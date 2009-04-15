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Intel'in ilk çeyrek net geliri %55 düştü ancak sonuçlar tahminlerden daha iyi

10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
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Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Intel'in ilk çeyrek net geliri %55 düştü ancak sonuçlar tahminlerden daha iyi
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Yarıiletken endüstrisinin lider isimlerinden Intel merakla beklenen ilk çeyrek mali sonuçlarını açıkladı. Mevcut kriz ortamına bağlı olarak geçtiğimiz aylarda tepe yöneticisi Paul Otellini tarafından ilk çeyrek sonunda zarar etme ihtimalinin de gündeme taşındığı Intel cephesinde, küresel ekonomik krizin ciddi etkisi ile önemli bir kayıp yaşanmış olsa da sonuçların tahminlerden daha iyi çıktığı belirtiliyor. İlk çeyrek sonu yani Ocak-Şubat-Mart dönemlerini kapsayan dönem itibariyle 7.1 milyar dolar ciro elde eden firmanın 647 milyon dolar net gelir (hisse başına 11 cent) elde ettiği açıklandı.

Bahsi geçen bu iki rakamın bir önceki yılın aynı dönemine göre sırasıyla %26 ve %55 düşüş anlamına geldiği belirtiliyor ki özellikle net gelirlerdeki %55'lik düşüş oldukça önemli. Her ne kadar ciro tahmini konusunda herhangi bir beklenti açıklaması yapılmasa da Intel tepe yöneticisi Paul Otellini, PC pazarının ilk çeyrekte dibi gördüğünü belirtti. Intel'in güncel planlamasına göre ikinci çeyrek hedefi de ilk çeyrek cirosuyla benzer bir çizgide kalabilmek. Bu arada dikkat çekici bir nokta olarak Intel cephesinde Atom satışlarının bir önceki döneme göre %27 düştüğü ve 219 milyon dolarak olarak gerçekleştiğini de belirtelim.


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sertacaygun 10 yıl
Bu daha çok düşer...
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einhander 10 yıl
ınsanlar bıraz daha cebıne gore adımlar atıyor
2 3 ay sonra ne durumda olacaklarını kestıremedıklerı ıcın daha cok f/p yonelıyorlar
boylelıkle ıntelın bellı baslı f/p ıslemcılerı var onlar satın alınıyor
gerı kalan modellerede el surulmuyor
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moffaka 10 yıl
@sadtneverdie hikmetg ye söylediğiniz örneklerin konuyla alakalı olmadığını düşünüyorum kendiside son derece haklı bence..

Ben xp den sonra windows 7 ve vista denedim şimdi gene xp ye döndüm. Özellikle vistayı bilgisayarıma kuracağıma windows 98i tercih ederim bu dandik işletim sistemi yüzünden Dx10 dan faydalanamıyorum sistemi mahvediyor. Win 7 konusunda daha ılımlıyım test versiyonu bile vistadan çok daha iyi..

Ayrıca hikmetg ye haksızlık ettiğinizi düşündüğüm diğer bir konu daha var.. hikmetg yeni teknolojilere kapalı değil yazısını daha iyi okursanız "kullanıcıların terfi etmesini gerektirecek bir durum bence yok" demiş buradaki terfi kelimesine dikkat edin.. Yeni bilgisayar alacaklara eskisini alın yenisini almayın gidin p4 bulun demiyor.
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cagri37 10 yıl
Hikmetg'ye tamamen katılıyorum. Yüksek çözünürlüklerde oyun oynayanlara bile HD4850, 4gb ram ile e5200 yeterlidir.
Sayın Sadtneverdie: bahsettiğiniz şeyler ihtiyaçtan veya doğal süreçten dolayı oluyor. 3 yıl yeni işlemci çıkmasın, bilimsel çalışmalar dışında her işe tam yeter.
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sadtneverdie 10 yıl
"hikmetg" vehaletinde böylesi görülmemiş. telefonlarda konuşturuyor yenisi yapılmasın. gökyüzünde uydu var başka atılmasın. dünyada yeteli insan var yenisi doğmasın. yeterince insan okuma-yazma biliyor başkası öğrenmesin vs vs söylediğin aynı bu mantık.
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hikmetg 10 yıl
Bana göre işlemci performansı çok uzun süredir yeterli düzeyde. Pentium 4 3.0 GHz den itibaren kullanıcıların terfi etmesini gerektirecek bir durum bence yok.En azından standart kullanıcı için. Microsoft da terfi gerektirecek güzel bir işletim sistemi geliştirmeyi beceremediği için de satışlar geriliyor.
Çok güzel 4:4 'lük bir işletim ssitemi olsa kullanıcılar geçiş için can atar. Ama şimdi bakıyoruz Windows 7 'de dahi kullanıcıların %85 'i bekleme eğiliminde.
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max975 10 yıl
çok paraya değil ekonomi devri başlıyor...
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TURK-ŞAD 10 yıl
Bu fiyat politikası ile çok zarar açıklaması izleriz daha INTEL den 2009 yılı içersinde, artık kendine çeki düzen verme zamanı gelmedimi INTEL
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husNUKE 10 yıl
1000-1500$ a işlemci satma devri bitti diyorsunuz ama zaten onu sizin bizim gibi adamlar almıyorki. Adamlar gosteri yapıyor aynı anda 700 kusur tane videoyu aynı anda çalıştırıyor. Böyle işler yapanlar alıyor. O yüzden o fiyatlara işlemci satması firmanın suçu değil,demek ki almak isteyenler var.
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TELESCOPE 10 yıl
evet fiyat politikası ile bir açılım yapabilir,bu işin dinazoru bunlar bir bildikleri vardır
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dante38 10 yıl
Düşüreceksin İntel bu fiyatları
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musandia 10 yıl
Buna kim üzülür, İbrahim Üzülmez
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RoyalForce 10 yıl
beter olsun
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Cronic 10 yıl

Orjinalden alıntı: musandia

Buna kim üzülür, İbrahim Üzülmez
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Nettin yiğen sen ya
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