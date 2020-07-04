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    Instagram, şimdi de kimleri engellemek isteyebileceğinizi önerecek

    Şimdiye dek takip önerilerinde bulunan Instagram, bu kez de engellemek isteyebileceğiniz hesaplar için öneride bulunacak. Instagram'a eklenecek engelleme önerilerine ilişkin detaylar haberimizde.
    4 gün
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    Mobil Uygulamalar
    Anıl Burak Karadede
    Teknoloji Editörü
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    Instagram, şimdi de kimleri engellemek isteyebileceğinizi önerecek
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    Instagram, engellemek isteyebileceğiniz kullanıcıların önerildiği yeni bir özellik üzerinde çalışıyor. 

    Şimdiye kadar takip önerilerinde bulunan popüler sosyal medya platformu, "engellenen hesaplar" kısmına eklenecek olan bu özellikle birlikte, artık engellemek isteyebileceğiniz hesaplar için de öneride bulunacak.

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    Ayrıca Bkz. "Apple, iPhone 12 kutu içeriği için anketle nabız yokluyor"

    Facebook ile entegre çalışacak

    Facebook ile entegre çalışacağı tahmin edilen özellik, kullanıcıların daha önce Facebook'ta engellemiş olduğu hesapların Instagram hesaplarını tespit ederek, bu hesapları "engellenen hesaplar" kısmında listeleyecek.Yani takip önerilerinde olduğu gibi etkileşim odaklı bir tavsiye sistemi söz konusu değil.

    Instagram, şimdi de kimleri engellemek isteyebileceğinizi önerecek
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    Yalnızca Facebook ve Instagram hesapları arasında bir eşleştirme yapılacak ve Facebook'da engellenmiş bir hesabın Instagram'da da engellenmek isteneceği varsayılarak, engellenmiş Facebook hesabının Instagram'ı "engellenen hesaplar" kısmında listelenecek. Kullanıcı dilerse engelle butonuna basarak, Facebook'da engellemiş olduğu bir hesabı, Instagram'da da engelleyebilecek. 

    Şu an geliştirme aşamasında olan bu özelliğin, yalnızca Instagram hesaplarını Facebook ile eşleştirmiş kullanıcılarda aktif edilmesi bekleniyor.



    https://mspoweruser.com/instagram-to-recommend-who-to-add-to-your-block-list/ Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    homosapiens17 (Görkem Serbes) 4 gün en beğenilen
    sosyal medya da hizmette sınır yok anlaşılan
    1 Yanıt Yanıtla +5
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    YOURMOVE 4 gün homosapiens17
    Aynen bilgilerinize erişmek için her türlü şeyi yapıyorlar. Ben hiç güvenli bakmıyorum sosyal medyaya.

    Seni takip eden birinde p*st*gr** uygulaması olduğu zaman, sizin hesabınız gizli olsa bile fotoğraflarınızı hikayelerinizi görüyorlar.

    Elbette bu instagram ile alakalı değil ama işte sosyal ortam güvenli değil.

    Sen hesabını gizliyorsun, fotoğraflarını falan kimse görmesin diye. Ama gelip görüyorlar işte.
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    Yorumlar (2) Yorum Yaz Forumda Gör
    Laazzz 4 gün
    Bu demek oluyor ki instagram her haltımızı takip ediyor🤬
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    homosapiens17 (Görkem Serbes) 4 gün en beğenilen
    sosyal medya da hizmette sınır yok anlaşılan
    1 Yanıt Yanıtla +5
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    YOURMOVE 4 gün homosapiens17
    Aynen bilgilerinize erişmek için her türlü şeyi yapıyorlar. Ben hiç güvenli bakmıyorum sosyal medyaya.

    Seni takip eden birinde p*st*gr** uygulaması olduğu zaman, sizin hesabınız gizli olsa bile fotoğraflarınızı hikayelerinizi görüyorlar.

    Elbette bu instagram ile alakalı değil ama işte sosyal ortam güvenli değil.

    Sen hesabını gizliyorsun, fotoğraflarını falan kimse görmesin diye. Ama gelip görüyorlar işte.
    1 Yanıt Yanıtla
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