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iPod Touch (2009) 2 kat daha hızlı

10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
24,5b
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35
Diğer
Shady
Haber Editörü
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Apple'ın 9 Eylül'deki “It's only rock n roll” özel etkinliğinde tanıtıp, piyasaya sürdüğü iPod Touch (2009)'un kullanıcıyla buluşmasından önce geçmiş nesillere göre daha iyi merkezi ve grafik işlemcisine sahip olacağı konuşuluyordu. Ne kadar Apple tarafından resmi olarak açıklanmasada 600MHz saat hızında sabitlenmiş ARM Cortex A8 işlemcisine sahip olduğu bilinen 3.Nesil iPod Touch, Apple'ın daha hızlı iPod Touch iddialarını doğrularcasına ilk testlere göre hem 2.Nesil iPod Touch'dan 2 kat daha hızlı, hemde bazı testlerde iPhone 3Gs'den daha iyi sonuç elde ediyor.

MacWorld dergisinin yaptığı testlere göre 2.Nesil iPod Touch bir internet sayfasını 34 saniyede açabilirken, iPod Touch (2009) bu süreyi 15 saniyeye kadar indirmeyi başarıyor. Rolando 2 (iTunes linki), HR Battle (iTunes linki) gibi oyunların açılış süreleriyle de 2.Nesil'den iki kat daha hızlı olduğunu gösteren yeni nesil iPod Touch, açılışını 19 saniyede tamamlarken, SunSpider JavaScript işlemede 15.6 saniyelik performans (iPhone 3Gs: 15.7) sergiliyor.

Apple'ın geçtiğimiz hafta tanıttığı iPod Touch (2009), iPhone 3Gs'de olduğu gibi mobil cihazlar için daha gelişmiş grafikler sunan OpenGL ES 2.0 desteğine sahip olan 32Gb ve 64Gb'lık iki farklı depolama alanıyla geliyor.

iPod Touch (2009) 2 kat daha hızlı
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Kaynak: MacWorld


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Rainbow6 10 yıl
ipod touch mp4-mp3 playerdir neden iphoneyle ilgili tartisma oluyo anlamadim karistirdiniz heralde cihazlari :) .. ipod touch benim dusumcem cok guzel bi alet bence sesi oldukca iyi bi suru ozelligi var buna ragmen iphoneden falan cok daha ince bi alet icindeki oyunlarda cok eglenceli bu yenisini incelemedim ama ipod namo 5. nesil de kamera var buna niye entegre etmiyolar onu anlayamadim
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erenalpakaran 10 yıl
Yolda giderken sallayıp müzik değiştirme özelliğine hastayım bu iphoneların

Ben de yeni Apple Store'dan aldım aleti.
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LexisOrAlv 10 yıl
İpod touch 3g kesinlikle bekleneni vermedi...müşterileri resmen şaşırttı herkes daha iyi seyler beklerken steve jobs herkezi hayal kırıklığına uratti
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hellbutcher00096 10 yıl
e heralde hızlı olacak yeni çıkmış makina 2g den yavaş olacagını tahmin eden varmıydı ki ?
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ilkker 10 yıl
apple kamera icin neden kasmiyo kendini anlamadim. ama boyle oldugu halde urunler cok satiliyor. 8mp cam koysalar acaba ne kadar satardi :)
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buraoca2 10 yıl
@caglarnal
O zaman neden Apple alıyorsun ki? Net için cep bilgisayarı al; film izlemek için netbook yada notebook, Oyun oynamak için de PSP. Ne gerek var özellikli cep telefonuna. 3310 neyinize yetmiyor...
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aktuz 10 yıl
yazılımsal olduğundan şüphe etmediğim klasik apple stratejisi. bluetoothta yoktu 2g de ama yazılımla 1 sene sonra oldu.
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dost1984 10 yıl
onu bunu bilmem dün arkadaslardın birinde km900 birinde 5800 birindede apple 8 gb vardı inanın en iisi apple hasta oldum tele cebimdeki n82 yi cıkartmadım bile varsın gerisini siz anlayin
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metinTasci 10 yıl


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cobragti 10 yıl
Hızlıysa ne olucak.. .
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metinTasci 10 yıl

cobraGTI

Hızlıysa ne olucak.. .


şaka dimi bu
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Mert 10 yıl

cobraGTI

Hızlıysa ne olucak.. .

Örneğin ''bazı uygulamalarda eski cihazlar kasma yaratıyor ama yeni cihazlar daha hızlı olduğu için kasma olmuyor.''
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Mad_Jak 10 yıl
cobraGTI

Hızlıysa ne olucak.. .


Eski ipod touch dan daha kötü olacak





Kasmalar oluyor bazen aniden kapanıyor makine, hızlı olunca kasmalar olmayacak ve tabiki daha keyifli oyun ve kullanım olacak
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ssonerb 10 yıl
@caglarnal bu polimik yıllardır var eksiklik olarak kabul edin artık :D bir telefonda tümleşik gelen kamera neden iyi olmasın.olanlar yokmu, var!
ama özellikle samsung ve iphone işlemci olarak 3 gömlek üstünler.
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chamicals2 10 yıl
apple camera üretmiyor telefon üretiyor camera isteyenler bence camera alsın
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RevidaL 10 yıl
Vay be demek daha hızlı.
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