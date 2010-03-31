iPhone OS 4.0'da Multi-Tasking, Expose gibi mi olacak ?

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Expose'un logosu

2 senedir iPhone'da Multi-Tasking'e izin vermeyen Apple'ın bu kararını iPhone OS 4.0'la değiştirebileceğini sizlere önceki haberlerimizde belirtmiştik. Bu hafta başında John Gruber'ın da iPhone OS 4.0'da Multi-Tasking desteği geleceği yönündeki öngörüsüyle, yeni nesil iPhone işletim sisteminin aynı anda birden fazla uygulama çalıştıracağına kesin gözüyle bakılmaya başladı.

Peki Multi-Tasking desteği nasıl olacak ? Apple Insider'ın Apple'a yakın kaynaklarına dayandırdığı haberine göre Apple, Mac OS X'deki Expose uygulamasını iPhone OS'e entegre edecek. Expose, Mac OS X'de açık olan bütün pencerelerin aynı anda ekranda görüntülenmesini sağlıyor.

Kaynakların açıklamalarına göre kullanıcılar iki kez Home tuşuna basarak Expose arayüzüne geçiş yapacak. Bu arayüzde açık olan uygulamalar ikonlar halinde bulunacak ve kullanıcı hangi uygulamaya geçiş yapmak istiyorsa onu seçecek. iPhone'da seçim yapıldıktan sonra Expose arayüzünü kapatıp, seçilen uygulamaya geçiş yapacak.

Bazı temel uygulamalarında Multi-Tasking desteği veren Apple, iPhone OS 3.0'la Push Notifications servisini hayata geçirmişti.