Vodafone Red’liler 1 yılda 500 milyon TL’yi aşkın tasarruf etti

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Tam Boyutta Gör Vodafone Türkiye, Red üyelerinin elde ettiği ayrıcalıkların miktarını açıkladı. Şirketten yapılan açıklamaya göre Vodafone Red müşterileri, kendilerine sunulan özel faydalarla son 1 yılda toplam 500 milyon TL’yi aşkın ayrıcalıktan yararlandı.

Vdafone Red müşterileri çeşitli markalarda özel indirimlerden, seçili uygulamalarda sınırsız internetten ve yurt dışında avantajlı paket avantajlarından yararlanabiliyor.

Red'liler ne kadar internet kullandı?

Son 1 yılda Red’liler yaklaşık 3,1 milyar GB mobil internet kullandı, 54,1 milyar dakika konuştu, 1,5 milyar SMS attı. Vodafone Red’liler normal bir faturalı tarife kullanıcısına göre 3,8 kat daha fazla internet kullanırken, Red’lilerin aylık ortalama data kullanımı 25 GB’ı aştı.

Sınırsız uygulama ayrıcalığı

Vodafone Red’liler tarifelerindeki sınırsız uygulama ayrıcalığı sayesinde Instagram, WhatsApp, TikTok, YouTube gibi uygulamalarda toplam 524 milyon GB interneti ek ücret ödemeden kullandı. Redliler; mesajlaşma uygulamalarında yaklaşık 178,3 milyon GB; sosyal medya uygulamalarında toplam 254,7 milyon GB; müzik uygulamalarında yaklaşık 3,9 milyon GB; video uygulamalarında yaklaşık 86,9 milyon GB; eğlence uygulamalarında 193 bini aşkın GB interneti sınırsızca kullandı. Bu sayede Red’liler, bir yılda, internetinden yemeden sosyal medyada 27 milyon gün vakit geçirdi, mesajlaşma uygulamalarında yaklaşık 1 trilyon mesaj attı, müzik uygulamalarında 1,7 milyar şarkı dinledi, YouTube'da 16 milyon video izledi, eğlence uygulamalarında 2,4 milyon bölüm dizi izledi.

Red'in yurt dışında sunduğu avantajlar neler?

Red’lilere yurt dışında da çeşitli ayrıcalıklar sunuluyor. Geçen yıldan bu yana, müşterilerine otomatik olarak yüklenen ve yurt dışına ilk iniş anındaki acil iletişim ihtiyaçlarını karşılamaya yeten Yurt Dışına Hoş Geldin hediyesi sunuyor. Son 1 yılda 1 milyon müşteri bu paketten yararlanarak, 45 bin GB mobil internet kullandı ve bu paket sayesinde 185 milyon TL tasarruf etti.

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Vodafone’un tarifedeki GB, dakika ve SMS haklarını yurt dışındayken Türkiye'deymiş gibi kullanma imkânı veren, 200 ülkede geçerli “Her Şey Dahil Pasaport” hizmetini ise son 1 yılda 430 bini aşkın kişi kullandı. Bunun yanı sıra yurt dışı kullanımlarını daha limitli tutmak isteyen müşteriler için sunulan avantajlı Yurt Dışı 1GB ve 3GB paketlerini 125 bini aşkın kişi kullandı. Ayrıca 113 bini aşkın Red'li, tarifedeki dakikalarıyla 23 Vodafone ülkesini tıpkı Türkiye’yi arar gibi arayarak toplamda 2,6 milyon dakika ücretsiz konuştu. Vodafone Red’lilerin en çok aradığı 5 ülke Almanya, KKTC, Yunanistan, Hollanda, Fransa oldu. Vodafone Red’liler hem yurt dışında kullanım hem de yurt dışındaki yakınlarıyla iletişim için sunulan ayrıcalıklarla toplam 327 milyon TL tasarruf etti.

Yurt dışı ek paketleri 2 ay ücretsiz

Müşterilerinin yurt dışı seyahat deneyimini kolaylaştırmayı hedefleyen Vodafone Red, yeni roaming (uluslararası dolaşım) ayrıcalıkları kapsamında yurt dışı ek paketlerini 2 ay boyunca ücretsiz sunuyor. Vodafone Red’liler, ihtiyaçlarına göre, 3 GB internet, 30 dakika, 15 SMS içeren Yurt Dışı 3 GB ya da 1 GB internet, 15 dakika, 10 SMS içeren Yurt Dışı 1 GB paketlerinden birini seçerek yurt dışında ücretsiz iletişim kurabiliyor. Bayram öncesinde yeni lanse edilen ücretsiz yurt dışı ek paketleriyle 3 haftada müşterilere 30 milyon TL’lik fayda sağlandı.

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