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Intel'in yakında piyasaya süreceği ürün ve teknolojileri konuştuk

6 yıl
17,3b
1
İşlemci
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Intel'in yakında piyasaya süreceği ürün ve teknolojileri, Intel Türkiye teknik müdürü Cemal Kayacan ile konuştuk. Sesli komut desteği, elle kontrol ve NFC desteği gibi ekstra özellikler ile donatılan yeni nesil ultrabook'lar, Haswell mimarisi ve yeni grafik özellikleri ile Intel Labs tarafından geliştirilmekte olan teknolojilere ait detaylar bu videomuzda.
 

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Rubisco 6 yıl en beğenilen
Ben bile burdan adamların neler yaptığını daha iyi anlatırım,ilginç. Biraz akıcı konuşabilen eleman alsalar işe yada az bi diksiyon dersi verseler çalışanlara olmaz mı (görevi pozisyonu ne bilmeden sallıyorum ama haklıyım).
Varolan teknolojilerden, mobildeki SOC cihazlardan ne farkı olduğunu anlatması lazım ki arkadaşın (veya videonun), "ee birader şimdiki cihazlardan ne farkı var, şimdiki SOC larda da wifi çipi vs. var takr takr çalışıyor bu bi işe yaramaz ki" demesini engellesin.
Analog devre ile digital devreyi ilk Intel'in birleştirmeyi başardığını, bunu 32nm de yapan başka kimsenin olmadığını, Wireless çipinin işlemci çekirdeğinde olabilmesinin mesela güç tüketimini düşürebileceği vs. gibi şeylerden daha çok bahsedilebilirdi bence.
Haswell GT3 Skyrimi 1920x1080'de hi detail de çalıştırırken, IB HD4000de 1280x720'de medium ayarlarda çalışan ve aynı FPS veriyor gibi gözüken demo verilebilirdi veya daha doğru düzgün anlatılabilirdi().
Belki 2-3dk da özetlenebilecek şeyler için ikide bir eee, eee, eee ile geçen ve bi türlü konuyu toparlayamayan video olmuş.
Video sonuna doğru baktı adamda iş yok :// Kendisi takr takr anlatmaya başladı, bana komik geldi.
Alakasız ama buyrun, HSA ile direk alakalı olmayan, ama HSA yolundaki adımlardan bazıları.
forum.donanimhaber.com/...
Ben bile burdan adamların neler yaptığını daha iyi anlatırım,ilginç. Biraz akıcı konuşabilen eleman alsalar işe yada az bi diksiyon dersi verseler çalışanlara o...
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Guest-FDC9156E7 6 yıl
Nedense bu adamlara bir sempatim var.
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Amedra 6 yıl
Yuh kaç gün öncesinin küfürü burada duruyor..
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artenis 6 yıl
Bu adam IIIII dan baska bir kelime bilmiyor gibi hissettiriyor... bende kapattim videoyo sonra farkettim ki herkes kapatmis ...
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Menow 6 yıl
Röportaj veren arkadaş bir facia kimse kusura bakmasın videoyu 3. dk dan sonra kapattım!
Bi o kadar da hevesli açtım videoyu yenilikler neler var görelim diye ama arkadaş sanırım kimsenin işi gücü yok sanıyor. Heyecanlı da görünmüyor. Adam daha sahip olduğu teknolojilerden ve orda nelerin sunulduğundan habersiz!!!!
5 saat düşünüp hatırlıyor!
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Towarscke 6 yıl
Fikir ve teknolojik gelismeler cok. Onu anladik evet.
Biraz daha ceplerini dusunmeseler.
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isosonsuz 6 yıl
mikrofon kablosuz.... hayırlı olsun..:)
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JoeyBane 6 yıl
Öncelikle video için teşekkürler. Intel'in güç tüketimi ve yeni Gpu'sunun grafik performansı gayet iyi seviyelere yükseleceği görülüyor. Kablosuz internetin işlemciye dahil edilmesi gayet iyi bir çözüm olmuş. Zaten epeydir dedikodusu geçiyordu..
Başta yorumlara gözüm takılmıştı ee ee ee diye. Anladım ki haklılar..
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enyz 6 yıl
e e eeeeeeeeee eeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee
bu ne ya ?
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Prequel 6 yıl
1:15'te görünen oyun ne? Skyrim mi?
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hamsikamil 6 yıl
eeee sabır eeee sabır eeee sanki zorla izliyorum eeee
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Reddemon35 6 yıl
S@N@Ne!!!
Rubisco Ben bile burdan adamların neler yaptığını daha iyi anlatırım,ilginç.
Arkasından konuşmak gibi olmasın ama sektörde Cemal bey için sadece İngilizce sunumları Türkçeye çeviren adam diye bahsedilir. Teknik müdür olmasına rağmen teknik bir soruyu cevaplayabildiğini gören oldu mu bilmiyorum.

Kendisini iyi tanırız eğitimlerimizi vermiş ve ICC lerde de teknik bilgilendir me yapmış bir arkadaşımızdır. Teknik bilgisini kıyaslamanızı da tavsiye etmem zira konuşmayı sevmese de bilgisi hepimizi katlar
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S@N@Ne!!! 6 yıl
Reddemon35
Kendisini iyi tanırız eğitimlerimizi vermiş ve ICC lerde de teknik bilgilendir me yapmış bir arkadaşımızdır. Teknik bilgisini kıyaslamanızı da tavsiye etmem zira konuşmayı sevmese de bilgisi hepimizi katlar


ICC denilince havalı geliyor ama açılımı Intel Channel Conference. Buradaki amaç "iş ortaklarımız" havalı ismini taktıkları bayilere, "Bakın bizim teknolojimiz rakipleri döver o yüzden aşırı pahalıdır ama siz kaktırın müşterilere" mesajı vermektir.

ICC'ye gittiğinize göre sanırım iş ortağısınız. İşinizde başarılar diler, sert kayalara çarpmamanızı dilerim.
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