Intel'in yakında piyasaya süreceği ürün ve teknolojileri konuştuk

İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Intel'in yakında piyasaya süreceği ürün ve teknolojileri, Intel Türkiye teknik müdürü Cemal Kayacan ile konuştuk. Sesli komut desteği, elle kontrol ve NFC desteği gibi ekstra özellikler ile donatılan yeni nesil ultrabook'lar, Haswell mimarisi ve yeni grafik özellikleri ile Intel Labs tarafından geliştirilmekte olan teknolojilere ait detaylar bu videomuzda.
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Varolan teknolojilerden, mobildeki SOC cihazlardan ne farkı olduğunu anlatması lazım ki arkadaşın (veya videonun), "ee birader şimdiki cihazlardan ne farkı var, şimdiki SOC larda da wifi çipi vs. var takr takr çalışıyor bu bi işe yaramaz ki" demesini engellesin.
Analog devre ile digital devreyi ilk Intel'in birleştirmeyi başardığını, bunu 32nm de yapan başka kimsenin olmadığını, Wireless çipinin işlemci çekirdeğinde olabilmesinin mesela güç tüketimini düşürebileceği vs. gibi şeylerden daha çok bahsedilebilirdi bence.
Haswell GT3 Skyrimi 1920x1080'de hi detail de çalıştırırken, IB HD4000de 1280x720'de medium ayarlarda çalışan ve aynı FPS veriyor gibi gözüken demo verilebilirdi veya daha doğru düzgün anlatılabilirdi().
Belki 2-3dk da özetlenebilecek şeyler için ikide bir eee, eee, eee ile geçen ve bi türlü konuyu toparlayamayan video olmuş.
Video sonuna doğru baktı adamda iş yok :// Kendisi takr takr anlatmaya başladı, bana komik geldi.
Alakasız ama buyrun, HSA ile direk alakalı olmayan, ama HSA yolundaki adımlardan bazıları.
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