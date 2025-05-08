Türkiye'ye özel 160 kW'lık BYD SEAL geliyor! İşte fiyatı ve özellikleri

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Türkiye'de yüksek fiyatları nedeniyle eleştiri yağmuruna tutulan BYD, ürün gamına Türkiye'ye özel versiyonlar eklemeye başladı. BYD SEAL'ın 160 kW’lık yeni güç ünitesine sahip arkadan itişli “Design” donanım seviyesi satışa sunuluyor.Sadece Türkiye pazarı için özel olarak geliştirilen yeni SEAL Design, Mayıs ortası itibarıyla BYD showroom’larında yerini alacak. Yeni BYD SEAL Design, lansman dönemine özel 1.850.000 TL’lik tavsiye edilen satış fiyatıyla müşteriler ile buluşacak.

Yeni BYD SEAL Design, özellikleriyle neler sunuyor❓

Tam Boyutta Gör Yeni SEAL Design, 160 kW (218 HP) gücündeki motoruyla 0’dan 100 km/s hıza 6,9 saniyede ulaşıyor. Tek motorlu ve arkadan itişli bu versiyon, 61,4 kWsa kapasiteli bataryasıyla WLTP karma sürüş verilerine göre 460 kilometre menzil sunuyor. Bataryası ise yüzde 30’dan yüzde 80’e DC hızlı şarj ile 26 dakikada şarj edilebiliyor.

Dört tekerlekten çekişli versiyonundan yeni jant tasarımıyla farklılaşan BYD SEAL Design, 18 inçlik sportif jantlarıyla şıklığını koruyor. “Buz Mavisi, Atlantis Grisi, Bulut Grisi, Gece Siyahı ve Saf Beyaz olmak” üzere beş farklı dış renk seçeneğiyle satın alınabilen model, iç mekanda siyah vegan deri ve açık mavi vegan deri olmak üzere iki farklı döşeme seçeneği ile sunuluyor.

Yeni BYD SEAL Design, sahip olduğu iç mekan özellikleriyle de dikkat çekiyor. Elektrikli dönebilir 15.6 inç dokunmatik multimedya ekranı, Apple CarPlay ve Android Auto uyumluluğu, panoramik görüş kamerası, ısıtmalı deri direksiyon simidi, havalandırmalı ve elektrikli ayarlanabilir ön koltuklar ve 12 hoparlörlü Dynaudio premium ses sistemi gibi donanımlar, SEAL Design’ı sınıfının üstünde bir elektrikli sedan haline getiriyor.

Design pakette hangi donanımlar yok❓

Tam Boyutta Gör Peki Design paketteki hangi donanımlar Excellence'a göre farklı? Yeni BYD SEAL Design'da head-up display, aynalar ve sürücü koltuğunda pozisyon hafızası, elektrikli bagaj kapağı, karartılmış arka camlar, sürücü koltuğunda kolay giriş fonksiyonu, deri koltuklar ve araçtan dışarıya enerji sağlayan dörtlü priz sunulmuyor. Buna ek olarak, 19 inçlik jantların 18'e, 150 kW olan DC şarj hızının da 110 kW'a düşürüldüğünü görüyoruz.

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BYD, tüm modellerinde olduğu gibi BYD SEAL Design versiyonunda da bağlantılı servislerle entegre çalışan BYD Mobil Uygulamasını sunuyor. Android ve iOS platformlarında ücretsiz olarak indirilen uygulama, menzil ve şarj durumu takibinden, klima, direksiyon ve koltuk ısıtma kontrolüne, kapıların uzaktan kilitlenmesinden araç konumunun görüntülenmesine kadar birçok fonksiyonu tek dokunuşla cep telefonları ile uzaktan yönetilebilmesini sağlıyor. Ayrıca BYD Uygulamasındaki dijital anahtar sayesinde, aracınızı anahtar taşımadan telefonunuz üzerinden açıp kapatmak mümkün.

Buna ek olarak BYD SEAL Design, OTA (Over-the-Air) teknolojisi sayesinde yazılım güncellemelerini uzaktan alabiliyor. Böylece araç her zaman güncel kalırken, yeni özellikler de anında kullanılabiliyor.

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160 kW'lık BYD SEAL Türkiye'de: İşte fiyatı ve özellikleri