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    Instagram kaybolan mesaj modu nasıl kapatılır & açılır?

    Instagram kaybolan mesaj modunu kapatmak ve açmak için ne yapılır? Instagram süreli mesaj nedir, nasıl yapılır? İşte Instagram'ın gizli özelliği hakkında tüm merak edilenler:

    Kaybolan mesaj modu, Instagram kullanıcılarının birbirlerine süreli mesajlar, fotoğraflar, videolar ve başka içerikler göndermesine olanak tanıyan bir özellik. Kaybolan mesaj modunda gönderilen içerikler birisi sohbetten ayrıldığında veya kaybolan mesaj modunu kapattığında kaybolur. Bu mod, kullanıcıların sohbet geçmişinde kalmasını istemedikleri hassas veya özel içerikleri paylaşmaları için tasarlanmıştır. Peki, Instagram kaybolan mesaj modu kapatmak veya açmak için ne yapılmalıdır? Instagram süreli mesaj nasıl yapılır ya da iptal edilir? İşte Insta kaybolan süreli mesajlar hakkında tüm merak edilenler:

    Instagram kaybolan mesaj modunu kapatma ve açma 💬

    instagram kaybolan mesaj modunu kapatma & açma adımları Tam Boyutta Gör
    Instagram’da kaybolan mesaj modunda mesaj gönderildiğinde karşı tarafa bildirim gider. Bildirime dokunularak kaybolan mesaj modunda sohbet edilir. Instagram’da kaybolan mesaj modunu açmak ya da kapatmak için şu adımları izleyin 👇🏻
    1. Instagram uygulamasını açın
    2. Sağ üst köşedeki Mesajlar simgesine dokunun
    3. Kaybolan mesaj göndermek istediğiniz sohbetin üzerine dokunun
    4. Kaybolan mesaj modunu açmak için sohbette yukarı kaydırın
    5. Kaybolan mesaj modunu kapatmak için tekrar yukarı kaydırın

    Instagram süreli mesaj kapatma ve açma ⌛️

    instagram süreli mesaj açma & kapatma adımları Tam Boyutta Gör
    Instagram’da süreli mesaj açıldığında konuşmada bir bildirim gösterilir ve gönderilen her mesaj varsayılan süre geçtikten sonra kaybolur. Mesaja basılı tutularak mesajın sohbette ne kadar süre daha kalacağı görülebilir. Bir mesajın altındaki Zamanlayıcıyı değiştir düğmesine dokunarak varsayılan süre değiştirilebilir. Birisi size süreli mesaj gönderirse Instagram'da bildirim alırsınız. Instagram süreli mesaj kapatmak ya da açmak için şu adımları izleyin 👇🏻
    1. Instagram uygulamasına girin
    2. Akışın sağ üst tarafındaki Mesajlar’a dokunun
    3. Süreli mesaj göndermek istediğiniz sohbete girin
    4. Süreli mesajları açmak için sohbette yukarı kaydırın
    5. Süreli mesajı kapatmak için tekrar yukarı kaydırın

    Çoğu insan, hassas bilgilerin kalıcı olarak saklanması konusunda endişelenmeden, rahatça sohbet etme özgürlüğünün keyfini çıkarmak için Instagram kaybolan mesaj modunu kullanır. Bazıları dijital ayak izlerini kontrol etmeye çalışırken de bu özelliği açarken, bazıları yalnızca daha eğlenceli, spontane sohbetleri kolaylaştırmak için kullanır. Instagram kaybolan mesaj kapatmak veya açmak için izlenmesi gereken adımlar yukarıda gösterilmiştir.

    Kaynakça https://help.instagram.com/888592124998543/ https://help.instagram.com/708011878194232/
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