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    Hayalleri süsleyen 49 inç SuperWide monitör - Philips 49B2U5900CH/00 inceleme!

    Bu videoda ultra geniş bir monitöre yakından bakıyoruz. Philips 49B2U5900CH/00 modeli videomuzun konuğu oldu. Ultra geniş monitörle çalışmak fazlasıyla avantaj sunuyor. Detaylarımız videoda!

    Ultra geniş monitörler uzun zamandır radarımda olan türlerden biri. Kendim de evde uzun zamandır böyle bir monitör kullanıyorum. Çalışma hayatında sunduğu avantajları saymakla bitiremem. İnceleme konuğumuz bu konuda fazlasıyla avantajlı ve yenilenmiş şekilde karşımıza çıkmış. 

    Videoda eksik anlattığım bir konu var. KVM switch sadece görüntü kaynağı değiştirmeye değil monitörün USB HUB kısmına bağlı olan klavye ve mouse ürünlerini de iki cihaz arasında değiştirmeye de yarıyor. Oyun ve iş bilgisayarınızı aynı klavyeden ve mouse üzerinden kullanabiliyorsunuz. KVM Switch sayesinde sadece değişim yapmanız yeterli oluyor. Eksik anlattığım kısım tam olarak bu şekildeydi. 

    Sizler Philips 49B2U5900CH/00 hakkında neler düşünüyorsunuz? 

    ÜRÜNE ULAŞMAK İÇİN TIKLAYABİLİRSİNİZ!

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