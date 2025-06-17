Amazon'da yüksek performanslı vantilatörler indirime girdi: 1.274 TL'den başlayan fiyatlar!

DH'de 2017'den beri Türkiye gündemi, ekonomi, savunma sanayi ve teknoloji alanında içerikler üretiyorum. Sosyal medya paylaşımlarını yapıyorum. Ayrıca reklam iş birliklerine katkı sağlıyorum.

Tam Boyutta Gör Haziran ayıyla birlikte sıcaklar dayanılmayacak seviyelere doğru yükselmeye başladı. Evinde klima olmayan veya evine klima taktırma imkanı olmayan kişiler vantilatör arayışına girdi.

Ödeme adımında yüzde 15 indirim!

Amazon, yüksek soğutma performansı ve yüksek kalitesi ile öne çıkan Honeywell ve Levoit marka vantilatörleri Prime avantajıyla satıyor. Tüm indirimlere ek olarak ödeme adımında yüzde 15 indirim uygulanıyor.

Kampanya sayfası: Vantilatörlerde Yüzde 15 İndirim

Tam Boyutta Gör Honeywell ve Levoit vantilatörler Türkiye dahil olmak üzere Amazon’un hizmet verdiği pek çok ülkede satılıyor. Bu vantilatörler binlerce değerlendirme arasından ortalama 4,5 yıldız almayı başarmış. Türkçe yorumlara baktığımızda serinletme performansı ve sessizlik konularında övgüler görüyoruz. Kaliteli vantilatör arayan müşteriler bu vantilatörleri tercih ediyor.

Amazon Prime Day 2025 indirimleri ne zaman başlayacak? 8 sa. önce eklendi

İndirimli Vantilatörler

Ayaklı vantilatör, masa tipi vantilatör ve kule tipi vantilatör olarak üç farklı seçenek var. En uygun seçenek 1.274 TL’den başlıyor. Sıcak yaz günleri için kaliteli ve indirimli vantilatör arayışındaysanız aşağıdaki modelleri inceleyebilirsiniz:

*Bu içerik sponsorlu iş birliği içermektedir.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Yaşam

Alışveriş Haberleri

Amazon'da yüksek performanslı vantilatörler indirimde 2025

Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: