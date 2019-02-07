Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Standart Oynatıcı MP3 Ses
Oto. Başlat (?)
Sıradaki Video
0 sn. ▶
İPTAL ET

İşte yeni Volkswagen Passat | Yenilikler, değişenler

3 ay
10,8b
2
Otomobil Teknolojileri
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Volkswagen merakla beklenen 2020 model Passat'ı tanıttı. Ülkemize de gelecek olan otomobil, dış tasarımında kozmetik, teknoloji altyapısında ise önemli güncellemelerle geliyor. Detaylar videomuzda.
Volkswagen ülkemiz de dahil olmak üzere Avrupa'da kullanıma sunacağı 2020 model yeni Passat'ı tanıttı. Büyük oranda kozmetik güncelleme alan otomobil, daha çok teknoloji güncellemeleriyle dikkat çekiyor. Biz de bu videomuzda yeni Passat'ı mercek altına aldık. 

En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
madmahmutd 3 ay en beğenilen
Muhtemelen bu şekilde 180.000'den gelir. Paketlerle de üstünü tamamlarız.
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
Yanıtla +21
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
the_hornet 3 ay
Süreyya hanım?
Yanıtla +9
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
1 Avatar
Celonfix 3 ay
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
Yanıtla +3
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DH Misafiri 3 ay
Gözüm yenilik arada ama hiçbir yenilik göremedim bulamadım
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
yonex78 3 ay
Bende kim süreyye diyecek diyordum taam. Nasılsa satıyoruz diye avrupa versionda bi degişiklik yapmamışlar kısaca.çin versiyonu gerçektn göze güzel görünüyor.
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
al-ozaria 3 ay
Taaaaaaaa ne zamandır DH'de otomobil editörü iş ilanı var.
Konsept olarak Saffet Üçüncü'nün " 0'dan 100'e " programından bir bölüm paylaşıyorum.

Kim der ki Erdi Bey böyle bir program yapamaz? Hani otomobil teknolojileri ve fuarları bir yana dursun o kısmı zaten halleder de... Hatta trafikte arabayı kullanmasına bile gerek yok, teknik ve sürüş deneyimi videoları bağlamında;
- İstanbul'da satış yapan Volkswagen, Toyota, Ford... firmalarla anlaşılsa,
- hem trafikte hem yerinde muhabbet tarzında markaların o yıl çıkan modelleri firma yetkilisi ile muhabbet tarzında sunulsa ne güzel olurdu.
Firmalarında tanıtım ve reklam olarak işine gelirdi. Birde Monster gibi bir sponsor bulundumu...
(Dipnot: Monster - otomobil ne alaka diyenler için; gereksiz, saçma ve özensiz reklam değerinde "Monster'da Bu Hafta" programı yerine çok daha cool bir videosunu paylaşıyorum. Reklam dediğin böyle yapılmalı kanaatimce)

Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
orka55 3 ay
Tok kapi sesi de olcak mi
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
edi_büdü 3 ay
Deyişensiz
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
alemburda34 3 ay
Artık bence kapılar çerçevesiz olmalı arabaya bambaşka bir hava katıyor.
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
Yanıtla +2
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
dermeister01 3 ay
klasik süreyya konusu
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
madmahmutd 3 ay en beğenilen
Muhtemelen bu şekilde 180.000'den gelir. Paketlerle de üstünü tamamlarız.
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
Yanıtla +21
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
deoks 3 ay
Passat mı çekeyim altıma?
Yanıtla +3
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Sıradaki
Bitince Sıradakine Geç
07:36
Hiçbir Zaman Çıkış Yapmayan PlayStation Özel Oyunu!
9,1b izlenme · 1 hf.
05:34
Bu saat neden tutmadı ? | LG Watch W7
7,3b izlenme · 1 hf.
54:06
Mobilite | Başkasının pasaportuna IMEI kaydı yapılamayacak
5,7b izlenme · 2 gün
07:12
Honor 20 Pro elimizde | Dünyanın ilk f/1.4 kameralı telefonu
1,5b izlenme · 3 sa. yeni video
12:35
Samsung Galaxy A70 mercek altında: Merak edilen her şey
7,2b izlenme · 3 hf.
05:40
Hyundai'den geleceğin otomobili
16,2b izlenme · 1 yıl
11:57
Bu kulaklık almaya değer mi? | Beats Studio Wireless 3 inceleme
3,9b izlenme · 3 gün
17:11
Google Stadia inceleme | Bilgisayar, konsol olmadan 4K oyun oyna
8,3b izlenme · 1 hf.
09:23
280.000 TL'lik 8K televizyon Türkiye'de | İşte detaylar
9b izlenme · 1 hf.
12:19
Oppo Reno ile ilk karşılaşma: Göz alıcı tasarım
8,9b izlenme · 3 hf.
25:20
Huawei telefonlara Google darbesi | Android kullanımına sınırlama
9,7b izlenme · 1 gün
12:58
Karşınızda Android 10: Özellikler ve izlenimler
14,1b izlenme · 1 hf.
04:48
BMW'nin geleceğin otomobili konsepti: Ev gibi araba
11,2b izlenme · 1 yıl
00:00
Cep telefonlarında ÖTV Zammı | Konuk: Vergi uzmanı Dr. Ozan Bingöl
7,7b izlenme · 2 hf.
05:25
150.000TL'lik oyuncu sistemi testte | ACER Predator Thronos ön inceleme
8,8b izlenme · 2 hf.
Sorgu: 0,406 saniye (WEB2)
Alternatif Görünümler Geri Bildirim