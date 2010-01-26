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iPhone'un pil ömrü yeterli gelmeyenlere USBFever'dan çözüm

9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
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Shady
Haber Editörü
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iPhone'un pil ömrü yeterli gelmeyenlere USBFever'dan çözüm
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iPhone'un batarya performansını yeterli görmeyen tüketicilerin imdadına USBFever yetişiyor. Firma, iPhone 3G ve 3Gs ile uyumlu ek güç kaynağını 65 dolardan satışa sundu.

iPhone'a Dock girişinden bağlanan 4000mAh'lik yeterince güçlü harici pilin dış yüzeyinde iPhone'unkine benzer parlak siyah malzeme kullanılmış. Üzerindeki LED gösterge sayesinde kullanıcılara enerji durumunu gösteren harici pil, iPhone'u bekleme ömrünü 500 saat, konuşma süresini 10 saat, internet kullanımını 10 saat, Wi-Fi ömrünü 10 saat, ses oynatımını 50 saat ve video oynatımınıysa 14 saat uzatıyor.

Siyah ve beyaz olmak üzere iki renk alternatifine sahip olan ürün, +3 dolar kargo bedeliyle dünyanın her ülkesine gönderiliyor.

iPhone'un pil ömrü yeterli gelmeyenlere USBFever'dan çözüm
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iPhone'un pil ömrü yeterli gelmeyenlere USBFever'dan çözüm
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CoreXXX 9 yıl
beğenmek zorundamıyım illa bana göre beş para etmez sana göre değerli olabilir ben kendi fikrimi paylaşıyorm burda. ne alıp almıcamı sana sormadım zaten
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X-Slim 9 yıl

CoreXXX

beğenmek zorundamıyım illa bana göre beş para etmez sana göre değerli olabilir ben kendi fikrimi paylaşıyorm burda. ne alıp almıcamı sana sormadım zaten

Haklısın hocam
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CoreXXX 9 yıl
ses konusunada gelince yeterli demişin ama ne için sadece müzik içinmi, kullandığım süre boyunca en fazla cevapsız çağrı ile karşılaştığım telefon bu oldu, özellikle benim gibi dışarıda ve orta gürültülü bi yerde iş yapıyorsanız asla böyle cılız çalan sesi duymazsınız.belik 400-500lira olsa fiyatı ucuz alet ancak bu kadar dersiniz, ama gidip 1600lira verdiyseniz beklentileriniz farklı oluyor doğal olarak
gg ye koydum 950 liraya sattım ve kurtuldum bu aletten ve oh dedim sonunda.
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CoreXXX 9 yıl
tabi eğer iphone kullanıcıysanız aletinize laf getirtmezsiniz. memnun olmasanız bile memnun gibi davranıp kendinizi kandırırsınız.
1-2 gün pil o kadar programa rağmen değil içi boşkende çabuk bitiyor. noki n97 de bundan büyük ekran var ama 8 gün pili gidiyor demekki kaliteli malzeme koyunca uzayabiliyor.
benim anlatmak istediğim iphone fiyatını haketmiyor değeri bence 500tl ancak
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X-Slim 9 yıl

CoreXXX

tabi eğer iphone kullanıcıysanız aletinize laf getirtmezsiniz. memnun olmasanız bile memnun gibi davranıp kendinizi kandırırsınız.

1-2 gün pil o kadar programa rağmen değil içi boşkende çabuk bitiyor. noki n97 de bundan büyük ekran var ama 8 gün pili gidiyor demekki kaliteli malzeme koyunca uzayabiliyor.

benim anlatmak istediğim iphone fiyatını haketmiyor değeri bence 500tl ancak

O zaman gidin o dokunmatigi cok iyi olan n97 kullanın o zaman


laf ettirtme degil pasif kullanıcısan işte o zaman kullanma sadece alo mesaj atcaksan iphone kullanma


bataryasi kısa olabilir ama bissürü alternatif var
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CoreXXX 9 yıl
tabi sarj ancak 1 gün giderse böyle bir çözüm üretilmesine şaşırmamalıyız.
iphoneden nefret ediyorum.son kullanıcıyı feci halde kazıklayan bir firma. 4 ay kullandım telefonda ses desen ses yok sarj. 1-2 gün gidiyor 3g yazmasına rağmen görüntülü görüşmesi yok. ve halâ bu telefona 1500tl verenler var.
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X-Slim 9 yıl

CoreXXX

tabi sarj ancak 1 gün giderse böyle bir çözüm üretilmesine şaşırmamalıyız.

iphoneden nefret ediyorum.son kullanıcıyı feci halde kazıklayan bir firma. 4 ay kullandım telefonda ses desen ses yok sarj. 1-2 gün gidiyor 3g yazmasına rağmen görüntülü görüşmesi yok. ve halâ bu telefona 1500tl verenler var.

Sana öle geliyor hocam dış ses bizim gibi kullanıcılara gerek yok kulaklık sahsen yetiyor bize cokta güzel muzikte.
ayriyetten sarjin öle gitmesi normal o kadar güzel oyun program varki.
bence parasini hakediyor ama biraz daha ucuz olsa daha iyi olurdu
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talh4wk 9 yıl
kullanıslı cihaza benziyor.Haber için teşekkürler
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X-Slim 9 yıl
Aman 1900 mahlık varken usb gibi alt tarafa takıyon cıkartiyon bunlar cok büyük
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RevidaL 9 yıl
Güzel kullanışlı bir şeye benziyor. Belki rağbet görebilir ancak fiyat biraz pahalı.
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Mazeus 9 yıl
güzelim iphonu çok kaba göstericektir elimize alsak telsiz gibi hissderiz heralde
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