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iPad SDK 3.2 beta 3'den; İnternet kamerası, Yakınlaştırma ve Flaş

9 yıl
9,3b
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8
Diğer
Shady
Haber Editörü
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Uzun süre iPad'in video konferansında çığır açacağı konuşuldu ancak bu iddiaların asılsız olduğu 27 Ocak'taki tanıtımda ortaya çıktı. Kısa bir süre sonra ilk olarak iPad'in çerçevesinde Macbook'lardaki gibi kamera yeri bulunduğu iddiaları ve arkasından 9to5Mac.com sitesi iPhone OS SDK 3.2'nin içersindeki TelephonyUI.framework dosyasında görüntülü aramaları kabul etmeye yada reddetmeye atanmış ikonlar olduğunu ortaya çıkması akıllarda soru işaretleri oluşmasına neden oldu. Bu haberimizde de sizlere iPad SDK 3.2'nin yeni yayınlanan Beta 3 sürümünde ortaya çıkan ve kamerayla ilgili olan son bilgiyi aktaracağız.

iPhone OS'in iskeletini oluşturan PrivateFrameworks klasörü içersinde yer alan ve kamera kontrolünde görevli olan PLCameraController.h dosyasındaki kamera karakteristikleriyle ilgili olan şu satırlar dikkat çekiyor (İnternet kamerasını daha çok iPad'le, Flaş ve yakınlaştırma desteğiniyse iPhone'la bağdaştırmak daha doğru olacaktır.) ;

iPad SDK 3.2 beta 3'den; İnternet kamerası, Yakınlaştırma ve Flaş
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Bu satırların iPhone OS 3.0'ın içersindeki aynı dosyada mevcut olmadığını buraya tıklayarak görebilirsiniz.

9to5Mac'in ortaya çıkardığı ikonlarla bu satırları birlikte yorumladığımız taktirde Apple'ın, API'deki kamera desteğiyle iPad'i bu doğrultuda test ettiğini söylememiz yanlış olmayacaktır. İyimser bir bakış açılısıyla yorumlarsak da Apple'ın satışa sunmada iPad'e kamera ekleyeceğiniz söyleyebiliriz.

iPad SDK 3.2 beta 3'den; İnternet kamerası, Yakınlaştırma ve Flaş
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TelephonyUI.framework dosyasında bulunan ikonların iPad'in ekranı göz önüne alınarak arayüze yansıtılmış hali


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Chaghatai 9 yıl
kamera koymayacağına bahse varım, çünkü bu apple..bu arada bişey soraacım: neden güzelim dhde ipad çıktıktan bi gün sonra 2. ipad özellikleri diye bi haber çıktı ve her eksiğinin giderileceği söylendi(flash, multi-tasking, camera vs...daha neler neler düzelicekmiş..)lol peki neden her geçen gün ipadle ilgili sayısız haber çıkarıp, eksiklerinin giderileceğine dair yalan yanlış şeyler yazıyorsunuz..apple size para mı veriyor??(kızmayın, sadece merak)
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Shady 9 yıl
Chaghatai

kamera koymayacağına bahse varım, çünkü bu apple..bu arada bişey soraacım: neden güzelim dhde ipad çıktıktan bi gün sonra 2. ipad özellikleri diye bi haber çıktı ve her eksiğinin giderileceği söylendi(flash, multi-tasking, camera vs...daha neler neler düzelicekmiş..)lol peki neden her geçen gün ipadle ilgili sayısız haber çıkarıp, eksiklerinin giderileceğine dair yalan yanlış şeyler yazıyorsunuz..apple size para mı veriyor??(kızmayın, sadece merak)


donanimhaber.com/...

Kaynak gösterdiğiniz haberin başlığındaki "iddialar" kelimesini okumadınız galiba ? Yazılan haber belli dedikodulardan derlenerek hazırlanmış. Haberin amacıda bu dedikodularla ilgili okuyucuların bilgilenmesi ve iPad'le ilgili yorum sahibi olabilmesiydi. Haberin yanlış olduğunu şu anda söyleyemeniz de haber içeriğini tam olarak kavrayamadığınızı gösteriyor. Çünkü iddialardan oluşan bir haberin yanlış olacağı şimdiden belli olamaz çünkü. Ürün tanıtımından sonra ancak iddiaların doğru olup olmadığı anlaşılır.

İyi forumlar.
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.WondercrafteR. 9 yıl
Ouvv :))
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deagle100 9 yıl

.WondercrafteR.
Ouvv :))

Hala kasıyon ya:P
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