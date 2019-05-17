İstediğimizi bulabildik mi? "Canon EOS 2000D değerlendirmesi"

Bu videoda Canon EOS 2000D'yi değerlendiriyoruz. Giriş segmenti, daha çok DSLR'ı öğrenmek isteyenlere ve öğrenci dostlarımıza hitap edebilecek 2000D'den istediğimiz sonuçları alabildik mi?

Önemli düzeltme: Optik vizör konusundaki görüşümü yanlış bir dille aktarmışım arkadaşlar, yaptığım yorum aslında sadece bu DSLR bazında değildi, DSLR'ın doğası gereği optik vizör var, doğru. Ben bir makine tercih edeceğim zaman aynasız, "elektronik vizörlü" tercih ettiğimden bahsetmek istemiştim.