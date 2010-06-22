Bağlantı ücreti yok, kablosuz modem hediye; üstelik ilk 3 ay sadece 9,99 TL!

İnternete Bağlanmak

Hiç Bu Kadar Avantajlı Olmamıştı!

Düzenlediği kampanyalarla değişen ihtiyaçlara yönelik çözümler sunan TTNET, ?İnternete Giriş Kampanyası? ile tüketicilere internete bağlanmanın en avantajlı yolunu sunuyor

2010 yılında internet, televizyon ve telefonu sahiplenerek tüketicilerin tüm iletişim ihtiyaçlarını tek elden karşılamayı hedefleyen ve bu yönde farklı çözümler sunan TTNET, internet kampanyalarına bir yenisini daha ekliyor. TTNET?in sunduğu ?İnternete Giriş Kampanyası? ile ADSL abonesi olacak tüketicilere büyük avantajlar sunuluyor.

?İnternete Giriş Kampanyası? ile birlikte, TTNET ADSL paketlerinden dilediklerine abone olan müşteriler, ilk 3 ay 9,99 TL den başlayan fiyatlarla faydalanacakları internet bağlantısının yanı sıra ister kablolu ister kablosuz modemlere ücretsiz sahip olabiliyor. 24 ay taahhüt karşılığında kampanyadan faydalanabilecek müşteriler, ayrıca bağlantı ücreti ödemeden internete bağlanabiliyor.

15 Ağustos 2010 tarihine kadar devam edecek olan fırsatlardan yararlanmak isteyenler, 444 0 375 TTNET Müşteri Hizmetleri, Türkiye?deki tüm Türk Telekom Ofis ve Bayileri, PTT'ler ya da www.ttnet.com.tradresinden başvurularını gerçekleştirerek abone olabilecek.