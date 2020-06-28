Az bilinen 10 iOS 14 özelliği

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Geçtiğimiz günlerde duyurulan iOS 14 işletim sistemi, ana ekran widget'larından uygulama kütüphanesine kadar birçok yeniliğe ev sahipliği yapıyor. Ancak iOS 14'ün bir de perde arkası var ki burada da küçük ama bir o kadar da kullanışlı özellikler, iPhone kullanıcılarını bekliyor. Biz de 10 maddede iOS 14'ün az bilinen özelliklerini sizler için bir araya getirdik.

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1. Geri dokunma: iPhone'un arkasına dokunarak önceden atanan kısayolları çalıştırabilme

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iOS 14 ile gelen "geri dokunma" özelliğiyle birlikte, iPhone'un arkasına iki ya da üç kez dokunarak kamerayı açma, ana ekrana dönme, denetim merkezini açma, ekran görüntüsü alma gibi birçok işlevi hızlıca gerçekleştirebilmek mümkün. İşlevselliği arttıran bu özellik, iPhone X ve daha sonrasında duyurulan iPhone modellerinde çalışıyor.

2. Ses tanıma: Önemli sesleri analiz ederek, uyarıda bulunma

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Bilhassa işitme engeli bulunan kullanıcılar için geliştirilen "ses tanıma" özelliği, mikrofonlardan gelen ses verilerini yapay zeka yardımıyla işleyerek yangın alarmları, sirenler, duman dedektörleri, kedi ve köpek sesleri, ev aletlerinin çıkarmış olduğu sesler, araba kornaları, kapı zilleri, vurma sesleri, su akıntısı, bebek ağlaması ve bağırtı seslerini saptıyor ve kullanıcıları bu sesler hakkında uyarıyor.

3. Fotoğrafları görüntülerken daha fazla yakınlaştırma imkanı

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iOS 14, fotoğraflar uygulamasındaki fotoğrafları büyütmek için daha fazla yakınlaştırma imkanı sunuyor.

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4. Gelişmiş gizlilik

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Kullanıcı mahremiyetini ve veri güvenliğini ön planda tutan Apple, bunun için de iOS 14'e bir dizi yeni özellik ve güvenlik önlemi dahil etmiş. Bunlar:

Bir uygulama, kamera veya mikrofona erişim sağladığı zaman, bundan kullanıcıyı haberdar etmek için Wi-Fi simgesinin yanında turuncu veya yeşil bir nokta beliriyor.

beliriyor. Safari'ye ziyaretçileri izleyen çerezler hakkında ayrıntılı bilgi sunan "gizlilik raporu" özelliği eklendi. Bu sayede hangi izleyicilerin hangi verilere ulaştığını ayrıntılı bir şekilde görüntüleyebilmek mümkün. Ayrıca "akıllı izleme önleme" özelliğiyle de gizliliği ihlal eden bazı izleyicilerinin çalışması engellenecek.

özelliği eklendi. Bu sayede hangi izleyicilerin hangi verilere ulaştığını ayrıntılı bir şekilde görüntüleyebilmek mümkün. Ayrıca özelliğiyle de gizliliği ihlal eden bazı izleyicilerinin çalışması engellenecek. Fotoğraflara erişmek isteyen bir uygulamanın, hangi fotoğraflara erişebileceğini elle seçebilmek artık mümkün. Önceden ya tamamen erişim izni veriliyordu ya da tamamen kısıtlanıyordu.

seçebilmek artık mümkün. Önceden ya tamamen erişim izni veriliyordu ya da tamamen kısıtlanıyordu. Bir uygulama panodaki verilere (kes, kopyala ve yapıştır eylemlerinin kullanıldığı veriler) erişim sağladığında, kullanıcı bir bildirimle uyarılıyor.

"Yaklaşık konum" özelliği sayesinde, bir uygulamanın nokta atışı tam konumunuza mı yoksa yaklaşık konumunuza mı erişebileceğini seçebilmek artık mümkün.

özelliği sayesinde, bir uygulamanın nokta atışı tam konumunuza mı yoksa yaklaşık konumunuza mı erişebileceğini seçebilmek artık mümkün. Apple ekosistemindeki kullanıcıların şifrelerinin saklandığı iCloud anahtar zinciri, iOS 14 güncellemesiyle birlikte kullanıcılara çeşitli güvenlik önerilerinde bulunmaya başladı. Örneğin herhangi bir veri ihlali ya da şifre sızıntısı ihtimaline karşı, kullanıcılar aynı şifreyi başka bir yerde daha kullanırsa iCloud anahtar zinciri uyarı verecek.

5. Geçmiş yığını

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iOS 14 ile birlikte gelen küçük ama kullanışlılığı artıran yeniliklerden biri de "geçmiş yığını" adı verilen özellik. Bu sayede geri düğmesinin üzerine uzun müddet bastığınız zaman, o yere gelene kadar tıklamış olduğunuz yerlerin listesini görüntüleyebilirsiniz.

6. Sayfaları düzenleyerek uygulamaların ana sayfada görünmesini gizlemek mümkün

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Yeni eklenen sayfa düzenleme özelliğiyle birlikte gizlemek istediğiniz uygulamanın yer aldığı sayfayı kaldırarak, o uygulamanın ana ekranda görünmesini engelleyebilirsiniz.

7. Mesaj filtreleme

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Kişiler listesinde olan/olmayan kişilere göre filtreleme yapan mesaj filtreleme özelliği, iOS 14 ile yapay zeka desteğine kavuştu. Bu sayede artık gelen SMS'ler reklam ve işlemler şeklinde de gruplandırılabiliyor. Mesaj filtreleme özelliği aktif edildiği takdirde, reklam amaçlı gönderilen SMS'ler için bildirimler kapatılıyor.

8. Sesli notlar uygulaması için gürültü engelleme özelliği

iOS 14 ile yeni özelliklere kavuşan sesli notlar uygulaması, artık kayıtlarınızı "sık kullanılanlar" ve "yakın zamanda" gibi kategorilere ayırabiliyor. Uygulamaya gelen en büyük güncelleme ise arka plan gürültüsünü engelleme özelliğinin uygulamaya dahil edilmesi oldu. Ses kayıtlarınızı düzenlerken kullanabileceğiniz bu özellik sayesinde, kayıt esnasında arka plandan gelen istenmeyen ortam seslerini filtreleyebilmek mümkün.

9. FaceTime göz teması

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FaceTime ayarlarına eklenen "göz teması" özelliği, karşı taraf ile doğal göz teması kurmanızı kolaylaştırıyor. Artırılmış gerçeklik ve görüntü işleme algoritmaları sayesinde, görüşme esnasında siz ön kamera yerine ekrana bakıyor olsanız dahi karşı tarafa kameraya bakarmışçasına olan görüntünüz aktarılıyor.

10. Ön kamera için ayna modu

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iOS 14 ile ön kameraya eklenen ayna modu özelliği sayesinde, aynadan çekilmiş etkisi veren selfie fotoğraflar oluşturabilmek mümkün.

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