iOS 14 ifşa etti: Bu uygulamalar panodaki verilere erişerek casusluk yapıyor

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Ana ekran widget'larından uygulama kütüphanesine kadar birçok yeniliğe ev sahipliği yapan iOS 14 işletim sistemi, gizlilik ve güvenlik için de önemli özellikleri beraberinde getiriyor.

Bu özelliklerden birinde herhangi bir uygulama, panodaki verilere (kes, kopyala ve yapıştır eylemlerinin kullanıldığı veriler) erişim sağlarsa kullanıcının bildirimle uyarılması sağlanıyor. İşte iOS 14'ün bu gizlilik özelliği, birçok uygulamanın izinsiz bir şekilde panodaki verilere eriştiğini ortaya çıkardı.

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Üstelik bu uygulamaların birçoğu herhangi bir şekilde metin alanı veya ilgili işlevlere ihtiyaç duymuyor. Dolayısıyla ifşalanan uygulamalardan bazıları, tamamen casusluk amaçlı olarak panoya erişiyor.

Tehlikenin boyutu büyük

iOS&iPadOS işletim sistemli cihazlar ve Mac'ler, birbirleri arasında içerik kopyalayıp yapıştırmayı sağlayan "Evrensel Pano" adı verilen bir özellik kullandığından, panoya erişen bu uygulamalar kullanıcıların şifreleri, kredi kartı bilgileri, bankacılık bilgileri ve çok daha fazlasını içerebilecek birçok veriye erişebilir.

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Pano casusluğu yapan uygulamalar

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