Intel Arc A750 ekran kartlı Excalibur E650 incelemesi!

Bu videoda Excalibur markasının hazırlamış olduğu Excalibur E650 modeline yakından bakıyoruz. intel Arc A750 ekran kartına sahip olan bu bilgisayar, bol RGB detaylarıyla dikkat çekiyor.

Bu videomuzda intel Arc a750 ekran kartına sahip olan Casper Excalibur E650 modeline yakından bakıyoruz. Excalibur çatısı altında oyuncu odaklı ürünler ortaya sunan Casper, bu modelde de 1080P oyunculuğu daha fazla hedefleyen bir kasa oluşturmuş. Sizler ürünü nasıl buldunuz?

00:00 Giriş

00:18 Dış kasa özellikleri ve tasarımı

02:44 Kasa üzerindeki portlar

03:17 Toz filtreleri

03:59 PSU özellikleri

04:08 Ekran kartı desteği

04:39 İşlemci özellikleri ve testler

05:38 Anakart özellikleri

06:11 intel Arc A750 özellikleri

09:07 Ram özellikleri

09:37 SSD özellikleri

10:06 Oyun testinde görebilecekleriniz

10:53 Forza Horizon 5

11:22 Tom Clancy's Rainbow Six: Siege

11:58 Valorant

12:30 Souns Of The Forest

13:00 PUBG

13:27 Red Dead Redemption 2

14:03 Cyberpunk 2077

14:37 Genel değerlendirme ve kapanış

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