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iPad'in dosyalarından; Apple'ın birden fazla iPhone modeli üzerinde çalışıyor

9 yıl
7,5b
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4
Diğer
Shady
Haber Editörü
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Dün Amerika'da satışa sunulan ve bir günde yaklaşık 600-700,000 sattığı ön görülen iPad'in dosya sistemi Apple'ın üzerinde çalışmakta olduğu yeni cihazları gün yüzüne çıkardı. iPad'in dosyalarındaki isimlere bakılırsa Apple, 2010 yılında 3 farklı iPhone'u satışa sunabilir.

iPad'in dosyalarından; Apple'ın birden fazla iPhone modeli üzerinde çalışıyor
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BGR'ın iPad'in dosyalarında rastladığı cihaz kodlarının anlamlarına kısaca değinecek olursak; iPhone1,1/ iPhone1,2 ve iPhone2,1 mevcut iPhone'ları gösterirken, iPhone3,x serisini herhangi bir üyesini karşılayan iPhone modeli bulunmuyor. Cihaz kodlarındaki virgülden önceki kısım önemli donanımsal farklılık bulunması halinde değiştiğini göz önünde bulundurursak iPhone3,x serisi mevcut iPhone 3Gs'e göre daha farklı donanımsal özelliklere sahip olacak. Ancak iPhone 3,1'in yanında 3,2 ve 3,3 modelinin bulunması da Apple'ın farklı modelleri satışa sunabileceğini gösteriyor. 4.Nesil iPhone olması beklenen iPhone3,1'e bunda önce 2009 yılının son döneminde de rastlanmıştı.

iProd2,1 kodlu cihazın ne olduğu kesin olarak bilinmezken, bunun 2.Nesil iPad olabileceği düşünülüyor. Bunun yanı sıra iPod4,1'de Eylül ayında satışa sunulması beklenen 4.Nesil iPod Touch ile çakıştığını belirtelim.

22 Haziran'da tanıtılması beklenen 4.Nesil iPhone'un daha güçlü A4 işlemcisine, 960x640 piksel çözünürlüklü ekrana, internet kamerasına sahip olması ve iPhone OS 4.0 ile Multi-Tasking'e destek vermesi bekleniyor.


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sertacaygun 9 yıl
iPhone'u "ayfon" yapan , tek bir cihaz olmasıydı. Daha ucuz olacak diye saçma sapan kısıtlamalar olmaz umarım. Olusra iPhone'larda kafa karışklığı ve satışlarda düşüş meydana gelir.
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realbrutal 9 yıl

sertacaygun

iPhone'u "ayfon" yapan , tek bir cihaz olmasıydı. Daha ucuz olacak diye saçma sapan kısıtlamalar olmaz umarım. Olusra iPhone'larda kafa karışklığı ve satışlarda düşüş meydana gelir.


bence saçmalık olmaz.belki bu sayede daha ucuza insanlar iphone alabilcek.kullanmayacakları donanım gücüne para vermek zorunda kalmayacaktır.hava atmak için alanlar artık daha fazla para vermek zorunda kalmazlar
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