AMD Nvidia’yı üst seviyede zorlayacak ve Ray Tracing desteği sunacak kartlar hazırlıyor

AMD CEO’sunun geçtiğimiz günlerde düzenlenen yatırımcı konferansında haberini verdiği üst seviye RDNA mimarili GPU’ların kod adları belli oldu. AMD bu sefer Nvidia’yı zirvelerde de zorlamayı hedefliyor.

Kaynağa göre Navi 21 ve Navi 23 kod adlarını taşıyacak 2 GPU’nun detayları henüz bilinmese de Navi 23’ün tepe model olacağı paylaşılmış. Ayrıca mevcut RDNA mimarisi üzerinde şekillenecek yeni kaslı kartların 7 nm+ üretim sürecinden geçmesi bekleniyor.

Işın izlemeye donanımsal destek

Toplam bant genişliğinin 920 GB/s’ye ulaştığı bellek çözümlerinin 4’ünün kullanıldığı senaryoda Samsung’a göre 1.64TB/s bant genişliği elde edilebiliyor. Ek olarak mevcut HBM çözümlerindeki bellek veri yolu desteğinin aynı tutulduğunu da belirtelim. Hali hazırdaki kartların fiyatına göre daha yüksek fiyatlandırmayla gelmesi beklenen kartların önümüzdeki yılın ortalarında bizlerle olması bekleniyor.

https://wccftech.com/amd-radeon-rx-navi-23-21-high-end-gpus-2020-rumor/

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Yeni kartların en dikkat çekecek özelliğiyseNvidia’da olduğu gibi donanımsal destek sunulacak olması olsa gerek. Nvidia’nın henüz etkileyici kare yenileme hızlarına ulaşamadığı segmentte AMD’nin sunacağı modellerin performansını zaman gösterecek.Bellek tarafında ise RX 5700 serisinin aksine tercih HBM’den yana olabilir. Zira firma R9 Fury X’te de olduğu gibi yine zirveye oynayacak. Burada gözlerin çevrildiği hafıza kümelerioluyor. 8-Hi küme yapısındaki yongalar 16 Gb kapasite sunarken 3.2 Gbps’de görev yapıyorlar.