İşte yeni Volkswagen Passat | Yenilikler, değişenler

Volkswagen merakla beklenen 2020 model Passat'ı tanıttı. Ülkemize de gelecek olan otomobil, dış tasarımında kozmetik, teknoloji altyapısında ise önemli güncellemelerle geliyor. Detaylar videomuzda.

Volkswagen ülkemiz de dahil olmak üzere Avrupa'da kullanıma sunacağı 2020 model yeni Passat'ı tanıttı. Büyük oranda kozmetik güncelleme alan otomobil, daha çok teknoloji güncellemeleriyle dikkat çekiyor. Biz de bu videomuzda yeni Passat'ı mercek altına aldık.