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İş odaklı zamanlayıcı Aeon Timer artık ücretsiz

3 yıl
715
1
Taşınabilir Bilgisayarlar
Can Tunçer
Haber Editörü
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İş odaklı zamanlayıcı Aeon Timer artık ücretsiz
 
Bixue Kommunikation tarafından OSX 10.7 ve üzeri sistemler için hazırlanan uygulamalardan Aeon Timer, çok uzun bir aradan sonra yeniden ücretsiz yapıldı.
Basit bir arayüz ile hazırlanan Aeon Timer, profesyonellere hitap ediyor ve zamanlayıcı olarak görev yapıyor. Uygulama ile farklı işler için zaman kurulabiliyor ve benzerlerinden farklı olarak bu işlere "ücret" girişi de yapılabiliyor. Bu sayede özellikle "freelance" çalışan kişiler işin süresine göre etkili bir fiyatlandırma sunan uygulama, girdileri otomatik olarak senkronize edebiliyor olmasıyla da dikkatleri üzerine çekiyor.
Daha önce 7 TL'ye satılan Aeon Timer, an itibariyle aşağıdan kısa bir süre için ücretsiz elde edilebiliyor.

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