Katlanır iPhone'un bölünmüş ekran özelliğinde sınırlama!

Tam Boyutta Gör Apple'ın iPhone Duo tanıtım materyallerinde uygulama çiftleri ve yan yana pencerelerden bahsediliyor ancak boyutlarının değiştirilmesine dair herhangi bir bilgi verilmiyor. İşte nedeni:

iPhone Duo İçin Netflix Uygulaması Baştan Yaratıldı 1 gün önce eklendi

Ekran yarı yarıya bölünüyor, ayarlanmıyor!

iPhone Duo'nun 7.6 inç katlanabilir ekranında iki uygulamayı yan yana getirdiğinizde aralarındaki ayırıcıyı sürükleyerek uygulamanın diğerinden daha fazla alan kaplamasını sağlayamıyorsunuz. Ekran her halükarda sabit bir şekilde %50-%50 oranında bölünüyor.

iPad'den farklı deneyim

Bu durum, iPad'de Split View özelliğini kullanmış olanlar için muhtemelen hayal kırıklığı yaratacak. Nitekim iPad kullanıcıları, iOS 9 ile bu özelliğin kullanıma sunulduğu 2015 yılından beri yatay modda Bölünmüş Ekran içindeki uygulamaların boyutlarını değiştirebiliyor. Peki, Apple neden iPhone Duo'da uygulama boyutlarını değiştirmeye izin vermiyor? Bunun nedeni muhtemelen cihazın ekran geometrisiyle ilgili.

Hem iç hem de dış ekranlar aynı 1:1.4 en-boy oranına sahip ve iç ekranın her yarısı, boyut ve şekil bakımından kabaca dış ekranla aynı özelliklere denk geliyor. Dolayısıyla ekranın eşit şekilde bölünmesi, her bir uygulamaya halihazırda desteklemesi gereken bir çalışma alanı sunarken, ayırıcı çizginin de tam katlanma noktasına düzgün bir şekilde oturmasını sağlıyor. Bunun tek istisnası, dikey modda başka bir uygulamanın üzerinde bir TV programı veya film izlenmesi durumu. Apple’ın tanıtım videolarına bakılırsa, Apple TV içerikleri kendi orijinal en-boy oranında gösteriliyor ve alttaki uygulamanın katlanma çizgisinin üzerine doğru yükselmesine izin veriliyor.

Eğer ekran bölme sınırı sürüklenerek değiştirme imkanı sunulsaydı, bu durum hem dış ekrana düzgün bir şekilde sığmayacak bir dizi ara boyutun oluşmasına yol açacak hem de geliştiricilerin iPhone uygulamalarına bu desteği entegre etmesini tam bir kabusa çevirecekti.

Boyut değiştirme özelliğinin bulunmamasına rağmen, iPhone Duo'nun katlanabilir ekranı yine de pek çok avantaj sunuyor. Bu özellik, hem yatay hem de dikey modda uygulamalar arasında hızlıca geçiş yapmanıza, aynı uygulamanın iki penceresini açmanıza ve başka bir uygulamanın içeriğine bakarken Mesajlar üzerinden sohbet etmenize olanak tanıyor. Ayrıca, daha sonra tekrar kullanmak üzere uygulama çiftlerini kaydedebiliyorsunuz.

Türkiye fiyatı 230 bin TL'den başlıyor!

Apple'ın katlanabilir ilk iPhone modeli, özellikle iPad'den geçiş yapan kullanıcılar için bir alışma süreci gerektirecek gibi görünüyor. iPhone Duo’nun başlangıç ​​fiyatı 230.000 TL ve 16 Ekim Cuma günü ön satışa sunulacak.

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iPhone Duo bölünmüş ekran özelliğinde sınırlama!

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