iPhone'un pil ömrü yeterli gelmeyenlere USBFever'dan çözüm

Haber Editörü
iPhone'un batarya performansını yeterli görmeyen tüketicilerin imdadına USBFever yetişiyor. Firma, iPhone 3G ve 3Gs ile uyumlu ek güç kaynağını 65 dolardan satışa sundu.
iPhone'a Dock girişinden bağlanan 4000mAh'lik yeterince güçlü harici pilin dış yüzeyinde iPhone'unkine benzer parlak siyah malzeme kullanılmış. Üzerindeki LED gösterge sayesinde kullanıcılara enerji durumunu gösteren harici pil, iPhone'u bekleme ömrünü 500 saat, konuşma süresini 10 saat, internet kullanımını 10 saat, Wi-Fi ömrünü 10 saat, ses oynatımını 50 saat ve video oynatımınıysa 14 saat uzatıyor.
Siyah ve beyaz olmak üzere iki renk alternatifine sahip olan ürün, +3 dolar kargo bedeliyle dünyanın her ülkesine gönderiliyor.
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Haklısın hocam
gg ye koydum 950 liraya sattım ve kurtuldum bu aletten ve oh dedim sonunda.
1-2 gün pil o kadar programa rağmen değil içi boşkende çabuk bitiyor. noki n97 de bundan büyük ekran var ama 8 gün pili gidiyor demekki kaliteli malzeme koyunca uzayabiliyor.
benim anlatmak istediğim iphone fiyatını haketmiyor değeri bence 500tl ancak
O zaman gidin o dokunmatigi cok iyi olan n97 kullanın o zaman
laf ettirtme degil pasif kullanıcısan işte o zaman kullanma sadece alo mesaj atcaksan iphone kullanma
bataryasi kısa olabilir ama bissürü alternatif var
iphoneden nefret ediyorum.son kullanıcıyı feci halde kazıklayan bir firma. 4 ay kullandım telefonda ses desen ses yok sarj. 1-2 gün gidiyor 3g yazmasına rağmen görüntülü görüşmesi yok. ve halâ bu telefona 1500tl verenler var.
Sana öle geliyor hocam dış ses bizim gibi kullanıcılara gerek yok kulaklık sahsen yetiyor bize cokta güzel muzikte.
ayriyetten sarjin öle gitmesi normal o kadar güzel oyun program varki.
bence parasini hakediyor ama biraz daha ucuz olsa daha iyi olurdu