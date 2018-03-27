İstanbul Yeni Havalimanı IGA'da Teknofest lansmanına katıldık

3. havalimanı olarak da adlandırılan İstanbul Yeni Havalimanı IGA'da 20-23 Eylül tarihleri arasında düzenlenecek olan Teknofest'in basın lansmanı havalimanı şantiyesinde gerçekleştirildi.

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Türkiye'nin en büyük teknoloji festivalı olması planlanan TEKNOFEST İSTANBUL festivali 20-23 Eylül tarihleri arasında İGA'da gerçekleştirilecek. 29 Ekim 2018 tarihinde açılışı gerçekleştirilecek olan havalimanı bu festival sayesinde açılış yapılmadan ilk misafirlerini ağırlayacak.Her yaş grubundan gençlere teknolojiye duyulan ilgili artırmak ve üretken gençleri desteklemek amacıyla faaliyetlerine devam eden T3 Teknoloji Takımı Vakfı bu festival ile gençlerin teknolojiye olan ilgisini pekiştirmeyi umuyor.20-23 Eylül 2018 tarihlerinde, İstanbul Yeni Havalimanı (İGA / İstanbul Grand Airport) yerleşkesinde gerçekleştirelecek TEKNOFEST İSTANBUL kapsamında, toplumun her kesimine hitap eden farklı aktiviteler yer alacakOrtaokuldan yüksek öğrenim mezunlarına kadar geniş bir yaş aralığına hitap eden ve yarışmacıların teknolojik ürünler tasarlayıp geliştirecekleri teknoloji yarışmaları, her yaş gurubundan izleyiciye hitap eden havacılık gösterileri, çocuk ve gençlere yönelik aktiviteler, teknoloji girişimleri ve yatırımcılarının biraraya geleceği uluslararası girişim fuarı, teknoloji gündemine ilişkin seminerler, teknoloji yarışmalarına katılan ekiplerin takım tanıtım standları, teknoloji firmalarının marka tanıtım standları yer alacak.Festival kapsamında birçok teknoloji yarışması gerçekleştirilecek.Bunlar;İha Destekli İnsansız Kara Aracı Yarışmasıİnsanlık Yararına Teknoloji YarışmasıRobotaksi Yarışmasıİnsansız Su Altı Sistemleri YarışmasıRoket YarışmasıRobotik Fetih 1453 Yarışmasıİnsansız Hava Aracı YarışmasıSavaşan İha YarışmasıModel Uydu YarışmasıHavalimanı Sistemleri Iot Uygulamaları YarışmasıSürü İha YarışmasıYapay Zeka Yarışması