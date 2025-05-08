Yenilenen Toyota Corolla Cross tanıtıldı: İşte tasarımı ve özellikleri

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Toyota, ilk kez 2022 yılında tanıtılan Corolla Cross Hybrid’in yenilenen makyajlı versiyonunu tanıttı. Güncellenen tasarımı, modern ve zarif tarzıyla yeni Corolla Cross Hybrid, 2025 yılının ikinci yarısı itibarıyla Türkiye’de de satışa sunulacak.

Makyajlı Toyota Corolla Cross Hybrid, özellikleriyle neler sunuyor❓

Tam Boyutta Gör Corolla Cross Hybrid’in yenilenen tasarımı, modelin dikkat çekici SUV tarzını daha ileriye taşıyor. Yenilenen ön bölümde dikkat çeken petekli ön panjur, şık ve sofistike bir tasarım ortaya koyarken aynı zamanda motora giden hava akışını da artırıyor. Yeni Adaptif Uzun Hüzmeli Far teknolojisi, tüm yüzeyi eşit şekilde aydınlatarak optimum görüş sağlıyor.

Makyajlı Corolla Cross Hybrid'in yeni arka far tasarımı ise aerodinamik performansı artırarak aracın dengesine ve kontrolüne katkıda bulunuyor. Arkadaki yenilenen Corolla Cross logosu, aracın özgün ve dikkat çekici kimliğini vurgularken, 18 inç alaşım jantlar güçlü bir duruşu tamamlıyor.

Yeni Corolla Cross Hybrid’in ferah kabini, modern ve yenilenmiş tasarımıyla dikkat çekiyor. Bu alanda 10.5 inçlik yüksek çözünürlüklü dokunmatik ekranla donatılmış multimedya sistemi, 12.3 inçlik tamamen dijital renkli gösterge ekranı ve 9 hoparlörlü JBL premium ses sistemi yer alıyor. Geliştirilmiş ambiyans aydınlatmasının yanı sıra ısıtma özellikli direksiyon ve ön koltuklar da konforu artırıyor.

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Toyota’nın çok yönlü SUV modeli yeni Corolla Cross Hybrid, 140 HP güç üreten hibrit motorla sunulacak. 1.8 litrelik hibrit motor, yüksek verimlilik ve yüksek performans arasında ideal dengesiyle öne çıkıyor. Corolla Cross Hybrid modelinde Toyota T-Mate güvenlik paketi de standart olarak yer alıyor. Bu paketin içerisinde üçüncü nesil Toyota Safety Sense teknolojisi ile gelişmiş sürüş destek sistemleri entegre edildi.

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Yeni Toyota Corolla Cross tanıtıldı: İşte tasarımı ve özellikleri