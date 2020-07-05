iOS 14 ifşa etti: Bu uygulamalar panodaki verilere erişerek casusluk yapıyor

Ana ekran widget'larından uygulama kütüphanesine kadar birçok yeniliğe ev sahipliği yapan iOS 14 işletim sistemi, gizlilik ve güvenlik için de önemli özellikleri beraberinde getiriyor.
Bu özelliklerden birinde herhangi bir uygulama, panodaki verilere (kes, kopyala ve yapıştır eylemlerinin kullanıldığı veriler) erişim sağlarsa kullanıcının bildirimle uyarılması sağlanıyor. İşte iOS 14'ün bu gizlilik özelliği, birçok uygulamanın izinsiz bir şekilde panodaki verilere eriştiğini ortaya çıkardı.İlginizi Çekebilir Sızdırılan iOS 14 kodu, Mac bilgisayarlara gelecek yeni bir özelliği açık etti
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Üstelik bu uygulamaların birçoğu herhangi bir şekilde metin alanı veya ilgili işlevlere ihtiyaç duymuyor. Dolayısıyla ifşalanan uygulamalardan bazıları, tamamen casusluk amaçlı olarak panoya erişiyor.
Tehlikenin boyutu büyük
iOS&iPadOS işletim sistemli cihazlar ve Mac'ler, birbirleri arasında içerik kopyalayıp yapıştırmayı sağlayan "Evrensel Pano" adı verilen bir özellik kullandığından, panoya erişen bu uygulamalar kullanıcıların şifreleri, kredi kartı bilgileri, bankacılık bilgileri ve çok daha fazlasını içerebilecek birçok veriye erişebilir.
Pano casusluğu yapan uygulamalar
- Call of Duty
- Fruit Ninja
- PUBG Mobile
- Accuweather
- AliExpress
- Google News
- Tik Tok
- Overstock
- Paetron
- ABC News
- Al Jazeera English
- CBC News
- CBS News
- CNBC
- Fox News
- News Break
- New York Times
- NPR
- ntv Nachrichten
- Reuters
- Russia Today
- Stern Nachrichten
- The Economist
- The Huffington Post
- The Wall Street Journal
- Vice News
- Hotels.com
- Hotel Tonight
- The Weather Network
- Sky Ticket
- TruCaller
- ToTalk
- Tok
- Viber
- Zoosk
- 8 Ball Pool
- Amaze!!!
- Bejeweled
- Block Puzzle
- Classic Bejeweled
- Classic Bejeweled HD
- Golfmasters
- Plants vs Zombies Heroes
- Bed Bath & Beyond
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Burada olay bence o veriyi ne yaptığı, Aliexpress alıp search ediyordur ürün anlamında sen girdiğinde otomatik olarak gösterir vs gibi...