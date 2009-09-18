iPod Touch (2009) 2 kat daha hızlı

Apple'ın 9 Eylül'deki “It's only rock n roll” özel etkinliğinde tanıtıp, piyasaya sürdüğü iPod Touch (2009)'un kullanıcıyla buluşmasından önce geçmiş nesillere göre daha iyi merkezi ve grafik işlemcisine sahip olacağı konuşuluyordu. Ne kadar Apple tarafından resmi olarak açıklanmasada 600MHz saat hızında sabitlenmiş ARM Cortex A8 işlemcisine sahip olduğu bilinen 3.Nesil iPod Touch, Apple'ın daha hızlı iPod Touch iddialarını doğrularcasına ilk testlere göre hem 2.Nesil iPod Touch'dan 2 kat daha hızlı, hemde bazı testlerde iPhone 3Gs'den daha iyi sonuç elde ediyor.

MacWorld dergisinin yaptığı testlere göre 2.Nesil iPod Touch bir internet sayfasını 34 saniyede açabilirken, iPod Touch (2009) bu süreyi 15 saniyeye kadar indirmeyi başarıyor. Rolando 2 (iTunes linki), HR Battle (iTunes linki) gibi oyunların açılış süreleriyle de 2.Nesil'den iki kat daha hızlı olduğunu gösteren yeni nesil iPod Touch, açılışını 19 saniyede tamamlarken, SunSpider JavaScript işlemede 15.6 saniyelik performans (iPhone 3Gs: 15.7) sergiliyor.

Apple'ın geçtiğimiz hafta tanıttığı iPod Touch (2009), iPhone 3Gs'de olduğu gibi mobil cihazlar için daha gelişmiş grafikler sunan OpenGL ES 2.0 desteğine sahip olan 32Gb ve 64Gb'lık iki farklı depolama alanıyla geliyor.

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Kaynak: MacWorld