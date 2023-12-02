Kare kod nasıl okutulur? Karekod okutma & QR kod okuyucu uygulamalar

- Uygulama indirmeden karekod okutma nasıl yapılır 📲
- En iyi ücretsiz QR kod okuyucu uygulamalar ⬇️
- 1️⃣ Kaspersky QR Scanner
- 2️⃣ QR ve Barkod Okuyucu
- 3️⃣ QR Code Reader by Scan
- 4️⃣ QR Code Scanner & Barcode
- 5️⃣ QR Reader for iPhone
- QR kodu nedir, ne işe yarar 📱
- Yorumlar
Karekod okutma, günümüzde birçok alanda işlemleri hızlandırıyor. QR kodlar, kafe ya da restoranda menüyü görmek, Google Haritalar’da yol tarifi almak, bir ürün veya hizmet hakkında bilgi almak, WhatsApp web gibi sosyal ağ uygulamalarını kullanmak, uygulama indirmek, çevrimiçi hesaplarda giriş bilgilerini onaylamak, WiFi şifresi almak, mobil bankacılık işlemleri dahil olmak üzere günlük hayatta yaygın olarak kullanılıyor. Peki, iPhone, Samsung veya başka bir Androidtelefonda QR kodu nasıl okutulur? Bu rehber yazıda uygulama indirmeden kare kod nasıl okutulur anlatıyoruz. Kare kod okutmayı güvenli hale getiren en iyi QR kodu okuyucu uygulamalar da burada.
Uygulama indirmeden karekod okutma nasıl yapılır 📲
- Telefonunuzda kamera uygulamasını açın.
- Fotoğraf veya kamera modunda arka kamerayı seçin.
- Kamerayı QR koda doğru tutun.
- Karekod bildirimi ekranda görünene dek bekleyin.
- QR kodun içeriğini görmek için dokunun.
- Telefondan karekod okutma bu kadar basit.
En iyi ücretsiz QR kod okuyucu uygulamalar ⬇️
1️⃣ Kaspersky QR Scanner
Kaspersky, antivirüs programlarından güçlü internet ve ofis güvenliğine kadar uzanan güvenlik ürünleriyle bilinir. Kaspersky QR Scanner yeni adıyla Kaspersky VPN & Antivirüs, Android ve iOS için en iyi QR tarayıcı uygulamalar arasında. Kaspersky, telefonun yerleşik kamerası ile karekodu okutmaktan farklı olarak QR kodda virüs veya başka bir güvenlik tehdidi varsa sizi uyarıyor, kişisel verilerinizi güvende tutuyor.
2️⃣ QR ve Barkod Okuyucu
QR & Barcode Scanner, karekodun içeriğini anında gösteren bir başka popüler karekod okuyucu. Gamma Play’in QR kod okuyucusu, karekodları taramada etkili ve tüm taramaların geçmişini saklıyor. Ürün barkodlarını taradığınızda online fiyat karşılaştırması yapmanıza da olanak tanıyor. Uygulama, her taramadan sonra URL’ye gitmek, iletişim bilgilerini kaydetmek veya telefon numarasını aramak gibi ilgili eylemleri otomatik olarak tanımlıyor.
3️⃣ QR Code Reader by Scan
Scan QR kod okuyucusu, uygulamayı açıp karekoda doğru tuttuğunuzda QR kodu (çok küçük olsa dahi) hızlıca okuyor. Android için en iyi karekod ve barkod okuyucusu, her türlü QR kod ve barkodu okuyor ve kullanımı son derece kolay. Telefonda fazla yer de kaplamıyor.
4️⃣ QR Code Scanner & Barcode
Android’de en çok indirilen barkod ve QR kod okuyucu uygulamalardan biri. Tüm QR ve barkod biçimlerini destekliyor, son derece hızlı. Karekodu taratmak için uygulamayıp açıp QR koda tutmanız yeterli. Uygulama, QR kodu otomatik olarak tanıyıp çözüyor.
5️⃣ QR Reader for iPhone
QR Reader, App Store’da en çok indirilen barkod ve QR kod tarayıcı ancak karekodları okumaktan çok daha fazlasını yapıyor. Bu uygulamayı QR kod oluşturucu ve hatta belge taramak için de kullanabilirsiniz. Ürün, indirim ve kuponlara göz atma, otomatik tarama, sosyal ağlarda ve e-posta olarak paylaşma, QR kod oluşturma ve PNG olarak dışa aktarma, taramaları CSV formatında aktarma gibi harika özelliklere sahip ve ücretsiz.
QR kodu nedir, ne işe yarar 📱
Peki, QR neyin kısaltması? QRaçılımı Quick Response olup, kısaltması Türkçede Çabuk Tepki anlamına gelir. QR kodlar taratıldıklarında bilgiye anında erişmenizi sağlarlarlar bu yüzden çabuk tepki kodu olarak adlandırılmıştır.
Karekodlar, alışveriş merkezleri, restoranlar ve kafeler, teknoloji mağazaları, kitaplar, kartvizitler, reklam ilanları, müzeler, dergilerdeki reklamlar, giysiler, posterler, kargo paketleri ve daha birçok yerde kullanılıyor. Dolayısıyla telefondan QR kod / kare kod nasıl okutulur bilmek önemli. Bu rehber yazıdaki basit ve hızlı adımlarla uygulama indirmeden karekod okutmayı öğrenebilirsiniz. Android ve iPhone için en iyi QR kod okuyucular da burada.Kaynakça https://support.google.com/camerafromgoogle/answer/12033278 https://support.apple.com/en-us/102680 Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.