Hitman: Absolution yakında iOS, Android ve Nintendo Switch'e geliyor

Basın açıklamasına göre Switch kullanıcıları oyunu yıl sonunda oynayabilecek. Buna karşın Switch 2 sahiplerinin biraz daha sabırlı olması gerekecek. Zira bu plaform için çıkış tarihi 2026 olarak belirlenmiş durumda. Gelelim oyunla ilgili diğer detaylara.
20 görev içerecek
iOS kullanıcıları oyunu 429 TL (14.99 dolar) karşılığında App Store üzerinden ön sipariş verebiliyor. Android kullanıcıları içinse şu an için yalnızca ön kayıt seçeneği aktif. Mobil versiyonda dokunmatik kontrolün yanı sıra klavye, fare ve gamepad desteği de olacak.
Feral Interactive'in açıklamasına bakılırsa mobil sürüm, toplamda 20 görev içerecek. Hitman: Absolution ilk olarak 2012'de PC ve konsollar için yayınlananmıştı. Şimdi ise Ajan 47'nin hikayesini mobil platformlarda deneyimlemek mümkün olacak.