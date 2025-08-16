ChatGPT'nin mobil uygulaması para basıyor: 2 milyar dolar gelir!

2000'li yılların başından bu yana basılı ve online mecralarda teknoloji içeriği üreten Onur, DonanımHaber takipçilerinin ilgiyle okuyacağı haberlere imza atmaya çalışıyor. Sıkı bir Scorsese fanı olmakla birlikte futbola ve yakın tarihe ilgi duyuyor.

Tam Boyutta Gör OpenAI'ın ChatGPT mobil uygulaması, finansal açıdan rakiplerini geride bırakarak büyük bir başarıya imza attı. Mayıs 2023'te çıkan uygulama bugüne kadar 2 milyar dolar gelir elde etti. Mobil pazar araştırma şirketi Appfigures'e göre ChatGPT, her indirmeden ortalama 2.91 dolar kazandırıyor.

Uygulamanın başarısında en büyük pay 2025 yılına ait. Yılın ilk yedi ayındaki gelir 2024'ün aynı dönemine göre %673'lük artışla 1.35 milyar dolara ulaştı. Toplam tüketici harcaması ise 2 milyar dolar olarak kayıtlara geçmiş durumda. Bu rakam, rakip Claude, Copilot ve Grok uygulamalarının toplam gelirlerinin yaklaşık 30 katına denk geliyor.

İndirme sayısında Hindistan önde

Gelirdeki bu büyük fark, aylık bazda daha da belirginleşiyor. ChatGPT ayda ortalama 193 milyon dolar gelir elde ederken, Grok'un geliri sadece 3.6 milyon dolarda kalıyor. Aynı durum indirme başına elde edilen gelir için de geçerli. ChatGPT'nin indirme başına kazancı 2.91 dolar seviyesindeyken Claude'un 2.55 dolar, Grok'un 0.75 dolar ve Copilot'un ise 0.28 dolar civarında.

ChatGPT'nin gelirinin %38'i ABD'den, %5.3'ü ise Almanya'dan geliyor. Ancak indirme sayılarında %13.7 ile Hindistan birinci. Küresel indirme rakamlarında ise 690 milyon barajına ulaşan uygulama, 39.5 milyon indirmede kalan Grok'un oldukça ilerisinde. ChatGPT uygulaması sadece 2025 yılında 318 milyon kez indirildi. Bu da geçen yıla göre 2.8 katlık bir artış anlamına geliyor.

