ChatGPT'nin mobil uygulaması para basıyor: 2 milyar dolar gelir!

Uygulamanın başarısında en büyük pay 2025 yılına ait. Yılın ilk yedi ayındaki gelir 2024'ün aynı dönemine göre %673'lük artışla 1.35 milyar dolara ulaştı. Toplam tüketici harcaması ise 2 milyar dolar olarak kayıtlara geçmiş durumda. Bu rakam, rakip Claude, Copilot ve Grok uygulamalarının toplam gelirlerinin yaklaşık 30 katına denk geliyor.
İndirme sayısında Hindistan önde
Gelirdeki bu büyük fark, aylık bazda daha da belirginleşiyor. ChatGPT ayda ortalama 193 milyon dolar gelir elde ederken, Grok'un geliri sadece 3.6 milyon dolarda kalıyor. Aynı durum indirme başına elde edilen gelir için de geçerli. ChatGPT'nin indirme başına kazancı 2.91 dolar seviyesindeyken Claude'un 2.55 dolar, Grok'un 0.75 dolar ve Copilot'un ise 0.28 dolar civarında.
ChatGPT'nin gelirinin %38'i ABD'den, %5.3'ü ise Almanya'dan geliyor. Ancak indirme sayılarında %13.7 ile Hindistan birinci. Küresel indirme rakamlarında ise 690 milyon barajına ulaşan uygulama, 39.5 milyon indirmede kalan Grok'un oldukça ilerisinde. ChatGPT uygulaması sadece 2025 yılında 318 milyon kez indirildi. Bu da geçen yıla göre 2.8 katlık bir artış anlamına geliyor.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin:
böyle hep 50 ile mi gidilecek