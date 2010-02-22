iPhone OS SDK 3.2; Video konferansı ufukta göründü !

iPhone ve iPad'de görüntülü konuşmaya yer vermediği için bazı kullanıcılar tarafından eleştirilen Apple'ın 27 Ocak'taki iPad tanıtımından sonra yayınlanan iPhone OS SDK 3.2'de görüntülü konuşmayla ilgili bilgilere rastlandı. 9to5Mac'in ortaya çıkardığı bu bilgilere göre Apple, iPhone OS 4.0'la birlikte görüntülü konuşmaya destek verebilir.

TelephonyUI.framework dosyasının içersindeki ikonlardan ikisi gelen görüntülü aramayı kabul etme yada reddetmeye atanmış;

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Bunun yanı sıra TelephonyUI ve VideoToolbox dosyasındaki kodlara göz atıldığında 2 satırda iChat ve VideoChat kelimelerinin bulunduğu satırlar göze çarpıyor;

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Dedikoduların aksine iPad'de kameraya yer vermeyen Apple'ın son anda bu karardan vazgeçmiş olabileceğini sizlerle paylaşmıştık. Hala iPad'in kamerası hakkındaki belirsizlik sürüyor ancak görünen o ki şimdiye kadar sadece bilgisayarlarından video konferansına izin veren Apple, 4.Nesil iPhone ile mobil ürünlerinde de görüntülü konuşmaya destek verecek.