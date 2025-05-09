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    Xiaomi, çift tamburlu akıllı çamaşır makinesini piyasaya sürdü

    Xiaomi, 10 kg yıkama kapasitesine sahip, çift tamburlu çamaşır ve kurutma makinesini piyasaya sürdü. Mijia Dual-Zone Washer Pro isimli makine, yapay zeka destekli özellikleriyle dikkat çekiyor.

    Xiaomi, çift tamburlu akıllı çamaşır makinesini piyasaya sürdü Tam Boyutta Gör
    Xiaomi, 10 kg yıkama kapasitesine sahip, çift tamburlu çamaşır ve kurutma makinesini piyasaya sürdü. Mijia Dual-Zone Washer Pro isimli makine, normal çamaşırlar için 10 kg'lık bir ana tambur ve iç çamaşırları veya spor kıyafetleri gibi hassas kıyafetler için ayrı bir küçük tambur içeriyor.

    Xiaomi Mijia Dual-Zone Washer Pro özellikleri

    Çamaşır makinesi, kumaş liflerine nüfuz eden aktif oksijen kullanarak sararmaları ve lekeleri gidermeye yardımcı olan, aynı zamanda karışık çamaşırlarda renk geçişini azaltan Blue Oxygen Care Wash sistemine sahip.  Ayrıca, H1N1 ve HPV-16 gibi virüsler ile bakterilerin %99,99’unu yok eden buharla sterilizasyon özelliğini barındırıyor.

    Xiaomi, çift tamburlu akıllı çamaşır makinesini piyasaya sürdü Tam Boyutta Gör
    Makinede yer alan üç yönlü otomatik deterjan dozajlama sistemi sayesinde, deterjan, yumuşatıcı ve iç çamaşırı temizleyici ayrı ayrı ve kumaş türü ile yük miktarına göre otomatik olarak ayarlanabiliyor. Xiaomi'nin HyperOS işletim sistemine sahip olan makine, yapay zeka destekli yük algılama, çevresel koşulları algılama ve hava durumuna göre uygun yıkama programı seçimi gibi özellikleri de sunuyor.
    Xiaomi, çift tamburlu akıllı çamaşır makinesini piyasaya sürdü Tam Boyutta Gör
    Cihazda yer alan çift su girişi ve bağımsız tahliye sistemleri sayesinde, iki tamburun kiri birbirine karışmıyor. Makine ayrıca, düşük gürültü ve titreşim için doğrudan tahrikli inverter motora, çift süspansiyon sistemine ve dengesiz yükleri algılayarak otomatik denge sağlayan bir algoritmaya sahip.

    Makinenin diğer özellikleri arasında, 12 dakikalık hızlı yıkama, yüksek basınçlı evcil hayvan tüylerini temizleme ve giysiler döngüden sonra boşta kalırsa otomatik olarak devreye giren Akıllı Temiz Hava modu yer alıyor. Ek olarak, XiaoAI sesli komutları, OTA güncellemeleri ve AloT akıllı ev bağlantısı desteğini de yer alıyor.

    Xiaomi Mijia Dual-Zone Washer Pro, Çin'de 13 Mayıs'ta 760 dolar fiyattan satışa sunulacak. Devlet teşviğiyle fiyatın 608 dolara kadar indiği belirtiliyor.

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