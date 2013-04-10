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Intel SSD 525 video inceleme "USB boyutunda yüksek performanslı SSD testte"

6 yıl
2,3b
1
HDD / SSD
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Intel'in mSATA formundaki yeni nesil SSD depolama sürücüsü 525'i inceliyoruz. Bilgisayarlara performansı dopingi yapan SSD sürücülerin en küçük örneklerinden bir tanesi olab Intel SSD 525'in performansı, hangi alanlarda kullanılabileceği ve sahip olduğu boyut avantajı ile neler yapabileceğine ait tüm detaylar videomuzda.
 

Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
metborn 6 yıl
Hacı sen 1000 lira verip bilgisayar da alma. Fuzuli masraf. Daktilo ne diye duruyor. Wordmüş excelmiş ne gerek var öyle değil mi?
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xense 6 yıl
280TL de mushkin atlas 120GB msata ssd var ilgilenen pm atsın.
555mb/s read
525mb/s write özelliklidir.
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bocekgrafik 6 yıl
İnceleme için elinize sağlık. Ürün hakkında yeterli fikri bize veriyor.

* * *

Video çekimleri öncesinde sakal tıraşı olursanız daha iyi olur diye düşünüyorum.
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juliensorel 6 yıl
Videoyu ipad2 ile izleyemiyorum.
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ssbrutality 6 yıl
'Kısa Girizgah' :)) Gülmekten Koptum.Mükemmelsin Erdi.Eyvallah.
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DH Misafiri 6 yıl
b[DHVideo=] bu ssd bi harika dostum
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KaleyDeskop 6 yıl
ssd aldım hiç kullanmadım oyunları atarım dedim öyle boş boş duruyor hiç eksikliğini hissetmedim yani boş yere 399 tl verdik ona yanıyorum
2 Yanıt Yanıtla
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ilkerinanç 6 yıl KaleyDeskop
KaleyDeskop

ssd aldım hiç kullanmadım oyunları atarım dedim öyle boş boş duruyor hiç eksikliğini hissetmedim yani boş yere 399 tl verdik ona yanıyorum

arkadaşım kullanmadan aradaki farkı nasıl gördün ben de onu anlamadım şimdi bak.
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bocekgrafik 6 yıl KaleyDeskop
KaleyDeskop

ssd aldım hiç kullanmadım oyunları atarım dedim öyle boş boş duruyor hiç eksikliğini hissetmedim yani boş yere 399 tl verdik ona yanıyorum

Kullanmadığın için farkını görmedin belki de. Dikkat ettiysen eğer, videoda SSD'li ve SSD'siz iki bilgisayarın açılış hızları karşılaştırılmış ve arada nerden baksan 3 kat süre farkı var. Diğer uygulamaları da burdan kıyas yap.
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cibicibi 6 yıl
bence Haswell ile birlikte bütün ultrabooklara girmeli bu parça.
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XmysticX 6 yıl
520 serisi dahi çok harika bir ssd idi eminim bu da çok iyidir, intel bu ssd işinde bence 1 numara.
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