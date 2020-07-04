Instagram, şimdi de kimleri engellemek isteyebileceğinizi önerecek

Tam Boyutta Gör

Instagram, engellemek isteyebileceğiniz kullanıcıların önerildiği yeni bir özellik üzerinde çalışıyor.

Şimdiye kadar takip önerilerinde bulunan popüler sosyal medya platformu, "engellenen hesaplar" kısmına eklenecek olan bu özellikle birlikte, artık engellemek isteyebileceğiniz hesaplar için de öneride bulunacak.

İlginizi Çekebilir

Video içi YouTube reklamları için 10 dakika sınırı aşağı çekildi

Ayrıca Bkz. "Apple, iPhone 12 kutu içeriği için anketle nabız yokluyor"

Facebook ile entegre çalışacak

Facebook ile entegre çalışacağı tahmin edilen özellik, kullanıcıların daha önce Facebook'ta engellemiş olduğu hesapların Instagram hesaplarını tespit ederek, bu hesapları "engellenen hesaplar" kısmında listeleyecek.Yani takip önerilerinde olduğu gibi etkileşim odaklı bir tavsiye sistemi söz konusu değil.

Tam Boyutta Gör

Yalnızca Facebook ve Instagram hesapları arasında bir eşleştirme yapılacak ve Facebook'da engellenmiş bir hesabın Instagram'da da engellenmek isteneceği varsayılarak, engellenmiş Facebook hesabının Instagram'ı "engellenen hesaplar" kısmında listelenecek. Kullanıcı dilerse engelle butonuna basarak, Facebook'da engellemiş olduğu bir hesabı, Instagram'da da engelleyebilecek.

Şu an geliştirme aşamasında olan bu özelliğin, yalnızca Instagram hesaplarını Facebook ile eşleştirmiş kullanıcılarda aktif edilmesi bekleniyor.

https://mspoweruser.com/instagram-to-recommend-who-to-add-to-your-block-list/

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.