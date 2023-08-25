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    Gençlere vergisiz telefonda yeni gelişme, Starfield'ın menü ekranı|Haftanın Olayı #3

    Haftanın Olayı serimizin bu haftaki konusu gençler için tasarlanan vergisiz telefon kampanyası ve Starfield'ın menü ekranı ardından çıkan tartışmalar oldu.      

    Haftanın Olayı serisinin bu haftaki bölümünde yine özellikle sosyal medyada fazlasıyla konuşulan konuları değerlendirdik. Öncelikle gençlere vergisiz telefon tasarısının son dakika çıkan gelişmesini konuştuk, ardından da Starfield'ın menü ekranını konuştuk. Sonlara doğru ise TOGG ve Gamescom'da Türk geliştiricilerin yaşadığı olayları konuştuk. Özellikle vergisiz telefon ve Starfield'ın menü ekranı konusundaki görüşlerinizi yorumlar kısmına yazmayı unutmayın. 

    00:00 Giriş

    00:31 Gençlere vergisiz telefon olayında yeni gelişme

    12:40 Starfield menü ekranı

    19:09 TOGG

    20:35 Gamescom Türkiye Oyun Standları

    22:19 Kapanış

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