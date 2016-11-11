İnternet alışverişlerinde "müşteri ne zaman isterse" teslimat devri başlıyor

Dünya’da olduğu gibi ülkemizde de internetten alışveriş yapmanın oranı her geçen gün artıyor. Hızla büyüyen bu pazarda, özellikle ülkemiz açısından bakıldığında en büyük sorun, teslimatın gecikmesi, yanlış ya da hasarlı ürün teslim edilmesi olarak görünüyor.

TÜİK'in 2015 yılı Hane halkı Bilişim Teknolojileri Kullanım Araştırması'na göre, Türkiye'de 16-74 yaş aralığındaki bireylerin yüzde 56'sı internet kullanıyor. Ve bunların yüzde 33,1'i, kişisel kullanım amacıyla sanal mecradan alışveriş yapıyor. Internet alışverişlerinde en fazla karşılaşılan sorunların arasında ise, ürünün gönderim süresi, hasarlı veya sipariş verilenden farklı ürün teslimatı olduğu görülüyor. İnternet üzerinden yaptıkları alışverişlerde sorun yaşayanların yüzde 47'sinin siparişi gecikirken, yüzde 45,4'ü de hasarlı veya farklı bir ürün teslim aldığını ifade ediyor.

Pit Start tam da bu araştırmaların ışığında, tüketicinin ihtiyaç ve beklentilerine cevap olarak kuruldu. Pit Start, İnternet alışveriş teslimatlarında 24 saat boyunca kesintisiz ve güvenilir hizmeti kalitesi ile bir ilki gerçekleştiriyor. E-perakendecilerin gönderilerini istedikleri saatlerde depolarından teslim alarak hasar vermeden aynı gün 4-6 saat içinde tüketicilere teslimat yapabiliyor.

16 yıllık teslimat sektörü deneyimi ile kurulan Pit Start, tam güvenlik içinde yapılan yeni nesil teslimat uygulaması ile e-perakende firmalarını ve tüketicilerinin işini rahatlatmayı hedefliyor.

Pit Start, bugün itibariyle Çiçek Sepeti, Evidea, Buldum Buldum, Webrazzi Store, İpekyol, Modanisa, Morhipo ve E-bebek gibi ülkemizin önde gelen e-ticaret siteleri ile çalışmakta ve entegrasyon sürecini tamamlamaktadır.

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