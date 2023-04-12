Intel NUC 12 Pro Mini'de oyun oynanır mı? Oyun performansı nasıl?

Bu videomuzda Intel'in mini bilgisayarı Intel NUC 12 Pro Mini'nin oyun perfonsına baktık. Evet, sonuçta bir iş bilgisayarı ancak oyun oynamak istediğinizde işe yarıyor mu bakalım.

Mini bilgisayarlar artık bildiğiniz gibi daha çok konuşuluyor ve daha çok tercih ediliyor. Bizler de bir süredir ofiste Intel NUC 12 Pro Mini bilgisayarı ofisimizde kullanıyorduk ancak aklımıza bir soru takıldı. Bu bilgisayarlar sonuçta iş için tasarlanmış, önceliği iş olan ürünler. Ancak oyun oynamak da artık birçoğumuz için kafa dağıtma adına gereklilik konumunda. Peki bu bilgisayarı aldığınızda oyun oynayabilir misiniz ya da hangi oyunları oynayabilirsiniz? Bu soruya bir yanıt bulabilmek adına biz de bir video çektik ve videoda 4 farklı oyun denedik. Ürünün detaylı incelemesinin ayrıca geleceğini belirtelim.

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