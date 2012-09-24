Intel'in yakında piyasaya süreceği ürün ve teknolojileri konuştuk

Intel'in yakında piyasaya süreceği ürün ve teknolojileri, Intel Türkiye teknik müdürü Cemal Kayacan ile konuştuk. Sesli komut desteği, elle kontrol ve NFC desteği gibi ekstra özellikler ile donatılan yeni nesil ultrabook'lar, Haswell mimarisi ve yeni grafik özellikleri ile Intel Labs tarafından geliştirilmekte olan teknolojilere ait detaylar bu videomuzda.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.