Ubisoft bize bunlarla gel! Prince of Persia: The Lost Crown - nasıl olmuş?

Bu videomuzda Ubisoft'un son oyunu Prince of Persia: The Lost Crown'a yakından bakıyoruz. Kendisi beklediğimiz Prince of Persia olmasa da gerçekten çok güzel bir oyun olmuş.

Yayıncılığını Ubisoft'un yaptığı oyun dünyasının en sevilen markalarından birisi olan Prince of Persia'nın yeni oyunu Prince of Persia: The Lost Crown, önümüzdeki günlerde çıkışını yapacak. Biz de bu videoda oyunun nasıl olduğuna ve beklentileri karşılayıp karşılamadığına kısa bir bakış attık. Oyun kesinlikle güzel bir yapım olmuş diyebiliriz kısaca ancak asıl belirtmek istediğim nokta oyunun tam bir el konsolu oyunu olması. Biz de bu yüzden videomuzu daha öncesinde videosunu da çektiğimiz Ayaneo Geek ile çekmek istedik. Ayaneo Geek ile birlikte oyun kesinlikle çok daha güzel oldu diyebiliriz.

