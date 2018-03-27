Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Standart Oynatıcı MP3 Ses
Oto. Başlat (?)
Sıradaki Video
0 sn. ▶
İPTAL ET

İstanbul Yeni Havalimanı IGA'da Teknofest lansmanına katıldık

1 yıl
3,4b
1
Savunma Sanayi
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
Samet Yurtsever
Yazar
Bildirimi Aç Bildirim Açık
3. havalimanı olarak da adlandırılan İstanbul Yeni Havalimanı IGA'da 20-23 Eylül tarihleri arasında düzenlenecek olan Teknofest'in basın lansmanı havalimanı şantiyesinde gerçekleştirildi.


 Türkiye'nin en büyük teknoloji festivalı olması planlanan TEKNOFEST İSTANBUL festivali 20-23 Eylül tarihleri arasında İGA'da gerçekleştirilecek. 29 Ekim 2018 tarihinde açılışı gerçekleştirilecek olan havalimanı bu festival sayesinde açılış yapılmadan ilk misafirlerini ağırlayacak.

Her yaş grubundan gençlere teknolojiye duyulan ilgili artırmak ve üretken gençleri desteklemek amacıyla faaliyetlerine devam eden T3 Teknoloji Takımı Vakfı bu festival ile gençlerin teknolojiye olan ilgisini pekiştirmeyi umuyor.

20-23 Eylül 2018 tarihlerinde, İstanbul Yeni Havalimanı (İGA / İstanbul Grand Airport) yerleşkesinde gerçekleştirelecek TEKNOFEST İSTANBUL kapsamında, toplumun her kesimine hitap eden farklı aktiviteler yer alacak
Ortaokuldan yüksek öğrenim mezunlarına kadar geniş bir yaş aralığına hitap eden ve yarışmacıların teknolojik ürünler tasarlayıp geliştirecekleri teknoloji yarışmaları, her yaş gurubundan izleyiciye hitap eden havacılık gösterileri, çocuk ve gençlere yönelik aktiviteler, teknoloji girişimleri ve yatırımcılarının biraraya geleceği uluslararası girişim fuarı, teknoloji gündemine ilişkin seminerler, teknoloji yarışmalarına katılan ekiplerin takım tanıtım standları, teknoloji firmalarının marka tanıtım standları yer alacak.

Festival kapsamında birçok teknoloji yarışması gerçekleştirilecek.

Bunlar;

İha Destekli İnsansız Kara Aracı Yarışması
İnsanlık Yararına Teknoloji Yarışması
Robotaksi Yarışması
İnsansız Su Altı Sistemleri Yarışması
Roket Yarışması
Robotik Fetih 1453 Yarışması
İnsansız Hava Aracı Yarışması
Savaşan İha Yarışması
Model Uydu Yarışması
Havalimanı Sistemleri Iot Uygulamaları Yarışması
Sürü İha Yarışması
Yapay Zeka Yarışması

En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
freedom36 1 yıl en beğenilen
Adamlar organizasyonun kralını yapmış, her zaman yakındığımız, "keşke bizde de böyle şeyler düzenlense de geleceğe daha büyük umutlarla bakabilsek" diye can attığımız şeylere vesile olabilecek bir yarışma düzenleniyor; aklıevvelin biri gelmiş"RÖTÖÖ HÖVÖLÖMÖNÖ"...
Bi' bitmediniz be, bi' bitmediniz... Düşün şu milletin ve devletin yakasından.
Adamlar organizasyonun kralını yapmış, her zaman yakındığımız, "keşke bizde de böyle şeyler düzenlense de geleceğe daha büyük umutlarla bakabilsek" diye can att...
Devamını Gör
Yanıtla +10
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
husobas 1 yıl
Yalan, düzmece, inanmayın, hepsi algı operasyonu havaalanı yok hepsi yalan İHA yok SİHA yok ATAK helikopteri, ALTAY milli tank, BMC Kirpi, BMC Vuran 4x4 zrıhlı araç, MPT , FIRTINA obüsü, PARS VE Arma zırhlı muharebe aracı, gözcü mini insansız hava aracı vs. vs. vs. yalan onlarda yalan :D Yalan diye diye yapılamaz diye diye kandırdılar memleketimizin insanlarını.
Yalan, düzmece, inanmayın, hepsi algı operasyonu havaalanı yok hepsi yalan İHA yok SİHA yok ATAK helikopteri, ALTAY milli tank, BMC Kirpi, BMC Vuran 4x4 zrıhlı ...
Devamını Gör
Yanıtla +5
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
husobas 1 yıl
Yalan, düzmece, inanmayın, hepsi algı operasyonu havaalanı yok hepsi yalan İHA yok SİHA yok ATAK helikopteri, ALTAY milli tank, BMC Kirpi, BMC Vuran 4x4 zrıhlı araç, MPT , FIRTINA obüsü, PARS VE Arma zırhlı muharebe aracı, gözcü mini insansız hava aracı vs. vs. vs. yalan onlarda yalan :D Yalan diye diye yapılamaz diye diye kandırdılar memleketimizin insanlarını.
Yanıtla +5
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
alemburda34 1 yıl
Valla izlerken duygulandim ulkemizin bu tarz etkinliklere onem verdigini gormek guzel.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
mladenbmv 1 yıl
bu tarz lansmanlar daha fazla olmalı devlet el birliğiyle verip gençleri özendirmeli.mesela havacılık veya savunma fuarları kurulmalı sadece çocuklar için özendirici olması için bilgi için her şehri gezmeli bu fuar uçak tank ve diğer araçlar,yeni nesli meraklandırıp onları daha iyi motive edip ve bazıları ülkemize yararlı mühendis pilot veya başka yardımcı olabilir geliştirmeleri ama ilk önce merak etmeleri önemli olan.Maalesef ülkemizde erkek çocukların çoğunluğunu futbolcu olarak yetiştirme sevdası var,artık bırakın çocukların yakalarını futbol herkes futbolcu olamaz çocukların geleceğiyle oynamayın.belki başka spor veya branş dallarda daha iyi olucak yönetici mühendis pilot v.s olucaklar.yıl olmuş 2020 hala top peşinde koşturtuyoruz çocuklarımızı az bilinçlenelim.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
freedom36 1 yıl en beğenilen
Adamlar organizasyonun kralını yapmış, her zaman yakındığımız, "keşke bizde de böyle şeyler düzenlense de geleceğe daha büyük umutlarla bakabilsek" diye can attığımız şeylere vesile olabilecek bir yarışma düzenleniyor; aklıevvelin biri gelmiş"RÖTÖÖ HÖVÖLÖMÖNÖ"...
Bi' bitmediniz be, bi' bitmediniz... Düşün şu milletin ve devletin yakasından.
Yanıtla +10
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
koyunsavar 1 yıl
RTE havalimanı
Yanıtla +2
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Sıradaki
Bitince Sıradakine Geç
07:12
Honor 20 Pro elimizde | Dünyanın ilk f/1.4 kameralı telefonu
8,2b izlenme · 1 hf.
12:44
Corsair Hydro H100i RGB Platinum Sıvı Soğutucu İncelemesi
957 izlenme · 13 sa. yeni video
07:36
Hiçbir Zaman Çıkış Yapmayan PlayStation Özel Oyunu!
9,8b izlenme · 3 hf.
03:24
Kendi insansız hava araçlarını üretip kıyasıya yarıştılar
11,7b izlenme · 8 ay
04:50
Kiev'de Ukraynalı Off Road aracını inceledik
10,9b izlenme · 7 ay
08:58
Bu bilgisayar çok farklı | Çift ekranlı Asus ZenBook Pro Duo
2,7b izlenme · 21 sa. yeni video
17:11
Google Stadia inceleme | Bilgisayar, konsol olmadan 4K oyun oyna
8,9b izlenme · 2 hf.
07:40
25 ülkeye ihracat yapan silah fabrikasını gezdik, yerli tüfekle atış yaptık
27,9b izlenme · 2 yıl
03:24
Savaş uçaklarımız artık dostu düşmanı yerli sistemle tespit edecek
11,1b izlenme · 7 ay
04:22
Kara savaşları için son teknoloji sistem: KORHAN
17,8b izlenme · 2 yıl
05:44
AMD Ryzen 3000 için fansız anakart geldi | Gigabyte X570 Aorus Xtreme
2,2b izlenme · 13 sa. yeni video
06:46
Silahlı Hürkuş ve Hürkuş Projesi hakkında merak edilenleri sizler için sorduk
16b izlenme · 2 yıl
02:37
Havan saldırılarına yerli çözüm: SERHAT Havan Tespit Radarı
11,5b izlenme · 2 yıl
19:48
Canlı yayın sihirbazı | Elgato Stream Deck nasıl kullanılır? inceleme
1,6b izlenme · 1 gün
09:23
280.000 TL'lik 8K televizyon Türkiye'de | İşte detaylar
9,8b izlenme · 2 hf.
04:05
Dikey kalkışlı ve paraşütle kargo teslim edebilen İHA'yı Ukrayna'da inceledik
11b izlenme · 7 ay
05:25
150.000TL'lik oyuncu sistemi testte | ACER Predator Thronos ön inceleme
9,6b izlenme · 3 hf.
Sorgu: 0,406 saniye (WEB2)
Alternatif Görünümler Geri Bildirim