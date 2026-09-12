Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Saate Göre Otomatik Ayarla
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Katlanır iPhone'un bölünmüş ekran özelliğinde sınırlama!

    Apple'ın ilk katlanır telefonu iPhone Duo, iki uygulamayı yan yana çalıştırabilen ilk iPhone modeli ancak iPad'deki Split View (Bölünmüş Ekran) özelliği gibi esneklik sunmuyor, bazı sınırlamalar var.

    apple iphone duo bölünmüş ekran kısıtlama Tam Boyutta Gör
    Apple'ın iPhone Duo tanıtım materyallerinde uygulama çiftleri ve yan yana pencerelerden bahsediliyor ancak boyutlarının değiştirilmesine dair herhangi bir bilgi verilmiyor. İşte nedeni:

    Ekran yarı yarıya bölünüyor, ayarlanmıyor!

    iPhone Duo'nun 7.6 inç katlanabilir ekranında iki uygulamayı yan yana getirdiğinizde aralarındaki ayırıcıyı sürükleyerek uygulamanın diğerinden daha fazla alan kaplamasını sağlayamıyorsunuz. Ekran her halükarda sabit bir şekilde %50-%50 oranında bölünüyor.

    iPad'den farklı deneyim

    Bu durum, iPad'de Split View özelliğini kullanmış olanlar için muhtemelen hayal kırıklığı yaratacak. Nitekim iPad kullanıcıları, iOS 9 ile bu özelliğin kullanıma sunulduğu 2015 yılından beri yatay modda Bölünmüş Ekran içindeki uygulamaların boyutlarını değiştirebiliyor. Peki, Apple neden iPhone Duo'da uygulama boyutlarını değiştirmeye izin vermiyor? Bunun nedeni muhtemelen cihazın ekran geometrisiyle ilgili.

    Hem iç hem de dış ekranlar aynı 1:1.4 en-boy oranına sahip ve iç ekranın her yarısı, boyut ve şekil bakımından kabaca dış ekranla aynı özelliklere denk geliyor. Dolayısıyla ekranın eşit şekilde bölünmesi, her bir uygulamaya halihazırda desteklemesi gereken bir çalışma alanı sunarken, ayırıcı çizginin de tam katlanma noktasına düzgün bir şekilde oturmasını sağlıyor. Bunun tek istisnası, dikey modda başka bir uygulamanın üzerinde bir TV programı veya film izlenmesi durumu. Apple’ın tanıtım videolarına bakılırsa, Apple TV içerikleri kendi orijinal en-boy oranında gösteriliyor ve alttaki uygulamanın katlanma çizgisinin üzerine doğru yükselmesine izin veriliyor.

    Eğer ekran bölme sınırı sürüklenerek değiştirme imkanı sunulsaydı, bu durum hem dış ekrana düzgün bir şekilde sığmayacak bir dizi ara boyutun oluşmasına yol açacak hem de geliştiricilerin iPhone uygulamalarına bu desteği entegre etmesini tam bir kabusa çevirecekti.

    Boyut değiştirme özelliğinin bulunmamasına rağmen, iPhone Duo'nun katlanabilir ekranı yine de pek çok avantaj sunuyor. Bu özellik, hem yatay hem de dikey modda uygulamalar arasında hızlıca geçiş yapmanıza, aynı uygulamanın iki penceresini açmanıza ve başka bir uygulamanın içeriğine bakarken Mesajlar üzerinden sohbet etmenize olanak tanıyor. Ayrıca, daha sonra tekrar kullanmak üzere uygulama çiftlerini kaydedebiliyorsunuz.

    Türkiye fiyatı 230 bin TL'den başlıyor!

    Apple'ın katlanabilir ilk iPhone modeli, özellikle iPad'den geçiş yapan kullanıcılar için bir alışma süreci gerektirecek gibi görünüyor. iPhone Duo’nun başlangıç ​​fiyatı 230.000 TL ve 16 Ekim Cuma günü ön satışa sunulacak.

    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Tükettiğinden çok elektrik üreten elektrikli otomobil

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    39. mekanize piyade tümeni buzdolabı gazı biterse ne olur esoteric ebb türkçe yama egzoz spirali ne işe yarar clio 1.0 tce kronik sorunlar

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    15.000-20.000 TL Arası Telefonlar
    Samsung Galaxy A27 5G
    Samsung Galaxy A27 5G
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    50.000 TL Üstündeki Laptoplar
    Apple MacBook Pro M5 Pro 14.2 in&#231;
    Apple MacBook Pro M5 Pro 14.2 inç
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Orta Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum