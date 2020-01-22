Intel’in Comet Lake’te PCIe 4.0 desteği vermeme sebebi ortaya çıktı

Tam Boyutta Gör

Intel, son yıllarda AMD karşısında zor günler geçiriyor. Performans kanadında cevap vermekte güçlük çeken firma diğer yandan güncel standartlara da bir türlü geçemedi. Örneğin PCIe 4.0 gibi donanım dünyası için önemli bir teknoloji mavi ekip tarafından halen kullanıcılara sunulmadı.

Intel'in PCIe 4.0'a geçememesinin sebebi

Son yayınlanan raporda 14 nm nodundan bir türlü vazgeçemeyen Intel’in, AMD’nin yavaş yavaş orta segmente indirmeye çalıştığı PCIe 4.0 standartına neden hala geçemediğine açıklık getirildi. Firmanın Comet Lake-S’te de güncel PCIe standartına destek sunamayacak olması PCIe sinyalindeki jitter varlığı olabilir.

İlginizi Çekebilir

ASUS’un 30’a yakın LGA 1200 soketli anakartı listelendi

Bilindiği üzere PCIe 4.0 kanalları için oldukça yüksek frekansta iletişim kuruluyor. Dolayısıyla yüksek bant genişliği sunan yeni arayüz, sinyalde oluşabilecek parazitlere karşı duyarlı bir yapıya sahip. Mavi ekibin PCIe 3.0’la yoluna devam edecek olması bundan kaynaklanıyor olabilir.

Ayrıca Bkz. "Intel işlemcilerinde indirime gidebilir"

Hatırlayacağınız üzere AMD kanadında anakart üreticileri ilk başta X370-x470 yongasetli anakartlarına BIOS güncellemesiyle bir dönem PCIe 4.0 desteği sunmuş, ardından da bu özelliği geri kaldırmıştı. O dönemde de bu geri çekmeye neden olarak eski anakartların PCIe yollarının yeni standartın gerektirdiği koşulları sağlayamaması gösterilmişti.

https://www.guru3d.com/news-story/intel-comet-lake-s-cpus-and-z490-boards-support-pci-e-4-(but-its-not-active).html

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.