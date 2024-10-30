Apple Intelligence Türkiye'de nasıl açılır? İşte iPhone yapay zeka özelliklerini kullanmanın yolu

- Apple Intelligence Türkiye’de nasıl açılır 📲
- Apple Intelligence özellikleri neler ✨
- Apple Intelligence hangi telefonlara gelecek 📱
- Apple Intelligence nedir ℹ️
- Yorumlar
Apple Intelligence Türkiye’ye ne zaman gelecek? merak konusuydu. iOS 18.1 ile belirli iPhone ve diğer Apple cihazlara yapay zeka geldi. Ancak, güncellemeyi yükledikten sonra Apple Intelligence özelliklerini hemen kullanmak mümkün değil, birkaç ayar yapmak gerekiyor. Apple Intelligence Türkiye’de nasıl aktif edilir ve iPhone yapay zeka özellikleri Türkiye’de nasıl kullanılır merak edenler için tüm detaylar burada.
Apple Intelligence Türkiye’de nasıl açılır 📲
- iPhone’u iOS 18.1’e güncelleyin
- Ayarlar’a girin.
- iPhone dilini İngilizce olarak ayarlayın.
- Apple Intelligence & Siri’ye dokunun.
- Apple Intelligence Bekleme Listesine Katıl’a dokunun.
- Yapay zeka özelliklerinin inmesini bekleyin.
Apple Intelligence’ı Türkiye’de kullanmak için iPhone ve Siri dilini İngilizce yapmanız yeterlidir. Bekleme listesine (Waitlist) katıldıktan sonra Apple Intelligence indirilmeye başlayacaktır. Birkaç dakika içinde güncellemeyle sunulan yapay zeka özelliklerini kullanmaya başlayabilirsiniz.
Peki, Apple Intelligence Türkiye’ye Türkçe olarak ne zaman gelecek? Apple, Türkçe dil desteği için net bir paylaşım yapmamakla birlikte belirli bir tarih te vermedi. Apple’ın açıklaması şu yönde: “Apple Intelligence çok yakında daha fazla dil desteğiyle sunulacak. Apple Intelligence Aralık’ta Avusturalya, Birleşik Krallık, Güney Afrika, İrlanda, Kanada ve Yeni Zelanda’da yerelleştirilmiş İngilizce dil desteğiyle sunulacak. Nisan’da gelecek bir yazılım güncellemesiyle genişletilmiş dil desteği ve yıl içinde daha fazla dil desteği sunulacak. Almanca, Çince, Fransızca, İngilizce (Hindistan), İngilizce (Singapur), İspanyolca, İtalyanca, Japonca, Korece, Portekizce ve Vietnamca gibi ek diller için destek de sunulacak.
Apple Intelligence özellikleri neler ✨
- Yazma araçları
- Fotoğraflar'da Düzeltme (Obje silme) aracı
- Fotoğraflar'da anı filmi oluşturma
- Fotoğraflar'da doğal dilde arama yapma
- Bildirim özetleri
- Kesilmeleri azalt odağı
- Odak'ta akıllı geçiş ve sessize Alma
- Mail'de öncelikli mesajlar
- Mail ve Mesajlar'da akıllı yanıt
- Mail ve Mesajlar özetleri
- Yeni Siri
Apple Intelligence hangi telefonlara gelecek 📱
Apple yapay zeka özellikleri, A17 Pro ve M1 veya daha yeni işlemcili iPad modelleriyle birlikte M1 veya daha yeni çipe sahip Mac modellerinde de kullanılabilecek.
Apple Intelligence nedir ℹ️
Apple Intelligence; Apple çipin gücüyle dilleri ve görselleri algılayan, uygulamalar arasında işlem yapabilen, kişisel tercihler ve kullanım alışkanlıklarından ilham alarak günlük işleri basitleştirip hızlandıran ve bunları gizliliği koruyarak yapan kişisel yapay zeka sistemidir.
Apple, iOS 18.1'den başlayarak yapay zeka özelliklerini iPhone ve diğer cihazlarına sunmaya devam edecek. Her güncelleme, yeni Apple Intelligence özelliklerini getirecek.Kaynakça https://support.apple.com/tr-tr/121115 https://www.apple.com/tr/newsroom/2024/10/apple-intelligence-is-available-today-on-iphone-ipad-and-mac/ https://www.apple.com/tr/apple-intelligence/ Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Hawli
Çok eğlenceli görünüyor :))
Baya eğlenceli görünüyor :)
Eğlenceli görünüyor
mars için birebir :)
Son derece farklı bir alet :D
çöp
türkiyede satılmıyor mu daha?
@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D