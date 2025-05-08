Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Yenilenen Toyota Corolla Cross tanıtıldı: İşte tasarımı ve özellikleri

    2022 yılında satışa sunduğu SUV modeli Corolla Cross'un tasarımını ve teknolojilerini güncelleyen Toyota, yenilenen modeli 2025'in ikinci yarısında Türkiye'ye getirecek.

    Toyota, ilk kez 2022 yılında tanıtılan Corolla Cross Hybrid’in yenilenen makyajlı versiyonunu tanıttı. Güncellenen tasarımı, modern ve zarif tarzıyla yeni Corolla Cross Hybrid, 2025 yılının ikinci yarısı itibarıyla Türkiye’de de satışa sunulacak.

    Makyajlı Toyota Corolla Cross Hybrid, özellikleriyle neler sunuyor❓

    Yeni Toyota Corolla Cross tanıtıldı: İşte tasarımı ve özellikleri Tam Boyutta Gör
    Corolla Cross Hybrid’in yenilenen tasarımı, modelin dikkat çekici SUV tarzını daha ileriye taşıyor. Yenilenen ön bölümde dikkat çeken petekli ön panjur, şık ve sofistike bir tasarım ortaya koyarken aynı zamanda motora giden hava akışını da artırıyor. Yeni Adaptif Uzun Hüzmeli Far teknolojisi, tüm yüzeyi eşit şekilde aydınlatarak optimum görüş sağlıyor.

    Makyajlı Corolla Cross Hybrid'in yeni arka far tasarımı ise aerodinamik performansı artırarak aracın dengesine ve kontrolüne katkıda bulunuyor. Arkadaki yenilenen Corolla Cross logosu, aracın özgün ve dikkat çekici kimliğini vurgularken, 18 inç alaşım jantlar güçlü bir duruşu tamamlıyor.

    Yeni Corolla Cross Hybrid’in ferah kabini, modern ve yenilenmiş tasarımıyla dikkat çekiyor. Bu alanda 10.5 inçlik yüksek çözünürlüklü dokunmatik ekranla donatılmış multimedya sistemi, 12.3 inçlik tamamen dijital renkli gösterge ekranı ve 9 hoparlörlü JBL premium ses sistemi yer alıyor. Geliştirilmiş ambiyans aydınlatmasının yanı sıra ısıtma özellikli direksiyon ve ön koltuklar da konforu artırıyor. 

    Toyota’nın çok yönlü SUV modeli yeni Corolla Cross Hybrid, 140 HP güç üreten hibrit motorla sunulacak. 1.8 litrelik hibrit motor, yüksek verimlilik ve yüksek performans arasında ideal dengesiyle öne çıkıyor. Corolla Cross Hybrid modelinde Toyota T-Mate güvenlik paketi de standart olarak yer alıyor. Bu paketin içerisinde üçüncü nesil Toyota Safety Sense teknolojisi ile gelişmiş sürüş destek sistemleri entegre edildi.

    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    250 tonluk bataryaya sahip dev elektrikli gemi

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    sönmez reis kimdir güncel borç + yazması 12000 btu klima kaç metrekare soğutur bosch fren disk yorum klozette pisliğin geri gelmesi

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    20.000-50.000 TL Arası Telefonlar
    Samsung Galaxy S23 Ultra
    Samsung Galaxy S23 Ultra
    Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    30.000 TL Üstündeki Laptoplar
    HP OMEN 17-DB0019NT
    HP OMEN 17-DB0019NT
    Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Giriş Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum