Intel'in yeni bombası: 28 çekirdekli çılgın Xeon işlemci

Intel yüksek performans peşindeki profesyoneller için hazırladığı 28 çekirdekli Xeon W3175X işlemcisini duyurdu. Biz de lansmanındaydık, bu işlemcinin güç verdiği RTX 2080 Ti SLI'lı sisteme de baktık.

Intel'in yeni nesil 28 çekirdekli işlemcisi tam bir performans canavarı. Xeon W3175X ve ona eşlik edecek çılgın anakartlara yakından bakıyoruz aynı zamanda GeForce RTX 2080 Ti SLI ile kurulmuş sisteme de göz gezdiriyoruz.