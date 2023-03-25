Intel Arc A750 ekran kartlı Excalibur E650 incelemesi!

Bu videomuzda intel Arc a750 ekran kartına sahip olan Casper Excalibur E650 modeline yakından bakıyoruz. Excalibur çatısı altında oyuncu odaklı ürünler ortaya sunan Casper, bu modelde de 1080P oyunculuğu daha fazla hedefleyen bir kasa oluşturmuş. Sizler ürünü nasıl buldunuz?
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- 00:00 Giriş
- 00:18 Dış kasa özellikleri ve tasarımı
- 02:44 Kasa üzerindeki portlar
- 03:17 Toz filtreleri
- 03:59 PSU özellikleri
- 04:08 Ekran kartı desteği
- 04:39 İşlemci özellikleri ve testler
- 05:38 Anakart özellikleri
- 06:11 intel Arc A750 özellikleri
- 09:07 Ram özellikleri
- 09:37 SSD özellikleri
- 10:06 Oyun testinde görebilecekleriniz
- 10:53 Forza Horizon 5
- 11:22 Tom Clancy's Rainbow Six: Siege
- 11:58 Valorant
- 12:30 Souns Of The Forest
- 13:00 PUBG
- 13:27 Red Dead Redemption 2
- 14:03 Cyberpunk 2077
- 14:37 Genel değerlendirme ve kapanış