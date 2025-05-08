Yenilenen Toyota Corolla Cross tanıtıldı: İşte tasarımı ve özellikleri

Toyota, ilk kez 2022 yılında tanıtılan Corolla Cross Hybrid’in yenilenen makyajlı versiyonunu tanıttı. Güncellenen tasarımı, modern ve zarif tarzıyla yeni Corolla Cross Hybrid, 2025 yılının ikinci yarısı itibarıyla Türkiye’de de satışa sunulacak.
Makyajlı Toyota Corolla Cross Hybrid, özellikleriyle neler sunuyor❓
Makyajlı Corolla Cross Hybrid'in yeni arka far tasarımı ise aerodinamik performansı artırarak aracın dengesine ve kontrolüne katkıda bulunuyor. Arkadaki yenilenen Corolla Cross logosu, aracın özgün ve dikkat çekici kimliğini vurgularken, 18 inç alaşım jantlar güçlü bir duruşu tamamlıyor.
Yeni Corolla Cross Hybrid’in ferah kabini, modern ve yenilenmiş tasarımıyla dikkat çekiyor. Bu alanda 10.5 inçlik yüksek çözünürlüklü dokunmatik ekranla donatılmış multimedya sistemi, 12.3 inçlik tamamen dijital renkli gösterge ekranı ve 9 hoparlörlü JBL premium ses sistemi yer alıyor. Geliştirilmiş ambiyans aydınlatmasının yanı sıra ısıtma özellikli direksiyon ve ön koltuklar da konforu artırıyor.
Toyota’nın çok yönlü SUV modeli yeni Corolla Cross Hybrid, 140 HP güç üreten hibrit motorla sunulacak. 1.8 litrelik hibrit motor, yüksek verimlilik ve yüksek performans arasında ideal dengesiyle öne çıkıyor. Corolla Cross Hybrid modelinde Toyota T-Mate güvenlik paketi de standart olarak yer alıyor. Bu paketin içerisinde üçüncü nesil Toyota Safety Sense teknolojisi ile gelişmiş sürüş destek sistemleri entegre edildi.
Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz: