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    iOS 14 ifşa etti: Bu uygulamalar panodaki verilere erişerek casusluk yapıyor

    Gelişmiş gizlilik özellikleriyle dikkat çeken iOS 14, birçok uygulamanın pano casusluğu yaptığını ortaya çıkardı. İşte LinkedIn'dan Call of Duty'e kadar izinsiz bir şekilde panoya erişen o uygulamalar
    3 gün
    13,9b
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    51
    iOS / OS X / tvOS / watchOS
    Anıl Burak Karadede
    Teknoloji Editörü
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    iOS 14 ifşa etti: Bu uygulamalar panodaki verilere erişerek casusluk yapıyor
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    Ana ekran widget'larından uygulama kütüphanesine kadar birçok yeniliğe ev sahipliği yapan iOS 14 işletim sistemi, gizlilik ve güvenlik için de önemli özellikleri beraberinde getiriyor.

    Bu özelliklerden birinde herhangi bir uygulama, panodaki verilere (kes, kopyala ve yapıştır eylemlerinin kullanıldığı veriler) erişim sağlarsa kullanıcının bildirimle uyarılması sağlanıyor. İşte iOS 14'ün bu gizlilik özelliği, birçok uygulamanın izinsiz bir şekilde panodaki verilere eriştiğini ortaya çıkardı. 

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    Üstelik bu uygulamaların birçoğu herhangi bir şekilde metin alanı veya ilgili işlevlere ihtiyaç duymuyor. Dolayısıyla ifşalanan uygulamalardan bazıları, tamamen casusluk amaçlı olarak panoya erişiyor.

    Tehlikenin boyutu büyük

    iOS&iPadOS işletim sistemli cihazlar ve Mac'ler, birbirleri arasında içerik kopyalayıp yapıştırmayı sağlayan "Evrensel Pano" adı verilen bir özellik kullandığından, panoya erişen bu uygulamalar kullanıcıların şifreleri, kredi kartı bilgileri, bankacılık bilgileri ve çok daha fazlasını içerebilecek birçok veriye erişebilir. 

    iOS 14 ifşa etti: Bu uygulamalar panodaki verilere erişerek casusluk yapıyor
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    Pano casusluğu yapan uygulamalar

    1. LinkedIn
    2. Call of Duty
    3. Fruit Ninja
    4. PUBG Mobile
    5. Accuweather
    6. AliExpress
    7. Google News
    8. Tik Tok
    9. Reddit
    10. Overstock
    11. Paetron
    12. ABC News
    13. Al Jazeera English
    14. CBC News
    15. CBS News
    16. CNBC
    17. Fox News
    18. News Break
    19. New York Times
    20. NPR
    21. ntv Nachrichten
    22. Reuters
    23. Russia Today
    24. Stern Nachrichten
    25. The Economist
    26. The Huffington Post
    27. The Wall Street Journal
    28. Vice News
    29. Hotels.com
    30. Hotel Tonight
    31. The Weather Network
    32. Sky Ticket
    33. TruCaller
    34. ToTalk
    35. Tok
    36. Viber
    37. Weibo
    38. Zoosk
    39. 8 Ball Pool
    40. Amaze!!!
    41. Bejeweled
    42. Block Puzzle
    43. Classic Bejeweled
    44. Classic Bejeweled HD
    45. Golfmasters
    46. Plants vs Zombies Heroes
    47. Bed Bath & Beyond



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    Xtrud (Harun Yahya) 3 gün en beğenilen
    Noldu ya izinsiz erişilmiyordu falan
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    0MG90 3 gün
    Şimdiye kadarki en iyi güncellemeden biri olacak, gizlilik ve veri ihlalini yapanlar ortaya çıkıyor böylece
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    _WaMpire_ 1 gün 0MG90
    Bu ihlal değil ki, işletim sistemi olarak panoya erişime izin veriyorsun uygulamada erişiyor. Madem bu kadar gizlilikti o zaman uygulama erişemeseydi? Ya da kamera kullanılacaktır diye soruyor ya iOS bir zahmet panoya erişilecektir diye sorsaydı. Hayır yıllardan beri olan ve olmaya devam edecek bir şeyi mesaj olarak gösterince ihlal yapanlar mı oluyor anlamadım. Buradadaki açığı bence işletim sistemleri görememişler ve artisleniyorlar : ) Bu windowsdaki herhangi bir uygulama tarafından da yapılabilir ki ?

    Burada olay bence o veriyi ne yaptığı, Aliexpress alıp search ediyordur ürün anlamında sen girdiğinde otomatik olarak gösterir vs gibi...
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    ygulbahar (YALÇIN GÜLBAHAR) 3 gün
    Bunlar bi de globalde bilinenler, bi de turkiyedeki uygulamari arastirmak lazim. Paranoyak olcaz yeminle
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    CyberXTR (Ali ) 1 gün
    iOS acayip güvenli, şöyle güvenli, böyle güvenli.
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    ardicli2000 (KEREM ARDIÇLI) 1 gün
    Madem Apple da bu kadar dürüst o zaman derhal uygulamalari marketten kaldirsin telefonlarda çalişmasina izin vermesin.....
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    sametbulut67 1 gün
    pubg senden beklemezdim bunu . Hemen siliyorum
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    Proprietor (Akif Altun) 1 gün
    bu apple fanboylarından hiçbir şey olmaz şu ana kadar güvenli diyorlardı ios markette casus uygulama yok falan şimdi bu ortaya çıkıncada bu sefer en azından açık olunca söylüyorlar helal olsun diyorlar bir kere eleştirin be ne olacak
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    tonodias 2 gün yeni yorumcu
    Vay hiçbiri denk gelmemiş ilginç :)
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    luzumsuzdur 2 gün
    Direk sildim pubg call of ali’ye GG diyorum
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    EmreDFace (Emre Dogan) 2 gün
    Telefonlardan daha çok şu yazılımı bekliyorum.
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    Greatwarrior (GREAT WARRİOR) 2 gün yeni yorumcu
    Hocam apple helal olsun adamlar en azından açıklıyor güvenlik açısından iyi olmuş
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    WhyNot? (Koray ) 2 gün
    bu büyük bir haber
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    Jeopol 2 gün
    E hani ios güvenliydi?
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