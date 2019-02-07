İşte yeni Volkswagen Passat | Yenilikler, değişenler

İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Volkswagen merakla beklenen 2020 model Passat'ı tanıttı. Ülkemize de gelecek olan otomobil, dış tasarımında kozmetik, teknoloji altyapısında ise önemli güncellemelerle geliyor. Detaylar videomuzda.
Volkswagen ülkemiz de dahil olmak üzere Avrupa'da kullanıma sunacağı 2020 model yeni Passat'ı tanıttı. Büyük oranda kozmetik güncelleme alan otomobil, daha çok teknoloji güncellemeleriyle dikkat çekiyor. Biz de bu videomuzda yeni Passat'ı mercek altına aldık.
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Konsept olarak Saffet Üçüncü'nün " 0'dan 100'e " programından bir bölüm paylaşıyorum.
Kim der ki Erdi Bey böyle bir program yapamaz? Hani otomobil teknolojileri ve fuarları bir yana dursun o kısmı zaten halleder de... Hatta trafikte arabayı kullanmasına bile gerek yok, teknik ve sürüş deneyimi videoları bağlamında;
- İstanbul'da satış yapan Volkswagen, Toyota, Ford... firmalarla anlaşılsa,
- hem trafikte hem yerinde muhabbet tarzında markaların o yıl çıkan modelleri firma yetkilisi ile muhabbet tarzında sunulsa ne güzel olurdu.
Firmalarında tanıtım ve reklam olarak işine gelirdi. Birde Monster gibi bir sponsor bulundumu...
(Dipnot: Monster - otomobil ne alaka diyenler için; gereksiz, saçma ve özensiz reklam değerinde "Monster'da Bu Hafta" programı yerine çok daha cool bir videosunu paylaşıyorum. Reklam dediğin böyle yapılmalı kanaatimce)