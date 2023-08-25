Gençlere vergisiz telefonda yeni gelişme, Starfield'ın menü ekranı|Haftanın Olayı #3

Haftanın Olayı serisinin bu haftaki bölümünde yine özellikle sosyal medyada fazlasıyla konuşulan konuları değerlendirdik. Öncelikle gençlere vergisiz telefon tasarısının son dakika çıkan gelişmesini konuştuk, ardından da Starfield'ın menü ekranını konuştuk. Sonlara doğru ise TOGG ve Gamescom'da Türk geliştiricilerin yaşadığı olayları konuştuk. Özellikle vergisiz telefon ve Starfield'ın menü ekranı konusundaki görüşlerinizi yorumlar kısmına yazmayı unutmayın.
00:00 Giriş
00:31 Gençlere vergisiz telefon olayında yeni gelişme
12:40 Starfield menü ekranı
19:09 TOGG
20:35 Gamescom Türkiye Oyun Standları
22:19 Kapanış