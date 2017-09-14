İş Bankası ve Hepsiburada’dan bir ilk: Anında Alışveriş Kredisi

Türkiye İş Bankası ve Hepsiburada’nın imza attığı işbirliği ile internet alışverişlerde tüketicilere kolaylık sağlayan Anında Alışveriş Kredisi adlı yeni bir ödeme sistemi hayata geçirildi. Türkiye’de bir ilk olan bu yöntemle İş Bankası müşterileri, Hepsiburada’dan yapacakları 750 TL ile 15.000 TL arasındaki alışverişlerini, siparişlerini verdikleri sırada 48 aya varan taksitlerle kolaylıkla yapabiliyor. Banka müşterileri bu altyapı sayesinde alışveriş yaparken, kredi faizine ek bir ücret ödemeden 7 gün 24 saat anında kredi kullanabiliyor.

İş Bankası müşterilerinin satın almak istedikleri ürünlere 48 aya varan geri ödeme seçenekleriyle sahip olabilmesini sağlayan Anında Alışveriş Kredisi, arka planında Uygulama Programlama Arayüzü (Application Programming Interface-API) teknolojisini kullanıyor. Bu teknoloji sayesinde tüketiciler, Hepsiburada platformundan farklı bir siteye yönlendirilmeksizin, aynı platform içerisinde hem alışverişlerini tamamlama hem de İş Bankası’ndan Anında Alışveriş Kredisi kullanarak kolayca ödeme yapma imkânı buluyor.

İş Bankası Genel Müdür Yardımcısı Yalçın Sezen, yeni ödeme sisteme ilişkin yaptığı açıklamada, e-ticaret sektöründe Türkiye’de bir ilk olan bu ödeme yöntemi ile banka olarak online alışveriş ve kredi ihtiyacını birleştirdiklerini vurguladı. Sezen, “İlk olarak Hepsiburada işbirliğiyle gerçekleştirdiğimiz Anında Alışveriş Kredisi hizmetimiz hem alışverişlerinde dijital kanalları kullanan müşterilerimizin ihtiyaçlarına hızlı ve güvenli bir çözüm sunuyor, hem de e-ticaret firmalarının satışlarına anında destek sağlayacak bir yenilik getiriyor” dedi.

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