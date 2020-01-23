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    Donanım Haber ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Intel kurumsal pazara yönelik NUC 8 Pro’yu duyurdu

    Intel kompakt boyutlarıyla yer kısıtı yaşayan kullanıcıları hedef aldığı NUC serisini kurumsal müşterilere yönelik güncelledi. Modeller Intel vPro ile geliyor.
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    Donanım Haber
    Metehan Göktaş
    Yazar
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    Intel kurumsal pazara yönelik NUC 8 Pro’yu duyurdu
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    NUC bilgisayar formatıyla küçük alanda ihtiyaca cevap veren çözümler sunan Intel NUC 8 Pro’yu duyurdu. Modeller modern bağlantı arayüzüne ek olarak güncel işlemci seçeneklerine sahip.

    Intel’in Whiskey Lake-U işlemcilerinden güç alan NUC 8 Pro’lardan tepe model NUC8v7PN’de Core i7-8665U, NUC8v5PN’de Core i5-8365U ve NUX8i3PN’de ise Core i38145U yer alıyor. Core i7 ve Core i5 çözümlerinin yer aldığı NUC’ların Intel vPro ile geldiğini de ekleyelim.

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    Modellerin her üçü de 117 mm x 112 mm x 53 mm ölçütleriyle 2.5’’ sürücüye ev sahipliği yapabilen H tipi kasa ve 37 mm kalınlığıyla 2.5’’ sürücülerin kullanılamadığı, kompaktlığın ön planda olduğu K tipi kasa seçeneklerine sahip.

    Bağlantı olanakları

    Çift kanal bellek konfigürasyonunda 32 GB’a kadar DDR4-2400 MHz’lik bellek desteği sunarken PCIe x4 arayüzünü kullanan M.2 22x80 sürücüsüyle upgrade de mümkün. bağlantı seçeneklerinde ise DP 1.3 ve 2 adet HDMI 2.0a üzerinden görüntü aktarımı sağlanırken 1 USB Type-C, 2 USB 3.1 Gen 1 (Type-A) ve 1 USB 3.0 arayüzüne ek olarak 1 adet de USB 2.0 portuna yer verilmiş. Ses aktarımı için 3.5’’ jackın eksikliği dikkatlerden kaçmazken, HDMI arayüzü üzerinden 7.1 kanala kadar çok kanallı mod destekleniyor.

    Intel kurumsal pazara yönelik NUC 8 Pro’yu duyurdu
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    Ayrıca Bkz. "Intel’in Comet Lake’te PCIe 4.0 desteği vermeme sebebi ortaya çıktı"

     Intel Wireless AC-9560 vPro WLAN kartı aracılığıyla 802.11ac bağlantısının sağlandığı NUC8v7PN ve NUC8v5PN’in aksine NUC8i3PN’de Wireless AC-9560 çözümü tercih edilmiş. Intel i219-LM kontrolcüsü ile 1 GbE Ethernet sağlanan NUC’da 40 Gbps destekli Thunderbolt 3.0 arayüzü de ihmal edilmemiş. Son olarak NUC 8 Pro modellerinin 894.57$ - 1009.01$ aralığından satışa sunulduğunu ekleyelim.



    https://www.techpowerup.com/263210/intel-rolls-out-nuc-8-pro-targeting-businesses Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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