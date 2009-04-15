Intel'in ilk çeyrek net geliri %55 düştü ancak sonuçlar tahminlerden daha iyi

Yarıiletken endüstrisinin lider isimlerinden Intel merakla beklenen ilk çeyrek mali sonuçlarını açıkladı. Mevcut kriz ortamına bağlı olarak geçtiğimiz aylarda tepe yöneticisi Paul Otellini tarafından ilk çeyrek sonunda zarar etme ihtimalinin de gündeme taşındığı Intel cephesinde, küresel ekonomik krizin ciddi etkisi ile önemli bir kayıp yaşanmış olsa da sonuçların tahminlerden daha iyi çıktığı belirtiliyor. İlk çeyrek sonu yani Ocak-Şubat-Mart dönemlerini kapsayan dönem itibariyle 7.1 milyar dolar ciro elde eden firmanın 647 milyon dolar net gelir (hisse başına 11 cent) elde ettiği açıklandı.
Bahsi geçen bu iki rakamın bir önceki yılın aynı dönemine göre sırasıyla %26 ve %55 düşüş anlamına geldiği belirtiliyor ki özellikle net gelirlerdeki %55'lik düşüş oldukça önemli. Her ne kadar ciro tahmini konusunda herhangi bir beklenti açıklaması yapılmasa da Intel tepe yöneticisi Paul Otellini, PC pazarının ilk çeyrekte dibi gördüğünü belirtti. Intel'in güncel planlamasına göre ikinci çeyrek hedefi de ilk çeyrek cirosuyla benzer bir çizgide kalabilmek. Bu arada dikkat çekici bir nokta olarak Intel cephesinde Atom satışlarının bir önceki döneme göre %27 düştüğü ve 219 milyon dolarak olarak gerçekleştiğini de belirtelim.
Yorum Yaz Paylaş Tweetle
2 3 ay sonra ne durumda olacaklarını kestıremedıklerı ıcın daha cok f/p yonelıyorlar
boylelıkle ıntelın bellı baslı f/p ıslemcılerı var onlar satın alınıyor
gerı kalan modellerede el surulmuyor
Ben xp den sonra windows 7 ve vista denedim şimdi gene xp ye döndüm. Özellikle vistayı bilgisayarıma kuracağıma windows 98i tercih ederim bu dandik işletim sistemi yüzünden Dx10 dan faydalanamıyorum sistemi mahvediyor. Win 7 konusunda daha ılımlıyım test versiyonu bile vistadan çok daha iyi..
Ayrıca hikmetg ye haksızlık ettiğinizi düşündüğüm diğer bir konu daha var.. hikmetg yeni teknolojilere kapalı değil yazısını daha iyi okursanız "kullanıcıların terfi etmesini gerektirecek bir durum bence yok" demiş buradaki terfi kelimesine dikkat edin.. Yeni bilgisayar alacaklara eskisini alın yenisini almayın gidin p4 bulun demiyor.
Sayın Sadtneverdie: bahsettiğiniz şeyler ihtiyaçtan veya doğal süreçten dolayı oluyor. 3 yıl yeni işlemci çıkmasın, bilimsel çalışmalar dışında her işe tam yeter.
Çok güzel 4:4 'lük bir işletim ssitemi olsa kullanıcılar geçiş için can atar. Ama şimdi bakıyoruz Windows 7 'de dahi kullanıcıların %85 'i bekleme eğiliminde.
Nettin yiğen sen ya