Instagram kaybolan mesaj modu nasıl kapatılır & açılır?

Kaybolan mesaj modu, Instagram kullanıcılarının birbirlerine süreli mesajlar, fotoğraflar, videolar ve başka içerikler göndermesine olanak tanıyan bir özellik. Kaybolan mesaj modunda gönderilen içerikler birisi sohbetten ayrıldığında veya kaybolan mesaj modunu kapattığında kaybolur. Bu mod, kullanıcıların sohbet geçmişinde kalmasını istemedikleri hassas veya özel içerikleri paylaşmaları için tasarlanmıştır. Peki, Instagram kaybolan mesaj modu kapatmak veya açmak için ne yapılmalıdır? Instagram süreli mesaj nasıl yapılır ya da iptal edilir? İşte Insta kaybolan süreli mesajlar hakkında tüm merak edilenler:
Instagram kaybolan mesaj modunu kapatma ve açma 💬
- Instagram uygulamasını açın
- Sağ üst köşedeki Mesajlar simgesine dokunun
- Kaybolan mesaj göndermek istediğiniz sohbetin üzerine dokunun
- Kaybolan mesaj modunu açmak için sohbette yukarı kaydırın
- Kaybolan mesaj modunu kapatmak için tekrar yukarı kaydırın
Instagram süreli mesaj kapatma ve açma ⌛️
- Instagram uygulamasına girin
- Akışın sağ üst tarafındaki Mesajlar’a dokunun
- Süreli mesaj göndermek istediğiniz sohbete girin
- Süreli mesajları açmak için sohbette yukarı kaydırın
- Süreli mesajı kapatmak için tekrar yukarı kaydırın
Çoğu insan, hassas bilgilerin kalıcı olarak saklanması konusunda endişelenmeden, rahatça sohbet etme özgürlüğünün keyfini çıkarmak için Instagram kaybolan mesaj modunu kullanır. Bazıları dijital ayak izlerini kontrol etmeye çalışırken de bu özelliği açarken, bazıları yalnızca daha eğlenceli, spontane sohbetleri kolaylaştırmak için kullanır. Instagram kaybolan mesaj kapatmak veya açmak için izlenmesi gereken adımlar yukarıda gösterilmiştir.Kaynakça https://help.instagram.com/888592124998543/ https://help.instagram.com/708011878194232/ Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: