıca ECC bellek desteğiyle de dikakt çekiyor.

Şu ana dek satışa sunulan NUC’ların aksine daha yüksek hacimli bir kasada buluşan bileşenlerin yanı sıra 500 watt sağlayabilen bir güç kaynağı da dikkatlerden kaçmıyor. 3 temel karttan oluşan bilgisayarda çoğu bileşen lehimlenmiş görünüyor.

Kısıtlı yükseltme olanağı

Dolayısıyla yükseltme imkanı bir hayli kısıtlı olacağa benziyor öyle ki ekran kartını çift slot kaplayan bir model seçtiğinizde 3. PCIe slotu da kullanılamaz hale geliyor. Yine de 2 adet M.2 yuvası gözlerden kaçmıyor.

Arka paneline baktığımızda ise 4 USB 3.1, 2 Thunderbolt, 1 HDMI, 2 LAN ve bir adet de ses jack’ını görüyoruz. Kasanın ön yüzünde ise hızlı erişim için 2 USB yuvası, SD kart okuyucu ve ses jack’ı konumlandırılırken ek olarak güç butonu yerleştirilmiş.

Kablosuz iletişim için 2.4 GHz bandında çalışan Intel Wi-Fi 6 AX200'e yer verilmiş durumda. Son olarak henüz fiyat bilgisi ve tanıtım tarihi netleşmemiş olsa da bu denli bir ürün ortaya konulmasından tanıtımın yakında gerçekleşeceğini söyleyebiliriz.

https://wccftech.com/intel-quartz-canyon-nuc-8-core-cpu-discrete-graphics-card-support/