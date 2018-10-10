Intel'in yeni bombası: 28 çekirdekli çılgın Xeon işlemci

İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Intel yüksek performans peşindeki profesyoneller için hazırladığı 28 çekirdekli Xeon W3175X işlemcisini duyurdu. Biz de lansmanındaydık, bu işlemcinin güç verdiği RTX 2080 Ti SLI'lı sisteme de baktık.
Intel'in yeni nesil 28 çekirdekli işlemcisi tam bir performans canavarı. Xeon W3175X ve ona eşlik edecek çılgın anakartlara yakından bakıyoruz aynı zamanda GeForce RTX 2080 Ti SLI ile kurulmuş sisteme de göz gezdiriyoruz.
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yabancı kaynaklardan duyduğum 9900k muhabbeti zaten mide bulandırıcıydı; işlemciyi ocli 5 ghz hızında teste sokmuşlar, farkedilince çalışan yolculuk yüzünden yorgundu ondan ayarlar o şekilde kalmış diye savunma yapmışlar ama ocli haline göre ayarlanan güç kaynağına ve soğutucuya herhangi bir açıklama yok.
intel cephesinde herşey gene göz boyama üstüne duruyor gibi. erdi bey üstüne düşün bu konuların ve işlemci örneği almaya çalışın. intelin hazırlayacağı ve sunacağı tabloların hiç bir güvenililirliği yok gözümde, sizden güzel bir anlatımla hem sentetik hem de gerçek hayat testleri sonuçlarını gösteren bir çalışma bekliyorum. sanırım DH üyelerinin de çoğu hem fikirdir bu konuda.
Sırf bu yüzden haber başlığını youtube 'a yazıp ordan izliyorum ancak şuan içerisinde olduğumuz haberin videosu youtube 'a henüz yüklenmemiş...