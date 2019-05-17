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İstediğimizi bulabildik mi? "Canon EOS 2000D değerlendirmesi"

3 hf.
3,8b
1
Fotoğraf Makineleri
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
Burak Şolt
Video Editörü
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Bu videoda Canon EOS 2000D'yi değerlendiriyoruz. Giriş segmenti, daha çok DSLR'ı öğrenmek isteyenlere ve öğrenci dostlarımıza hitap edebilecek 2000D'den istediğimiz sonuçları alabildik mi?
Önemli düzeltme: Optik vizör konusundaki görüşümü yanlış bir dille aktarmışım arkadaşlar, yaptığım yorum aslında sadece bu DSLR bazında değildi, DSLR'ın doğası gereği optik vizör var, doğru. Ben bir makine tercih edeceğim zaman aynasız, "elektronik vizörlü" tercih ettiğimden bahsetmek istemiştim.

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jiddi 3 hf. en beğenilen
Almayın ! Aldırmayın !..
Canon'un 2018/2019'da piyasaya sürdüğü modellere bakın bir,
Canon 2000 D, 4000 D, 250 D (Bunlar d-slr modelleri)
Canon EOS R ve EOS RP (Bunlar aynasız FF modelleri )
Canon EOS M50 (APS-C aynasız modeli)

Şöyle bir kaynaktan bakalım bunlar ne yetenekli oyuncaklarmış ? dpreview.com/...

Haber yeni : Canon kar hedefini küçülttü !
İngilizce / Türkçe bit.ly/...

Ayrıca cep telefonları fotoğraf makinalarına göre Einstein zekalılardır. Foto makinalarında üretici 1 timelapse koyuyor sanırsın uzay mekiği satıyor !. Cep telefonlarında ise o işi yapacak onlarca uygulama "Beni seç, beni seç" dercesine zıplıyor. Keza panorama fotoğrafında, hele hele video konusunda bu paralara alınacak cep teller daha iyi yazılımsal desteğe sahipler.

Öte yandan sana en eski d-slr teknolojisini veriyor bu 2000 D ve 4000 D'de işlemcisi eski, 2000D hadi 4000D'den 1 zerre iyi de (Aaa bak bu bundan iyi gibi baktırmak için sanki) 4000D bildiğin Canon 650D'nin gövdedeki 650D yazısını silip 4000D yazmışlar !

Buyrunuz kendiniz bakınız dpreview.com/...

Hatta 650D'nin işlemcisi Canon 4000 D'den daha iyi ! ! ! Yani o kadar tüketicisinin adını ezberlediğine güveniyor ki , diyor ki "Ben 2019'de 2012'de çıkarttığımdam beter alet sürerim piyasaya çatır çatır alır benim gözüne Canon perdesi inmiş, adımı ezberlemiş, fanatiğim" !..

Tabi öyle olmadı. Canon 2019 yılı kar beklentilerini ciddi oranda aşağı indirdi. Hatta "Aynasız gövdeleri" nin de satışı dibe çakılmış. Gerçi Nikon da benzer biçimde aynasız modelllerinin satışları geberik. Bunlar "Ben d-slr satarak milleti keyif içinde sömürürüm" kafasında yan gelip yatıp paraları cukkalarken tüketici özellikle son 3 yılda epey bir uyandılar. Zaten devir de değişiyor. Gençler cep tel, aksiyon kameralar, drone'lar ile koca koca megapixelli foto makinalarıyla yapılandan çok daha iyi görsel şovlar yaratıyorlar. Fotoğrafçılık artık daha geri planda. Bunun bir nedeni de internet hızları, yetenekleri ve gücü artan cep telefonları sebebi ile insanların çok daha kolay şekilde video içeriklere ulaşabiliyor olmaları. Kimse de 2400x1080 pixellik 6" ekranlı cep telefonunda bir fotoğrafın 24 mp. mi 48mp. mi olduğunu çok fark etmiyor. İyi işlenmiş 12mp. bir fotoğraf ile 24mp. arasında hiç fark yok kaldı ki dememe gerek yok, görüyorlar ve o yüzden d-slr ve genel anlamda fotoğraf pazarı daralıyor.

Bir de ne veriyor bize Canon haşmetmeaplarımız efenim 9 af noktası mı
bu devirde 9 çok değil mi 5 yeterdi yahu bize aaa !.. Millet 80-100-400 af noktası olan makina verirken
Al sana Canon 2000 D , 4000 D, müthiş icat bunlar !.. 3'e satılıyor 2.5'ğu saf kar aaabi üretici için.

Almayın ! Aldırmayın !..Canon'un 2018/2019'da piyasaya sürdüğü modellere bakın bir,Canon 2000 D, 4000 D, 250 D (Bunlar d-slr modelleri)Canon EOS ...
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1 Yanıt Yanıtla +11
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northwood 2 hf.
Güzel inceleme olmuş
Bu fiyat segmentinde eğer bütçe bir nebze arttırılabiliyorsa Nikon d3400 çok daha mantıklı bir seçim olacaktır.
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ARroWCoLT 3 hf.
Her 2000D konusunu 200D diye okuyorum, gözlük değiştirme zamanı gelmiş sanırım
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terimer 3 hf.
Sony ucer beser adimlarla aynasiz pekcok kamera ve kamera teknolojisi gelistirirken Canikon'lar ise gobeklerini kasiyip uzun kis uykularindan yillarca uyanmadilar. Halen de tam uyandiklari soylenemez. Aynen yazida da belirtildigi gibi sacece kendi adindan baska kamera markasi bilmeyen at gozluguyle yasayan kesime hem guvendiler. Ancak o kesim bile yavas yavas at gozluklerini cikarmaya basladi.
Ama ati alan Uskudar'i gecti bile coktan. Canikon'a kalan ise o atin arkasinda cikardigi toz bulutunu soyretmektir...
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jiddi 3 hf. en beğenilen
Almayın ! Aldırmayın !..
Canon'un 2018/2019'da piyasaya sürdüğü modellere bakın bir,
Canon 2000 D, 4000 D, 250 D (Bunlar d-slr modelleri)
Canon EOS R ve EOS RP (Bunlar aynasız FF modelleri )
Canon EOS M50 (APS-C aynasız modeli)

Şöyle bir kaynaktan bakalım bunlar ne yetenekli oyuncaklarmış ? dpreview.com/...

Haber yeni : Canon kar hedefini küçülttü !
İngilizce / Türkçe bit.ly/...

Ayrıca cep telefonları fotoğraf makinalarına göre Einstein zekalılardır. Foto makinalarında üretici 1 timelapse koyuyor sanırsın uzay mekiği satıyor !. Cep telefonlarında ise o işi yapacak onlarca uygulama "Beni seç, beni seç" dercesine zıplıyor. Keza panorama fotoğrafında, hele hele video konusunda bu paralara alınacak cep teller daha iyi yazılımsal desteğe sahipler.

Öte yandan sana en eski d-slr teknolojisini veriyor bu 2000 D ve 4000 D'de işlemcisi eski, 2000D hadi 4000D'den 1 zerre iyi de (Aaa bak bu bundan iyi gibi baktırmak için sanki) 4000D bildiğin Canon 650D'nin gövdedeki 650D yazısını silip 4000D yazmışlar !

Buyrunuz kendiniz bakınız dpreview.com/...

Hatta 650D'nin işlemcisi Canon 4000 D'den daha iyi ! ! ! Yani o kadar tüketicisinin adını ezberlediğine güveniyor ki , diyor ki "Ben 2019'de 2012'de çıkarttığımdam beter alet sürerim piyasaya çatır çatır alır benim gözüne Canon perdesi inmiş, adımı ezberlemiş, fanatiğim" !..

Tabi öyle olmadı. Canon 2019 yılı kar beklentilerini ciddi oranda aşağı indirdi. Hatta "Aynasız gövdeleri" nin de satışı dibe çakılmış. Gerçi Nikon da benzer biçimde aynasız modelllerinin satışları geberik. Bunlar "Ben d-slr satarak milleti keyif içinde sömürürüm" kafasında yan gelip yatıp paraları cukkalarken tüketici özellikle son 3 yılda epey bir uyandılar. Zaten devir de değişiyor. Gençler cep tel, aksiyon kameralar, drone'lar ile koca koca megapixelli foto makinalarıyla yapılandan çok daha iyi görsel şovlar yaratıyorlar. Fotoğrafçılık artık daha geri planda. Bunun bir nedeni de internet hızları, yetenekleri ve gücü artan cep telefonları sebebi ile insanların çok daha kolay şekilde video içeriklere ulaşabiliyor olmaları. Kimse de 2400x1080 pixellik 6" ekranlı cep telefonunda bir fotoğrafın 24 mp. mi 48mp. mi olduğunu çok fark etmiyor. İyi işlenmiş 12mp. bir fotoğraf ile 24mp. arasında hiç fark yok kaldı ki dememe gerek yok, görüyorlar ve o yüzden d-slr ve genel anlamda fotoğraf pazarı daralıyor.

Bir de ne veriyor bize Canon haşmetmeaplarımız efenim 9 af noktası mı
bu devirde 9 çok değil mi 5 yeterdi yahu bize aaa !.. Millet 80-100-400 af noktası olan makina verirken
Al sana Canon 2000 D , 4000 D, müthiş icat bunlar !.. 3'e satılıyor 2.5'ğu saf kar aaabi üretici için.

1 Yanıt Yanıtla +11
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karaköy_soğancısı 3 hf. jiddi
dslr kalitesinde video çeken görmedim
bu yüzden 4k 60fps 10 bit bikaç dslr makine var onları almayı düşünüyorum
(FUJI X-T3)
bu kalitede gelecek belki 12 bit gelecek yeni makineler var mı bildiğin hocam ?
çok takip edemiyorum bu foto sektörünü :)
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Suppordle 3 hf.
ISO değerinin artırmanın en büyük zararı noise oluşturması evet ama diyafram değeri düşük bir lens ile bunun önüne mümkün mertebe geçilebilir, keşke o kısma da değinseydiniz. Takılacak iyi bir lens kamerayı farklı bir konuma getirdiği gerçeğini atlamayalım.
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bytradm 3 hf.
diyelim hafta sonu geziyorsunuz yanınızda bunu taşırmısınız.
s10 geçtim s9 telefon kullandığınızı varsayarsak. teşekkürler samsungedo :-)
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Suppordle 3 hf. bytradm
Sadece instragram odaklı paylaşım yapacan adamın fotoğraf makinesi taşımas pek makul değil, buradaki kıstas hem hobi hem de iyi bir lensle telefonun yakalayamadığı kalitede bir fotoğraf çekmektir. Olay tamamen bakış açısı.
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kartal172 3 hf.
Canon eos 20000 diye okuyanlar?
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