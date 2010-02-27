iPad SDK 3.2 beta 3'den; İnternet kamerası, Yakınlaştırma ve Flaş

Uzun süre iPad'in video konferansında çığır açacağı konuşuldu ancak bu iddiaların asılsız olduğu 27 Ocak'taki tanıtımda ortaya çıktı. Kısa bir süre sonra ilk olarak iPad'in çerçevesinde Macbook'lardaki gibi kamera yeri bulunduğu iddiaları ve arkasından 9to5Mac.com sitesi iPhone OS SDK 3.2'nin içersindeki TelephonyUI.framework dosyasında görüntülü aramaları kabul etmeye yada reddetmeye atanmış ikonlar olduğunu ortaya çıkması akıllarda soru işaretleri oluşmasına neden oldu. Bu haberimizde de sizlere iPad SDK 3.2'nin yeni yayınlanan Beta 3 sürümünde ortaya çıkan ve kamerayla ilgili olan son bilgiyi aktaracağız.
iPhone OS'in iskeletini oluşturan PrivateFrameworks klasörü içersinde yer alan ve kamera kontrolünde görevli olan PLCameraController.h dosyasındaki kamera karakteristikleriyle ilgili olan şu satırlar dikkat çekiyor (İnternet kamerasını daha çok iPad'le, Flaş ve yakınlaştırma desteğiniyse iPhone'la bağdaştırmak daha doğru olacaktır.) ;
Bu satırların iPhone OS 3.0'ın içersindeki aynı dosyada mevcut olmadığını buraya tıklayarak görebilirsiniz.
9to5Mac'in ortaya çıkardığı ikonlarla bu satırları birlikte yorumladığımız taktirde Apple'ın, API'deki kamera desteğiyle iPad'i bu doğrultuda test ettiğini söylememiz yanlış olmayacaktır. İyimser bir bakış açılısıyla yorumlarsak da Apple'ın satışa sunmada iPad'e kamera ekleyeceğiniz söyleyebiliriz.
TelephonyUI.framework dosyasında bulunan ikonların iPad'in ekranı göz önüne alınarak arayüze yansıtılmış hali
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donanimhaber.com/...
Kaynak gösterdiğiniz haberin başlığındaki "iddialar" kelimesini okumadınız galiba ? Yazılan haber belli dedikodulardan derlenerek hazırlanmış. Haberin amacıda bu dedikodularla ilgili okuyucuların bilgilenmesi ve iPad'le ilgili yorum sahibi olabilmesiydi. Haberin yanlış olduğunu şu anda söyleyemeniz de haber içeriğini tam olarak kavrayamadığınızı gösteriyor. Çünkü iddialardan oluşan bir haberin yanlış olacağı şimdiden belli olamaz çünkü. Ürün tanıtımından sonra ancak iddiaların doğru olup olmadığı anlaşılır.
İyi forumlar.
Hala kasıyon ya:P