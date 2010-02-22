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iPhone OS SDK 3.2; Video konferansı ufukta göründü !

9 yıl
7b
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Diğer
Shady
Haber Editörü
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iPhone ve iPad'de görüntülü konuşmaya yer vermediği için bazı kullanıcılar tarafından eleştirilen Apple'ın 27 Ocak'taki iPad tanıtımından sonra yayınlanan iPhone OS SDK 3.2'de görüntülü konuşmayla ilgili bilgilere rastlandı. 9to5Mac'in ortaya çıkardığı bu bilgilere göre Apple, iPhone OS 4.0'la birlikte görüntülü konuşmaya destek verebilir.

TelephonyUI.framework dosyasının içersindeki ikonlardan ikisi gelen görüntülü aramayı kabul etme yada reddetmeye atanmış;

iPhone OS SDK 3.2; Video konferansı ufukta göründü !
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Bunun yanı sıra TelephonyUI ve VideoToolbox dosyasındaki kodlara göz atıldığında 2 satırda iChat ve VideoChat kelimelerinin bulunduğu satırlar göze çarpıyor;

iPhone OS SDK 3.2; Video konferansı ufukta göründü !
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iPhone OS SDK 3.2; Video konferansı ufukta göründü !
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Dedikoduların aksine iPad'de kameraya yer vermeyen Apple'ın son anda bu karardan vazgeçmiş olabileceğini sizlerle paylaşmıştık. Hala iPad'in kamerası hakkındaki belirsizlik sürüyor ancak görünen o ki şimdiye kadar sadece bilgisayarlarından video konferansına izin veren Apple, 4.Nesil iPhone ile mobil ürünlerinde de görüntülü konuşmaya destek verecek.


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BrutaL1tY 9 yıl
3G yi açtığımızda zaten pili sömürüyor...Birde video konferans oldumu yurtdışından harici batarya getirmek şarj olacak.
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matkapmatkap 9 yıl
Bence iPad'e kamera koyması ve maclerdekiyle uyumlu bir iChat yazılımı yazması ve hatta bunu iPhone için de yapması Apple'ın işine yarayacaktır.Düşündenize,iPhone ile yalnızca wirelesstan internete bağlanıp mac sahibi bir arkadaşınızla çok rahat görüntülü görüşebiliyorsunuz,güzel olmaz mıydı?
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The Force 9 yıl
Kullanım alanı sadece 3g ile görüşme olmayacaktır, ichat programı eklenecektir ve son derece başarılı bir görüntülü chat imkanı sağlayacaktır, maclerin bu konudaki başarısı ortada. Açıkçası 3g ile görüntülü konuşmaktan ziyade skype için bir kamera olması çok işime gelir, tabii ailemin de :)
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O.Beverly 9 yıl
Sanırım iPad için ekstradan bir kamera aksesuarı bulunuyordu.Aynı şey iPhone için de olabilir.Benim için çok da önemli birşey değil.Haber için teşekkür ederim.
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Batuist 9 yıl
Türkiyede 3G ile görüntülü konuşma şaka gibi.. umarım başkaları faydalanır en azından..
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Carnadormania 9 yıl
bence görüntülü konuşma çok gerekli bişey olarak görmüyorum. Zaten 2g yeterince şarj yiyor görüntülü konuşma pili iyice yoracaktır.
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a1g0rithm 9 yıl
Eylül ayının ortalarında 4. nesil iPhone 2010 yılına damgasını vurur o zaman...
OS 4.0, Ichat, Bol bol kamera...
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