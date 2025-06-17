Amazon'da yüksek performanslı vantilatörler indirime girdi: 1.274 TL'den başlayan fiyatlar!

Ödeme adımında yüzde 15 indirim!
Amazon, yüksek soğutma performansı ve yüksek kalitesi ile öne çıkan Honeywell ve Levoit marka vantilatörleri Prime avantajıyla satıyor. Tüm indirimlere ek olarak ödeme adımında yüzde 15 indirim uygulanıyor.
Kampanya sayfası: Vantilatörlerde Yüzde 15 İndirim
İndirimli Vantilatörler
Ayaklı vantilatör, masa tipi vantilatör ve kule tipi vantilatör olarak üç farklı seçenek var. En uygun seçenek 1.274 TL’den başlıyor. Sıcak yaz günleri için kaliteli ve indirimli vantilatör arayışındaysanız aşağıdaki modelleri inceleyebilirsiniz:
- HONEYWELL TurboForce Turbo Masa Vantilatörü: 1.274 TL
- HONEYWELL Advanced QuietSet HSF600 Ayaklı Vantilatör: 3.399 TL
- LEVOIT Kule Fan, Yatak Odası için 28 dB Sessiz Elektrikli Soğutma Fanı: 4.198 TL
- HONEYWELL QuietSet HYF260 Tüm Oda İçin Salınımlı Kule Vantilatör: 4.206 TL
- HONEYWELL QuietSet Tower HYF290 Kule Vantilatör: 4.674 TL
- Levoit 7,5 m/s, 23 W, 25 dB Yatak Odası için Kule Vantilatör: 5.889 TL
- Levoit 20dB Ayaklı Sessiz, Sensörlü ve Uzaktan Kumandalı Vantilatör: 6.340 TL
- Levoit 25 dB Yatak Odası için Çok Sessiz Akıllı Kule Vantilatör, 7,9 m/s Fan: 6.340 TL
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