Apple Intelligence Türkiye'de nasıl açılır? İşte iPhone yapay zeka özelliklerini kullanmanın yolu

Apple Intelligence Türkiye’ye ne zaman gelecek? merak konusuydu. iOS 18.1 ile belirli iPhone ve diğer Apple cihazlara yapay zeka geldi. Ancak, güncellemeyi yükledikten sonra Apple Intelligence özelliklerini hemen kullanmak mümkün değil, birkaç ayar yapmak gerekiyor. Apple Intelligence Türkiye’de nasıl aktif edilir ve iPhone yapay zeka özellikleri Türkiye’de nasıl kullanılır merak edenler için tüm detaylar burada.

Apple Intelligence Türkiye’de nasıl açılır 📲 Tam Boyutta Gör Apple Intelligence nasıl kurulur? sıkça soruluyor. Öncelikle, Apple Intelligence’ı kullanmak için uyumlu iPhone’a sahip olunması gerekiyor. iPhone 15 Pro, iPhone 15 Pro Max ve iPhone 16 serisi Apple Intelligence ile uyumlu telefonlar arasında. iOS 18.1, bu iPhone’lara yapay zekayı getiriyor ancak güncellemeyi yüklemek Apple Intelligence özelliklerine erişmek için yeterli olmuyor. Apple Intelligence’ı aktifleştirme talebinde bulunmak gerekiyor. İşte adım adım Apple Intelligence açma: iPhone’u iOS 18.1’e güncelleyin Ayarlar’a girin. iPhone dilini İngilizce olarak ayarlayın. Apple Intelligence & Siri’ye dokunun. Apple Intelligence Bekleme Listesine Katıl’a dokunun. Yapay zeka özelliklerinin inmesini bekleyin.

Apple Intelligence’ı Türkiye’de kullanmak için iPhone ve Siri dilini İngilizce yapmanız yeterlidir. Bekleme listesine (Waitlist) katıldıktan sonra Apple Intelligence indirilmeye başlayacaktır. Birkaç dakika içinde güncellemeyle sunulan yapay zeka özelliklerini kullanmaya başlayabilirsiniz.

Peki, Apple Intelligence Türkiye’ye Türkçe olarak ne zaman gelecek? Apple, Türkçe dil desteği için net bir paylaşım yapmamakla birlikte belirli bir tarih te vermedi. Apple’ın açıklaması şu yönde: “Apple Intelligence çok yakında daha fazla dil desteğiyle sunulacak. Apple Intelligence Aralık’ta Avusturalya, Birleşik Krallık, Güney Afrika, İrlanda, Kanada ve Yeni Zelanda’da yerelleştirilmiş İngilizce dil desteğiyle sunulacak. Nisan’da gelecek bir yazılım güncellemesiyle genişletilmiş dil desteği ve yıl içinde daha fazla dil desteği sunulacak. Almanca, Çince, Fransızca, İngilizce (Hindistan), İngilizce (Singapur), İspanyolca, İtalyanca, Japonca, Korece, Portekizce ve Vietnamca gibi ek diller için destek de sunulacak.

Apple Intelligence özellikleri neler ✨ Tam Boyutta Gör Apple Intelligence özellikleri arasında; yazma araçları, daha doğal ve etkileşimli Siri, Fotoğraflar’da obje silme (Düzeltme aracı), Anılar ve doğal dilde arama, Mail kategorileri ve özetleme, yeni odak modları, arama kaydetme, bildirim özetleri, Genmoji ve Image Playground yer alıyor. Ancak, Apple Intelligence özellikleri kademeli olarak sunulacak. iOS 18.1 ile iPhone’lara gelen yapay zeka özellikleri şunlar: Yazma araçları

Fotoğraflar'da Düzeltme (Obje silme) aracı

Fotoğraflar'da anı filmi oluşturma

Fotoğraflar'da doğal dilde arama yapma

Bildirim özetleri

Kesilmeleri azalt odağı

Odak'ta akıllı geçiş ve sessize Alma

Mail'de öncelikli mesajlar

Mail ve Mesajlar'da akıllı yanıt

Mail ve Mesajlar özetleri

Yeni Siri

Apple Intelligence hangi telefonlara gelecek 📱 Tam Boyutta Gör Yapay zeka iPhone’a hangi modellere gelecek? Apple Intelligence hakkında bir diğer merak edilen husus. Apple Intelligence, iPhone 16, iPhone 16 Plus, iPhone 16 Pro, iPhone 16 Pro Max, iPhone 15 Pro ve iPhone 15 Pro Max telefonlara gelecek.

Apple yapay zeka özellikleri, A17 Pro ve M1 veya daha yeni işlemcili iPad modelleriyle birlikte M1 veya daha yeni çipe sahip Mac modellerinde de kullanılabilecek.

En iyi yapay zeka uygulamaları ve siteleri 1 yıl önce eklendi

Apple Intelligence nedir ℹ️ Tam Boyutta Gör Apple Intelligence, Apple tarafından geliştirilen yapay zekadır. Apple Intelligence özellikleri, belirli iPhone, iPad ve Mac modellerinde kullanılabilmektedir. Apple Intelligence; Apple çipin gücüyle dilleri ve görselleri algılayan, uygulamalar arasında işlem yapabilen, kişisel tercihler ve kullanım alışkanlıklarından ilham alarak günlük işleri basitleştirip hızlandıran ve bunları gizliliği koruyarak yapan kişisel yapay zeka sistemidir.

Apple, iOS 18.1'den başlayarak yapay zeka özelliklerini iPhone ve diğer cihazlarına sunmaya devam edecek. Her güncelleme, yeni Apple Intelligence özelliklerini getirecek.

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