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    Anakart ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Intel’in Comet Lake’te PCIe 4.0 desteği vermeme sebebi ortaya çıktı

    Teknoloji devi Intel donanım severler tarafından güncel standartlara destek sunmaması nedeniyle sert bir şekilde eleştiriliyor.
    22 sa. (Son Güncelleme: 2 sa.)
    1,9b
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    12
    Anakart
    Metehan Göktaş
    Yazar
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    Intel’in Comet Lake’te PCIe 4.0 desteği vermeme sebebi ortaya çıktı
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    Intel, son yıllarda AMD karşısında zor günler geçiriyor. Performans kanadında cevap vermekte güçlük çeken firma diğer yandan güncel standartlara da bir türlü geçemedi. Örneğin PCIe 4.0 gibi donanım dünyası için önemli bir teknoloji mavi ekip tarafından halen kullanıcılara sunulmadı.

    Intel'in PCIe 4.0'a geçememesinin sebebi

    Son yayınlanan raporda 14 nm nodundan bir türlü vazgeçemeyen Intel’in, AMD’nin yavaş yavaş orta segmente indirmeye çalıştığı PCIe 4.0 standartına neden hala geçemediğine açıklık getirildi. Firmanın Comet Lake-S’te de güncel PCIe standartına destek sunamayacak olması PCIe sinyalindeki jitter varlığı olabilir.

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    Bilindiği üzere PCIe 4.0 kanalları için oldukça yüksek frekansta iletişim kuruluyor. Dolayısıyla yüksek bant genişliği sunan yeni arayüz, sinyalde oluşabilecek parazitlere karşı duyarlı bir yapıya sahip. Mavi ekibin PCIe 3.0’la yoluna devam edecek olması bundan kaynaklanıyor olabilir.

    Ayrıca Bkz. "Intel işlemcilerinde indirime gidebilir"

     Hatırlayacağınız üzere AMD kanadında anakart üreticileri ilk başta X370-x470 yongasetli anakartlarına BIOS güncellemesiyle bir dönem PCIe 4.0 desteği sunmuş, ardından da bu özelliği geri kaldırmıştı. O dönemde de bu geri çekmeye neden olarak eski anakartların PCIe yollarının yeni standartın gerektirdiği koşulları sağlayamaması gösterilmişti. 



    https://www.guru3d.com/news-story/intel-comet-lake-s-cpus-and-z490-boards-support-pci-e-4-(but-its-not-active).html Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
    Spider_hip 22 sa. en beğenilen
    Ne yazık ki henüz ona uygun teknoloji üretemiyor işte Türkçesi bu. Yoksa bu fırsatı kaçırır mıydı hiç. Amd'nin 10 katı reklamını da yapardı. İşte bizde şöyle pcie 4 var, onlarda daha 3 var, onlar eski teknoloji, siz son sistem, üst düzey sistem pc toplayacaksınız, ama ssd lerinizi güçsüz takmanız gerekecek falan diye bir ton sayardı. Şimdi bakmayın Türkiye'nin alım gücü düşük diye üst seviye sistem toplayabilen zaten bir elin parmakları kadar. Reddit'e bakıyorsun son sistemler havalarda uçuşuyor, adamlar için ucuz. Son sistemi alan bir güzel 5-6gb okuma yazma hızlarında pcie4 ssd'sini de takar. Hatta 2 tane takar.
    Ne yazık ki henüz ona uygun teknoloji üretemiyor işte Türkçesi bu. Yoksa bu fırsatı kaçırır mıydı hiç. Amd'nin 10 katı reklamını da yapardı. İşte bizde şöyle pc...
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    Yanıtla +23
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    Kaos_3492 22 sa. yeni yorumcu
    Şu pcie 4.0 güzelliği ve ryzen 9 serisi varken süslenmiş i9 almak çok mantık dışı . İ7, i9, r7 ve r9'ların tek çekirdek güçleri hepsi neredeyse kafa kafaya aralarında %2-3 ya oynar ya oynamaz. Çoklu çekirdekte 9900k zaten 3700x e ancak kafa tutuyor onuda 2.200 liraya bulmak mümkün diğeri ise 3800 TL en az.
    Şu pcie 4.0 güzelliği ve ryzen 9 serisi varken süslenmiş i9 almak çok mantık dışı . İ7, i9, r7 ve r9'ların tek çekirdek güçleri hepsi neredeyse kafa kafaya ara...
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    DG Chester 8 sa.
    Hem açıklık getirdi , hem jitterdan olabilir diye haber yapıp sebebi ortaya çıktı dediniz ya bayılıyorum bu haberciliğe.. Olabilir ne ya ..
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    Edward Teach 10 sa.
    günaydın dün biz dalgasını geçtik bunun.non english kullanıcılar edition sanırım bu thread?

    forum.donanimhaber.com/...
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    tokatli6061 11 sa.
    Kullanıcılarda para vermeme nedenini iletse bedava olacakmı? Her nesilde yeni çipset kaktırıp yeni anakarta mecbur etmeyi biliyorlarda pci-e yolundaki parazit sorununu çözmeyi bilmiyolarmı? Ah AMD ah adamlar yavaş yavaş bi kaç nesil sonra pci-e 4.0 reklamını yapıp bunun için şu çipsetli 2000 dolarlık anakartlardan almalısınız diyerek kazı yapmaya pardon yolmaya devam edeceklerdi nettin sen :)
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    Scropion 13 sa.
    "Intel’in Comet Lake’te PCIe 4.0 desteği vermene sebebi ortaya çıktı"
    Vermene ne demek? Bir de yazdıklarınızı post etmeden bir de okusanız bir de başlık bu şekilde :-)
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    OverClocK1ng 17 sa.
    Tabi tabi. Teknolojide AMD den geri kaldılar. Sonra: KOL BOZUKTU. Yersen..
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    Mete Can Karahasan 17 sa.
    Intel'e destek çıkmanız lazım yerli ve de milli ekonomiyi dış saldırılardan siper etmelisiniz. Bunlar hep american megatrends bioslarındaki rootkitlerce teşekkül olunan, piezoelektrik gevşeme osilatörü lobisinin siber saldırılarla intel anakartları dengesini şaşırtması.
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    smart1978 20 sa.
    Aha! AMD HAPI yuttu. Riske girmek isteyen var mi ? ... Ya dedikleri dogruysa ? Ya tutarsa ?

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    ebavamqko 18 sa. yeni yorumcu smart1978
    chill intel boy , chill out.
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    Kaos_3492 22 sa. yeni yorumcu
    Şu pcie 4.0 güzelliği ve ryzen 9 serisi varken süslenmiş i9 almak çok mantık dışı . İ7, i9, r7 ve r9'ların tek çekirdek güçleri hepsi neredeyse kafa kafaya aralarında %2-3 ya oynar ya oynamaz. Çoklu çekirdekte 9900k zaten 3700x e ancak kafa tutuyor onuda 2.200 liraya bulmak mümkün diğeri ise 3800 TL en az.
    Yanıtla +16
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    12 Angry Men 22 sa.
    Kendileri kaybeder, amd arayı iyice açıyor.
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    Spider_hip 22 sa. en beğenilen
    Ne yazık ki henüz ona uygun teknoloji üretemiyor işte Türkçesi bu. Yoksa bu fırsatı kaçırır mıydı hiç. Amd'nin 10 katı reklamını da yapardı. İşte bizde şöyle pcie 4 var, onlarda daha 3 var, onlar eski teknoloji, siz son sistem, üst düzey sistem pc toplayacaksınız, ama ssd lerinizi güçsüz takmanız gerekecek falan diye bir ton sayardı. Şimdi bakmayın Türkiye'nin alım gücü düşük diye üst seviye sistem toplayabilen zaten bir elin parmakları kadar. Reddit'e bakıyorsun son sistemler havalarda uçuşuyor, adamlar için ucuz. Son sistemi alan bir güzel 5-6gb okuma yazma hızlarında pcie4 ssd'sini de takar. Hatta 2 tane takar.
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    GENEL İSTATİSTİKLER
    1932 kez okundu.
    10 yorum yazıldı.

    HABERİN ETİKETLERİ
    intel comet lake-s, intel 14 nm+++ ve
    5 etiket daha intel pcie 4.0 intel pcie 3.0 Anakart Donanım Metehan Göktaş
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