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    Apple Intelligence Türkiye'de nasıl açılır? İşte iPhone yapay zeka özelliklerini kullanmanın yolu

    iOS 18.1 ile gelen Apple Intelligence Türkiye'de nasıl aktif edilir öğrenmek isteyenler buraya! İşte iPhone yapay zeka özelliklerini kullanmak için yapmanız gerekenler:

    Apple Intelligence Türkiye’ye ne zaman gelecek? merak konusuydu. iOS 18.1 ile belirli iPhone ve diğer Apple cihazlara yapay zeka geldi. Ancak, güncellemeyi yükledikten sonra Apple Intelligence özelliklerini hemen kullanmak mümkün değil, birkaç ayar yapmak gerekiyor. Apple Intelligence Türkiye’de nasıl aktif edilir ve iPhone yapay zeka özellikleri Türkiye’de nasıl kullanılır merak edenler için tüm detaylar burada.

    Apple Intelligence Türkiye’de nasıl açılır 📲

    apple intelligence türkiye açma Tam Boyutta Gör
    Apple Intelligence nasıl kurulur? sıkça soruluyor. Öncelikle, Apple Intelligence’ı kullanmak için uyumlu iPhone’a sahip olunması gerekiyor. iPhone 15 Pro, iPhone 15 Pro Max ve iPhone 16 serisi Apple Intelligence ile uyumlu telefonlar arasında. iOS 18.1, bu iPhone’lara yapay zekayı getiriyor ancak güncellemeyi yüklemek Apple Intelligence özelliklerine erişmek için yeterli olmuyor. Apple Intelligence’ı aktifleştirme talebinde bulunmak gerekiyor. İşte adım adım Apple Intelligence açma:
    1. iPhone’u iOS 18.1’e güncelleyin
    2. Ayarlar’a girin.
    3. iPhone dilini İngilizce olarak ayarlayın.
    4. Apple Intelligence & Siri’ye dokunun.
    5. Apple Intelligence Bekleme Listesine Katıl’a dokunun.
    6. Yapay zeka özelliklerinin inmesini bekleyin.

    Apple Intelligence’ı Türkiye’de kullanmak için iPhone ve Siri dilini İngilizce yapmanız yeterlidir. Bekleme listesine (Waitlist) katıldıktan sonra Apple Intelligence indirilmeye başlayacaktır. Birkaç dakika içinde güncellemeyle sunulan yapay zeka özelliklerini kullanmaya başlayabilirsiniz.

    Peki, Apple Intelligence Türkiye’ye Türkçe olarak ne zaman gelecek? Apple, Türkçe dil desteği için net bir paylaşım yapmamakla birlikte belirli bir tarih te vermedi. Apple’ın açıklaması şu yönde: “Apple Intelligence çok yakında daha fazla dil desteğiyle sunulacak. Apple Intelligence Aralık’ta Avusturalya, Birleşik Krallık, Güney Afrika, İrlanda, Kanada ve Yeni Zelanda’da yerelleştirilmiş İngilizce dil desteğiyle sunulacak. Nisan’da gelecek bir yazılım güncellemesiyle genişletilmiş dil desteği ve yıl içinde daha fazla dil desteği sunulacak. Almanca, Çince, Fransızca, İngilizce (Hindistan), İngilizce (Singapur), İspanyolca, İtalyanca, Japonca, Korece, Portekizce ve Vietnamca gibi ek diller için destek de sunulacak.

    Apple Intelligence özellikleri neler ✨

    iphone yapay zeka özellikleri neler Tam Boyutta Gör
    Apple Intelligence özellikleri arasında; yazma araçları, daha doğal ve etkileşimli Siri, Fotoğraflar’da obje silme (Düzeltme aracı), Anılar ve doğal dilde arama, Mail kategorileri ve özetleme, yeni odak modları, arama kaydetme, bildirim özetleri, Genmoji ve Image Playground yer alıyor. Ancak, Apple Intelligence özellikleri kademeli olarak sunulacak. iOS 18.1 ile iPhone’lara gelen yapay zeka özellikleri şunlar:
    • Yazma araçları
    • Fotoğraflar'da Düzeltme (Obje silme) aracı
    • Fotoğraflar'da anı filmi oluşturma
    • Fotoğraflar'da doğal dilde arama yapma
    • Bildirim özetleri
    • Kesilmeleri azalt odağı
    • Odak'ta akıllı geçiş ve sessize Alma
    • Mail'de öncelikli mesajlar
    • Mail ve Mesajlar'da akıllı yanıt
    • Mail ve Mesajlar özetleri
    • Yeni Siri

    Apple Intelligence hangi telefonlara gelecek 📱

    apple intelligence uyumlu iphone modelleri Tam Boyutta Gör
    Yapay zeka iPhone’a hangi modellere gelecek? Apple Intelligence hakkında bir diğer merak edilen husus. Apple Intelligence, iPhone 16, iPhone 16 Plus, iPhone 16 Pro, iPhone 16 Pro Max, iPhone 15 Pro ve iPhone 15 Pro Max telefonlara gelecek.

    Apple yapay zeka özellikleri, A17 Pro ve M1 veya daha yeni işlemcili iPad modelleriyle birlikte M1 veya daha yeni çipe sahip Mac modellerinde de kullanılabilecek.

    Apple Intelligence nedir ℹ️

    Apple Intelligence ne demek anlamı Tam Boyutta Gör
    Apple Intelligence, Apple tarafından geliştirilen yapay zekadır. Apple Intelligence özellikleri, belirli iPhone, iPad ve Mac modellerinde kullanılabilmektedir.

    Apple Intelligence; Apple çipin gücüyle dilleri ve görselleri algılayan, uygulamalar arasında işlem yapabilen, kişisel tercihler ve kullanım alışkanlıklarından ilham alarak günlük işleri basitleştirip hızlandıran ve bunları gizliliği koruyarak yapan kişisel yapay zeka sistemidir.

    Apple, iOS 18.1'den başlayarak yapay zeka özelliklerini iPhone ve diğer cihazlarına sunmaya devam edecek. Her güncelleme, yeni Apple Intelligence özelliklerini getirecek.

    Kaynakça https://support.apple.com/tr-tr/121115 https://www.apple.com/tr/newsroom/2024/10/apple-intelligence-is-available-today-on-iphone-ipad-and-mac/ https://www.apple.com/tr/apple-intelligence/
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    Kagansiii 4 saat önce

    Hawli

    Profil resmi
    Sempron 3200 6 gün önce

    Çok eğlenceli görünüyor :))

    F
    f1bilalII 1 hafta önce

    Baya eğlenceli görünüyor :)

    S
    sultanneb 1 hafta önce

    Eğlenceli görünüyor

    Profil resmi
    filozof1281 1 ay önce

    mars için birebir :)

    Profil resmi
    34savas34 1 ay önce

    Son derece farklı bir alet :D

    Profil resmi
    karagece25 1 ay önce

    çöp

    Profil resmi
    onderweb 1 ay önce

    türkiyede satılmıyor mu daha?

    G
    Guest-29720FFA4 2 ay önce

    @ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...

    Profil resmi
    limbesh 2 ay önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 3 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 3 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

    Profil resmi
    Exadious 7 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 7 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

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    emrahmt 8 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 9 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 10 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 10 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 12 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 1 yıl önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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