Intel SSD 525 video inceleme "USB boyutunda yüksek performanslı SSD testte"

Intel'in mSATA formundaki yeni nesil SSD depolama sürücüsü 525'i inceliyoruz. Bilgisayarlara performansı dopingi yapan SSD sürücülerin en küçük örneklerinden bir tanesi olab Intel SSD 525'in performansı, hangi alanlarda kullanılabileceği ve sahip olduğu boyut avantajı ile neler yapabileceğine ait tüm detaylar videomuzda.

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