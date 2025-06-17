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    TEKNOFEST İstanbul tarihi açıklandı: 17-21 Eylül

    İstanbul Atatürk Havalimanı'nda düzenlenecek TEKNOFEST İstanbul'un tarihi açıklandı. 17-21 Eylül tarihlerinde TEKNOFEST İstanbul 2025 etkinliği düzenlenecek.     

    TEKNOFEST İstanbul 2025 tarihi açıklandı: 17-21 Eylül Tam Boyutta Gör
    Türkiye’nin teknoloji, havacılık ve uzay festivali TEKNOFEST’e bu sene İstanbul’un ev sahipliği yapacağı daha önce açıklanmıştı. Şimdi de TEKNOFEST İstanbul’un tarihi duyuruldu.

    65 milyon TL'nin üzerinde ödül dağıtılacak

    TEKNOFEST’ten yapılan açıklamaya göre 17-21 Eylül tarihleri arasında Atatürk Havalimanı’nda düzenlenecek. TEKNOFEST İstanbul’da 54 ana ve 127 alt kategoride yarışmalar yapılacak. Takımlar 85 milyon TL’nin üzerinde maddi destekten yararlanacak ve dereceye giren takımlara 65 milyon TL’nin üzerinde ödül verilecek.

    Festival boyunca teknoloji sergileri, hava gösterileri, teknoloji yarışmaları, deneyim alanları, simülasyon alanları, atölyeler, konserler ve eğlenceli etkinlikler yapılacak. Etkinliğe herkes ücretsiz olarak katılabilecek.

    TEKNOFEST’in bu seneki ilk durağı Kuzey Kıbrıs olmuştu. 1-4 Mayıs 2025 tarihlerinde TEKNOFEST KKTC etkinliğine 225 bin kişi katıldı. TEKNOFEST, ilk düzenlendiği 2018'den itibaren toplam 10 milyon 688 bin kişi tarafından ziyaret edildi.

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