Xiaomi, çift tamburlu akıllı çamaşır makinesini piyasaya sürdü

Çamaşır makinesi, kumaş liflerine nüfuz eden aktif oksijen kullanarak sararmaları ve lekeleri gidermeye yardımcı olan, aynı zamanda karışık çamaşırlarda renk geçişini azaltan Blue Oxygen Care Wash sistemine sahip. Ayrıca, H1N1 ve HPV-16 gibi virüsler ile bakterilerin %99,99’unu yok eden buharla sterilizasyon özelliğini barındırıyor.
Makinenin diğer özellikleri arasında, 12 dakikalık hızlı yıkama, yüksek basınçlı evcil hayvan tüylerini temizleme ve giysiler döngüden sonra boşta kalırsa otomatik olarak devreye giren Akıllı Temiz Hava modu yer alıyor. Ek olarak, XiaoAI sesli komutları, OTA güncellemeleri ve AloT akıllı ev bağlantısı desteğini de yer alıyor.
Xiaomi Mijia Dual-Zone Washer Pro, Çin'de 13 Mayıs'ta 760 dolar fiyattan satışa sunulacak. Devlet teşviğiyle fiyatın 608 dolara kadar indiği belirtiliyor.