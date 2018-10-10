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Intel'in yeni bombası: 28 çekirdekli çılgın Xeon işlemci

7 ay
20,6b
1
İşlemci
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Intel yüksek performans peşindeki profesyoneller için hazırladığı 28 çekirdekli Xeon W3175X işlemcisini duyurdu. Biz de lansmanındaydık, bu işlemcinin güç verdiği RTX 2080 Ti SLI'lı sisteme de baktık.
Intel'in yeni nesil 28 çekirdekli işlemcisi tam bir performans canavarı. Xeon W3175X ve ona eşlik edecek çılgın anakartlara yakından bakıyoruz aynı zamanda GeForce RTX 2080 Ti SLI ile kurulmuş sisteme de göz gezdiriyoruz. 

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maxmania 7 ay en beğenilen
o sli değil nvlink sistemler, nvidia yeni kartlarla sli olayını bitirdi diye biliyorum. pci-lane olayındaki çakallığı söylemeye gerek yok, işlemci 44 destekliyor anakartın ayrı çiple eklediğini de saymışlar. meltdown ve spectre hala devam ediyor, yama sonucu oluşacak performans kaybı dile getirilmemiş. tek çekirdek turbo çok berbat en kötü 2 çekirdeğin o hızın üstünü görebilmesi lazım. tüm çekirdeklerin maksimum çıkabildiği hız söylenmemiş.
yabancı kaynaklardan duyduğum 9900k muhabbeti zaten mide bulandırıcıydı; işlemciyi ocli 5 ghz hızında teste sokmuşlar, farkedilince çalışan yolculuk yüzünden yorgundu ondan ayarlar o şekilde kalmış diye savunma yapmışlar ama ocli haline göre ayarlanan güç kaynağına ve soğutucuya herhangi bir açıklama yok.
intel cephesinde herşey gene göz boyama üstüne duruyor gibi. erdi bey üstüne düşün bu konuların ve işlemci örneği almaya çalışın. intelin hazırlayacağı ve sunacağı tabloların hiç bir güvenililirliği yok gözümde, sizden güzel bir anlatımla hem sentetik hem de gerçek hayat testleri sonuçlarını gösteren bir çalışma bekliyorum. sanırım DH üyelerinin de çoğu hem fikirdir bu konuda.
o sli değil nvlink sistemler, nvidia yeni kartlarla sli olayını bitirdi diye biliyorum. pci-lane olayındaki çakallığı söylemeye gerek yok, işlemci 44 destekliyo...
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Kings Never Die 7 ay
Merak Ediyorum Sitedeki Standart Medya Oynatıcı konusunda neden ısrar ediyorsunuz hem ağır hemde zaman zaman stabilitesi bozuluyor. Alternatif oynatıcıda yok...
Sırf bu yüzden haber başlığını youtube 'a yazıp ordan izliyorum ancak şuan içerisinde olduğumuz haberin videosu youtube 'a henüz yüklenmemiş...
Merak Ediyorum Sitedeki Standart Medya Oynatıcı konusunda neden ısrar ediyorsunuz hem ağır hemde zaman zaman stabilitesi bozuluyor. Alternatif oynatıcıda yok......
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lterlemez 7 ay
Gene ana kart kazığını atmadan geri kalmamış Intel.
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Seyrim 7 ay
156 çekirdekte yapsa dolar bu haldeyken bize hayal bunlar..
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em007re 7 ay
abartacak birşey yok 2 yıl önce 22 çekirdekli işlemci kullandım dual soketli anakartımda 2 adet yıla göre çok yavaş ilerliyor teknolojisi. bilgisayar için DGX-2 ye bakın 1.5gb ram belleğe sahip 512GB EKRAN KARTI VAR V100 16 ADET
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SEO-Uzmanı 7 ay
bu iş artık kabak çekirdeği tadı vermeye başladı !
hız namına hiç bir yenilik yok !
stabil bir hızda çekirdek çoğaltmaca oyununa döndü bu iş !
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bilek 7 ay
amd ryzen intelin kıçını tutuşturmuş belli :-) bu arada rayzen kullanıyorum çok çok çok mutluyum inte şimdiye kadar bizi düdüklemiş hıyar intel
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Bloodin 7 ay
Hayaldi, AMD sayesinde gerçek oldu, Teşekkürler AMD, iyi ki varsın :)
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emre1393 7 ay
rgb gördükçe kusasım geliyor.
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koyunsavar 7 ay
AMD 32 çekirdek koydu 1 torba dolusu çekirdek.
amd.com/...
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
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RaptorFX 7 ay
Şu başlık işine bir el atmak lazım... İyice yutıbır oldu site...
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dere.beyi 7 ay
kesinlikle yeni oyuncu bilgisayarım amd yeni ryzen işlemcili olacak
intel benim için bitmiştir
salak gibi i5 3570k almıştım zamanında çok pişmanım :(
amd olmasa şuan dual core intel işlemciler 1,000 dolardan satılıyor olurdu
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AL3ATROS 7 ay
İyi ki varsın AMD yoksa daha çokkk biraz makyajlanmış işlemcileri ile İNTEL hegomonyası sürerdi.
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