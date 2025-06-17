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    Amazon'da yüksek performanslı vantilatörler indirime girdi: 1.274 TL'den başlayan fiyatlar!

    Amazon'un pek çok ülkede satışını gerçekleştirdiği Honeywell ve Levoit marka vantilatörlerde büyük indirimler başladı. Sepette yüzde 15 ek indirim kampanyasıyla fiyatlar avantajlı hale geldi.

    Amazon'da yüksek performanslı vantilatörler indirimde 2025 Tam Boyutta Gör
    Haziran ayıyla birlikte sıcaklar dayanılmayacak seviyelere doğru yükselmeye başladı. Evinde klima olmayan veya evine klima taktırma imkanı olmayan kişiler vantilatör arayışına girdi.

    Ödeme adımında yüzde 15 indirim!

    Amazon, yüksek soğutma performansı ve yüksek kalitesi ile öne çıkan Honeywell ve Levoit marka vantilatörleri Prime avantajıyla satıyor. Tüm indirimlere ek olarak ödeme adımında yüzde 15 indirim uygulanıyor.

    Kampanya sayfası: Vantilatörlerde Yüzde 15 İndirim

    Amazon'da yüksek performanslı vantilatörler indirimde 2025 Tam Boyutta Gör
    Honeywell ve Levoit vantilatörler Türkiye dahil olmak üzere Amazon’un hizmet verdiği pek çok ülkede satılıyor. Bu vantilatörler binlerce değerlendirme arasından ortalama 4,5 yıldız almayı başarmış. Türkçe yorumlara baktığımızda serinletme performansı ve sessizlik konularında övgüler görüyoruz. Kaliteli vantilatör arayan müşteriler bu vantilatörleri tercih ediyor.

    İndirimli Vantilatörler

    Ayaklı vantilatör, masa tipi vantilatör ve kule tipi vantilatör olarak üç farklı seçenek var. En uygun seçenek 1.274 TL’den başlıyor. Sıcak yaz günleri için kaliteli ve indirimli vantilatör arayışındaysanız aşağıdaki modelleri inceleyebilirsiniz:


    *Bu içerik sponsorlu iş birliği içermektedir.

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