iPhone'un pil ömrü yeterli gelmeyenlere USBFever'dan çözüm

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iPhone'un batarya performansını yeterli görmeyen tüketicilerin imdadına USBFever yetişiyor. Firma, iPhone 3G ve 3Gs ile uyumlu ek güç kaynağını 65 dolardan satışa sundu.

iPhone'a Dock girişinden bağlanan 4000mAh'lik yeterince güçlü harici pilin dış yüzeyinde iPhone'unkine benzer parlak siyah malzeme kullanılmış. Üzerindeki LED gösterge sayesinde kullanıcılara enerji durumunu gösteren harici pil, iPhone'u bekleme ömrünü 500 saat, konuşma süresini 10 saat, internet kullanımını 10 saat, Wi-Fi ömrünü 10 saat, ses oynatımını 50 saat ve video oynatımınıysa 14 saat uzatıyor.

Siyah ve beyaz olmak üzere iki renk alternatifine sahip olan ürün, +3 dolar kargo bedeliyle dünyanın her ülkesine gönderiliyor.

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