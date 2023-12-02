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    Kare kod nasıl okutulur? Karekod okutma & QR kod okuyucu uygulamalar

    QR kod (Karekod) okutma, restoranda menüyü görmekten WiFi şifresini paylaşmaya birçok işi hızlandırıyor. Peki telefondan kare kod nasıl okutulur, en iyi QR kodu okuyucu hangisi?

    Karekod okutma, günümüzde birçok alanda işlemleri hızlandırıyor. QR kodlar, kafe ya da restoranda menüyü görmek, Google Haritalar’da yol tarifi almak, bir ürün veya hizmet hakkında bilgi almak, WhatsApp web gibi sosyal ağ uygulamalarını kullanmak, uygulama indirmek, çevrimiçi hesaplarda giriş bilgilerini onaylamak, WiFi şifresi almak, mobil bankacılık işlemleri dahil olmak üzere günlük hayatta yaygın olarak kullanılıyor. Peki, iPhone, Samsung veya başka bir Androidtelefonda QR kodu nasıl okutulur? Bu rehber yazıda uygulama indirmeden kare kod nasıl okutulur anlatıyoruz. Kare kod okutmayı güvenli hale getiren en iyi QR kodu okuyucu uygulamalar da burada.

    Uygulama indirmeden karekod okutma nasıl yapılır 📲

    cep telefonu ile karekod nasıl okutulur Tam Boyutta Gör
    Telefonun QR kodu nerede ya da QR kod okuyucu telefonda nerede sorusu sıkça sorulur. Karekod okutma ücretsiz bir işlemdir. Kare kodu okutmak için akıllı telefonunuzun yerleşik QR karekod okuyucunu kullanabilirsiniz. iPhone’da, Samsung ve başka bir Android telefonda kamera uygulaması ile QR kod nasıl okutulur adım adım görelim 👇🏻
    1. Telefonunuzda kamera uygulamasını açın.
    2. Fotoğraf veya kamera modunda arka kamerayı seçin.
    3. Kamerayı QR koda doğru tutun.
    4. Karekod bildirimi ekranda görünene dek bekleyin.
    5. QR kodun içeriğini görmek için dokunun.
    6. Telefondan karekod okutma bu kadar basit.

    En iyi ücretsiz QR kod okuyucu uygulamalar ⬇️

    en iyi ücretsiz karekod okuyucu uygulamalar Tam Boyutta Gör
    Çoğu akıllı telefonda yerleşik QR kod okuyucu vardır. Ancak, bazı eski telefonlarda kare kodu okutmak için belli bir uygulamaya ihtiyaç duyulabiliyor. Bu uygulamalar QR code scanner olarak geçiyor ve karekodları taramanın basit, daha da önemlisi güvenli yolu. Peki, en iyi QR kod okuyucu hangisi? İşte iPhone ve Android telefon için popüler QR kod tarayıcı uygulamalar:

    1️⃣ Kaspersky QR Scanner

    Kaspersky, antivirüs programlarından güçlü internet ve ofis güvenliğine kadar uzanan güvenlik ürünleriyle bilinir. Kaspersky QR Scanner yeni adıyla Kaspersky VPN & Antivirüs, Android ve iOS için en iyi QR tarayıcı uygulamalar arasında. Kaspersky, telefonun yerleşik kamerası ile karekodu okutmaktan farklı olarak QR kodda virüs veya başka bir güvenlik tehdidi varsa sizi uyarıyor, kişisel verilerinizi güvende tutuyor.

    2️⃣ QR ve Barkod Okuyucu

    QR & Barcode Scanner, karekodun içeriğini anında gösteren bir başka popüler karekod okuyucu. Gamma Play’in QR kod okuyucusu, karekodları taramada etkili ve tüm taramaların geçmişini saklıyor. Ürün barkodlarını taradığınızda online fiyat karşılaştırması yapmanıza da olanak tanıyor. Uygulama, her taramadan sonra URL’ye gitmek, iletişim bilgilerini kaydetmek veya telefon numarasını aramak gibi ilgili eylemleri otomatik olarak tanımlıyor.

    3️⃣ QR Code Reader by Scan

    Scan QR kod okuyucusu, uygulamayı açıp karekoda doğru tuttuğunuzda QR kodu (çok küçük olsa dahi) hızlıca okuyor. Android için en iyi karekod ve barkod okuyucusu, her türlü QR kod ve barkodu okuyor ve kullanımı son derece kolay. Telefonda fazla yer de kaplamıyor.

    4️⃣ QR Code Scanner & Barcode

    Android’de en çok indirilen barkod ve QR kod okuyucu uygulamalardan biri. Tüm QR ve barkod biçimlerini destekliyor, son derece hızlı. Karekodu taratmak için uygulamayıp açıp QR koda tutmanız yeterli. Uygulama, QR kodu otomatik olarak tanıyıp çözüyor.

    5️⃣ QR Reader for iPhone

    QR Reader, App Store’da en çok indirilen barkod ve QR kod tarayıcı ancak karekodları okumaktan çok daha fazlasını yapıyor. Bu uygulamayı QR kod oluşturucu ve hatta belge taramak için de kullanabilirsiniz. Ürün, indirim ve kuponlara göz atma, otomatik tarama, sosyal ağlarda ve e-posta olarak paylaşma, QR kod oluşturma ve PNG olarak dışa aktarma, taramaları CSV formatında aktarma gibi harika özelliklere sahip ve ücretsiz.

    QR kodu nedir, ne işe yarar 📱

    kare kod ne demek, qr anlamı Tam Boyutta Gör
    QR kodu, dijital bir cihaz tarafından kolayca okunabilen ve bilgileri kare şeklinde bir ızgarada bir dizi piksel olarak saklayan bir barkod türüdür. QR kodları genellikle web sitelerine bağlantı vermek, iletişim bilgilerini paylaşmak ya da ödeme yapmak için kullanılır.

    Peki, QR neyin kısaltması? QRaçılımı Quick Response olup, kısaltması Türkçede Çabuk Tepki anlamına gelir. QR kodlar taratıldıklarında bilgiye anında erişmenizi sağlarlarlar bu yüzden çabuk tepki kodu olarak adlandırılmıştır.

    Karekodlar, alışveriş merkezleri, restoranlar ve kafeler, teknoloji mağazaları, kitaplar, kartvizitler, reklam ilanları, müzeler, dergilerdeki reklamlar, giysiler, posterler, kargo paketleri ve daha birçok yerde kullanılıyor. Dolayısıyla telefondan QR kod / kare kod nasıl okutulur bilmek önemli. Bu rehber yazıdaki basit ve hızlı adımlarla uygulama indirmeden karekod okutmayı öğrenebilirsiniz. Android ve iPhone için en iyi QR kod okuyucular da burada.

    Kaynakça https://support.google.com/camerafromgoogle/answer/12033278 https://support.apple.com/en-us/102680
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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Mstt.2010 1 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 1 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 1 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 2 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 2 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 2 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 3 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 3 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 3 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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