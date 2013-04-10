Intel SSD 525 video inceleme "USB boyutunda yüksek performanslı SSD testte"

İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Intel'in mSATA formundaki yeni nesil SSD depolama sürücüsü 525'i inceliyoruz. Bilgisayarlara performansı dopingi yapan SSD sürücülerin en küçük örneklerinden bir tanesi olab Intel SSD 525'in performansı, hangi alanlarda kullanılabileceği ve sahip olduğu boyut avantajı ile neler yapabileceğine ait tüm detaylar videomuzda.
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Video çekimleri öncesinde sakal tıraşı olursanız daha iyi olur diye düşünüyorum.
arkadaşım kullanmadan aradaki farkı nasıl gördün ben de onu anlamadım şimdi bak.
Kullanmadığın için farkını görmedin belki de. Dikkat ettiysen eğer, videoda SSD'li ve SSD'siz iki bilgisayarın açılış hızları karşılaştırılmış ve arada nerden baksan 3 kat süre farkı var. Diğer uygulamaları da burdan kıyas yap.